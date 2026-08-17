Stasera in tv (17 agosto): Montalbano contro il ricordo di Gino Paoli, Rai e Mediaset si sfidano su Garlasco Cosa vedere stasera in tv? Tra l’evento Per sempre Gino (Rai 2), l’attualità di Zona bianca (Rete 4) e la miniserie Un’estate fa (Sky Uno), il prime time mescola memoria, talk e mistero.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 17 agosto 2026: una serata ricchissima di proposte e spunti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Rai | Il giovane Montalbano, l’omaggio a Gino Paoli e Filorosso

Rai 1 — 21:30 — Il giovane Montalbano – Sette lunedì. La prequel del celebre commissario porta a Vigàta gli anni formativi di Salvo, tra casi spinosi e vita privata. Nel cast spiccano Michele Riondino, Alessio Vassallo e Andrea Tidona, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli. La serie, tratta dall’universo di Camilleri, rilegge origini e metodo d’indagine del futuro Montalbano con toni più intimi e nostalgici.

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Rai 2 — 21:20 — Per sempre Gino. Serata evento condotta da Pierluigi Diaco per ricordare il grande cantautore genovese. Ospiti, immagini d’archivio e testimonianze ripercorrono l’impronta di Gino Paoli su musica, cultura e società italiane, restituendone il valore umano e artistico a pochi giorni dalla scomparsa.

Rai 3 — 21:15 — Filorosso. Una finestra sempre accesa su ciò che accade nel mondo: interviste, reportage dall’Italia e dall’estero, inchieste e confronto in studio per leggere l’attualità con sguardo rigoroso e domande scomode. Come sempre, il blocco su Garlasco occuperà buona parte della puntata. Tra gli ospiti annunciati, gli avvocati Antonio De Rensis e Massimo Lovati, oltre all’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano,

Mediaset | Talk rovente, scherzi cattivi e Coppa Italia in diretta

Rete 4 — 21:32 — Zona bianca. Il talk ideato e condotto da Giuseppe Brindisi nasce durante la pandemia e oggi presidia politica, società e cronaca con maratone di dibattito, servizi e contraddittorio serrato. Nato nel 2021, è diventato uno dei punti di riferimento dell’approfondimento in prima serata della rete. Anche Brindisi dedicherà parte della trasmissione al caso di Garlasco.

Canale 5 — 21:20 — Scherzi a parte. Lo storico show torna a colpire con beffe più "tremende" che mai, tra candid e sorprese orchestrate ai danni dei vip per una serata all’insegna di cattiveria bonaria e grandi risate.

Italia 1 — 20:29 — Coppa Italia Live. Studio e highlights per entrare nel clima dei trentaduesimi: immagini, analisi e tutte le informazioni utili prima del calcio d’inizio.

Italia 1 — 21:15 — Calcio, Coppa Italia – Trentaduesimi di finale: Palermo-Lecce. Derby del Sud da dentro o fuori: il Palermo di Filippo Inzaghi sfida il Lecce di Eusebio Di Francesco in un match che misura condizione, identità e nuovi equilibri di inizio stagione.

Italia 1 — 23:13 — Coppa Italia Live. Il post partita con gli highlights di tutte le gare: giocate decisive, numeri e momenti chiave della serata.

La7 e Discovery | Barbero in viaggio tra idee, Panella a caccia di sapori, Melek tra scelte e identità

La7 — 21:15 — In viaggio con Barbero. Il professore Alessandro Barbero guida un percorso in due tempi: un autoritratto del proprio rapporto con la Storia e un dialogo aperto con il pubblico, per indagare con chiarezza concetti opposti e il loro valore nella nostra contemporaneità.

Nove — 21:30 — Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella vola nelle città del mondo dove gli italiani sono di casa e mette alla prova tre locali: tradizione, identità e "italianità" nel piatto per decretare il migliore.

Real Time — 21:40 — Melek – Il coraggio di una madre (St. 1, Ep. 26). A Berlino, la vita di Melek — moglie e madre di tre figli, lontana dalle radici — viene sconvolta da una notizia drammatica che rimette in discussione tutto: tra responsabilità, amore e identità, la sua esistenza prende una piega imprevedibile.

Intrattenimento Sky | Ovidio nella Roma di oggi, misteri d’estate e la tavola d’autore

Sky Cinema 1 — 21:15 — Il Dio dell’Amore. Commedia corale di Francesco Lagi in cui il poeta Ovidio osserva la Roma contemporanea e le relazioni di coppie intrecciate da casualità e desideri: un gioco di incastri tra giornalisti, musicisti e medici. Nel cast anche Corrado Fortuna e Vinicio Marchioni.

Sky Uno — 21:15 — Un’estate fa. Miniserie diretta da Davide Marengo e Marta Savina: un mistero che intreccia memoria, adolescenza e resa dei conti. Tra i protagonisti Claudia Pandolfi, Ginevra Francesconi, Lino Guanciale e Nicole Grimaudo (nel cast anche Tobia De Angelis).

TV8 — 21:40 — Dinner Club. Carlo Cracco firma un diario di viaggio gastronomico tra territori e sapori italiani, in compagnia di volti noti: storie, prodotti e cucine d’autore per riscoprire il Paese attraverso il gusto.

Cielo — 21:15 — Avengement – Missione vendetta. Action di Jesse V. Johnson con Scott Adkins: un ex detenuto regolamenta i conti con il passato in un vortice di botte, tradimenti e resa dei conti in stile britannico.

Sky Sport | In attesa di aggiornamenti

Nel dataset odierno non risultano appuntamenti di Sky Sport 1 o Sky Sport Max per la prima serata.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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