Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle, ai film da non perdere. Scopri cosa seguire stasera, tra le proposte da vedere in chiaro in questa conclusione del weekend di domenica 17 agosto 2025.

Stasera in tv (17 agosto), cosa vedere: Report contro La Corrida

Domenica 17 agosto 2025 la prima serata televisiva si presenta molto varia, con un mix di fiction, inchieste, varietà, sport e cinema. Su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la fiction ambientata a Matera che negli anni si è ritagliata una fetta molto affezionata di pubblico, grazie anche ad una protagonista carismatica impersonata da Vanessa Scalera. Su Rai 2 l’appuntamento è con Will Trent, serie crime statunitense che segue le indagini di un agente del Georgia Bureau of Investigation, alle prese con casi intricati e un passato personale non semplice.

Rai 3 propone invece Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, che affronta temi scomodi con indagini approfondite. Un tipo di televisione che, per argomenti trattati, si distanzia particolarmente da quello che va in onda stasera sul Nove: La Corrida di Amadeus, storico varietà in cui dilettanti allo sbaraglio si esibiscono tra canzoni, sketch e momenti surreali.

Sulle reti Mediaset, Canale 5 propone Milan – Bari, sfida di Coppa Italia che calamiterà l’attenzione degli appassionati di calcio. Italia 1 invece opta per la comicità di Chiedimi se sono felice, pellicola cult del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre Rete 4 porta il pubblico in viaggio con Freedom – Oltre il confine, il programma di Roberto Giacobbo tra luoghi storici, natura e scoperte.

A completare il quadro ci sono altre proposte di vario tipo. Su Iris va in onda The Kill Team, che racconta la storia di un giovane soldato americano in Afghanistan alle prese con un dilemma morale di fronte a crimini commessi dal suo plotone. Sul canale 20, ancora calcio con Cesena – Pisa, altra partita di Coppa Italia, mentre su Cine 34 trova spazio I due carabinieri. Insomma, quella del 17 agosto è una serata per tutti i gusti.

