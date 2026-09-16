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Stasera in tv (16 settembre): Vanessa Incontrada indaga, X Factor si 'sdoppia'

Cosa vedere oggi in prima serata: la commedia Non così vicino su Rai 1, il thriller The Plane su Italia 1 e gli esperimenti d’amore di Matrimonio a prima vista su Real Time.

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Redazione

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I giudici di X Factor 2026 con Giorgia
ANSA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 16 settembre 2026: una prima serata ricchissima di storie, volti noti e calcio europeo per tenervi incollati allo schermo.

Tom Hanks emoziona, Wahlberg accende Boston e le inchieste di Rai 3 rilanciano i "furbetti"

Rai 121:30Non così vicino. Un vedovo burbero, travolto dal dolore e senza più lavoro, ritrova lentamente un senso grazie ai nuovi vicini: amicizie improbabili, piccoli gesti quotidiani e un’umanità capace di riaccendere la speranza. Nel cast anche Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton e Kailey Hyman. Durata 126’, regia di Marc Forster (2022).

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Rai 221:20Boston Blue. Danny Reagan approda al Dipartimento di Polizia di Boston e fa squadra con Lena Silver in una famiglia "allargata" alle forze dell’ordine: tra procuratori, sovrintendenti e giovani reclute, si muovono casi ad alto rischio e il tentativo di ricucire il rapporto con il figlio Sean. Spin-off di Blue Bloods con Donnie Wahlberg protagonista e produttore.

Rai 321:15Mi manda RaiTre presenta Furbetti d’Italia. Antologie tematiche delle inchieste più incisive del programma: riedizioni aggiornate e montate ad hoc per illuminare un solo grande argomento a puntata, tra raggiri, abusi e quotidiane "furbizie" ai danni dei cittadini.

Berlinguer al faccia a faccia, Incontrada tra misteri di provincia e Gerard Butler in un’adrenalinica corsa contro il tempo

Rete 421:33È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer mette a confronto politica e società con interviste, analisi e un faccia a faccia centrale che alza il livello del dibattito: ospiti, reportage e un taglio diretto sui temi più caldi dell’attualità.

Canale 521:21Erica – Una detective per caso (St. 1, Ep. 3). La giallista Erica Magliani torna nella città natale per ritrovare ispirazione e superare antiche ferite. La scomparsa di una persona cara la trascina in indagini che la mettono sulla rotta del commissario Leonardo Carrese: tra segreti di una provincia di mare e un legame scontroso ma profondo, l’astuzia "di penna" diventa metodo d’indagine. Nel cast Vanessa Incontrada, Francesco Scianna, Carlotta Natoli, Emanuela Grimalda, Pilar Fogliati; regia di Ciro D’Emilio.

Italia 121:30The plane. Un pilota di linea costretto a un atterraggio d’emergenza su un’isola controllata da milizie armate si allea con un galeotto per salvare passeggeri ed equipaggio presi in ostaggio. Adrenalina, tattica e decisioni impossibili in un thriller firmato Jean‑François Richet (2023, 107’) con Gerard Butler, Mike Colter e Daniella Pineda.

La7 tra i "giorni che cambiano la Storia", invenzioni e shopping show sul Nove, nozze al buio su Real Time

La721:15Speciale Una giornata particolare. Un viaggio nel giorno-chiave di un grande personaggio storico: quell’attimo che ha segnato la sua vita e, con essa, il destino di molti. Una rubrica che ricostruisce scelte, conseguenze e retroscena di ore decisive.

Nove21:30Buy it now – Mai più senza. Inventori e persone comuni hanno 90 secondi per trasformare un’idea in un "mai più senza" davanti alla giuria e a un pubblico di potenziali acquirenti. Valutazioni, prove pratiche e storytelling del prodotto fanno la differenza per passare dal prototipo al mercato.

Real Time21:40Matrimonio a prima vista Italia. Il format italiano dell’esperimento sociale: tre coppie di sconosciuti si sposano "al buio" e convivono per tre settimane, seguite da sociologi, psicologi e sessuologi. Al termine, la scelta: restare insieme o separarsi. Regia di Marco Manes.

Fantascienza e talent, cucina in gara e doppio X Factor: la notte "multicanale" firmata Sky

Sky Cinema 121:15Chaos walking. In un mondo dove i pensieri degli uomini diventano "rumore" visibile, l’incontro tra Todd e Viola innesca una fuga verso la verità sul loro pianeta e sul mistero che ha cancellato le donne. Sci‑fi di Doug Liman (2021, 108’) con Tom Holland, Daisy Ridley e Mads Mikkelsen.

Sky Uno21:15X Factor Italia (St. 20, Ep. 1). Riparte la caccia alle voci più originali: personalità, timbri e scrittura al centro di selezioni serrate che costruiscono passo dopo passo il cast dei Live Show.

TV821:40Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano a vicenda su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". La classifica parziale può essere ribaltata dai voti (e dal palato) di Borghese: in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale.

Cielo21:20X Factor Italia (St. 20, Ep. 1). L’appuntamento in chiaro con le selezioni: storie, audizioni e il percorso che porta sul palco i talenti più convincenti della nuova stagione.

Sky Sport 120:45Sky Calcio Show. Studio, collegamenti e analisi sul grande calcio internazionale: gol, immagini e notizie per entrare nel vivo della serata europea.

Sky Sport 121:00Calcio, UEFA Europa League. Le sfide della seconda competizione UEFA per club: aggiornamenti, gol e partite live dalla notte europea.

Sky Sport Max20:45Highlights Calcio. Il meglio del calcio internazionale in un condensato di azioni decisive, giocate e protagonisti.

Sky Sport Max21:00Calcio, Diretta Gol Europa League. Panoramica in tempo reale su tutti i campi: gol, risultati e episodi chiave in simultanea per non perdere nulla.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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