Nicola Savino provoca Paola Di Benedetto ed Ema Stokholma: cosa le costringe a fare

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 16 settembre 2025: thriller e commedie su Sky Cinema, la Champions League su Sky Sport e il docureality La mia vita con la Tourette su Real Time.
Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 16 settembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico. Se siete indecisi sul programma da scegliere, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi.
- Il ritorno di Zingaretti: Montalbano contro la sfida del freeze sulla Rai
- Berlinguer, Hunziker e gli squali: la serata Mediaset tra attualità, musica e azione
- Floris e docureality: tra politica, commedia e storie vere su La7 e Discovery
- Statham, Barbieri e X Factor: cinema, reality e talent su Intrattenimento Sky
- Champions League e calcio europeo: la serata ad alta adrenalina di Sky Sport
Il ritorno di Zingaretti: Montalbano contro la sfida del freeze sulla Rai
Rai 1 alle 21:30 propone Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi. L’episodio, interpretato da Luca Zingaretti, vede il commissario alle prese con una bomba davanti al magazzino di Angelino Arnone. Mentre tutti pensano a una minaccia per pizzo, Montalbano segue una pista diversa, coinvolgendo i personaggi interpretati da Barbora Bobulova e Cesare Bocci. L’episodio, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, si distingue per la capacità di intrecciare indagine e vita privata, con il commissario che si trova a risolvere anche il danneggiamento dell’auto della vicina Liliana Lombardo. La serie, campione di ascolti, continua a essere un appuntamento imperdibile per gli amanti del giallo italiano.
Rai 2 alle 21:20 lancia la novità Freeze, condotto da Nicola Savino. Il format, adattamento italiano dell’omonimo show giapponese, mette in gara otto celebrità che dovranno restare immobili di fronte a provocazioni imprevedibili. A giudicare la loro resistenza saranno il "Grande Freezer", composto da Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e un giudice ospite diverso ogni puntata. La serata promette leggerezza e divertimento, con un meccanismo che punta tutto sull’autocontrollo e la capacità di non reagire alle situazioni più assurde. Il debutto vede in gara Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Paola di Benedetto, Nathalie Guetta, Sabrina Salerno, Enzo Miccio, Ema Stokholma e Francesco Arienzo.
Rai 3 alle 21:20 trasmette Il coraggio di Blanche, thriller francese diretto da Valérie Donzelli. Protagonista è Blanche Renard, interpretata da Virginie Efira, che si trova intrappolata in una relazione tossica e opprimente dopo essersi trasferita con Greg. Il film affronta con delicatezza il tema della violenza psicologica e della difficoltà di chiedere aiuto.
Berlinguer, Hunziker e gli squali: la serata Mediaset tra attualità, musica e azione
Rete 4 alle 21:33 propone È sempre CartaBianca, il talk di Bianca Berlinguer che approfondisce i temi caldi della cronaca e della politica italiana, con ospiti dal mondo dello spettacolo e della politica.
Canale 5 alle 21:20 debutta Io Canto Family, la nuova edizione del talent musicale che vede in gara 24 coppie appartenenti allo stesso nucleo familiare. I coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri guideranno i concorrenti, mentre la giuria sarà composta da Patty Pravo e Noemi. In palio, un montepremi di 50.000 euro. La conduzione è affidata a Michelle Hunziker e la direzione artistica a Roberto Cenci: una formula rinnovata che punta su emozioni familiari e talento canoro.
Italia 1 alle 21:27 trasmette Shark – Il primo squalo, action movie con Jason Statham. Un paleontologo ed esperto di subacquea si trova ad affrontare il gigantesco Megalodon, una creatura marina preistorica che riemerge dall’oceano seminando terrore e distruzione. Un film ad alta tensione per gli amanti dell’adrenalina.
Floris e docureality: tra politica, commedia e storie vere su La7 e Discovery
La 7 alle 21:15 propone Di martedì, il talk di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris. In ogni puntata, interviste esclusive e il punto di vista dei bambini sui fatti della settimana.
Nove alle 21:30 manda in onda Femmine contro maschi, commedia corale diretta da Fausto Brizzi con Chiara Francini, Claudio Bisio, Emilio Solfrizzi, Francesca Inaudi, Luciana Littizzetto, Nancy Brilli e Serena Autieri. Il film racconta, con ironia, le dinamiche e le rivalità tra uomini e donne.
Real Time alle 21:30 propone La mia vita con la Tourette, docureality che segue la giovane Baylen Dupree nella sua quotidianità, tra le difficoltà della sindrome di Tourette e il sostegno della famiglia e del fidanzato.
Statham, Barbieri e X Factor: cinema, reality e talent su Intrattenimento Sky
Sky Cinema 1 alle 21:15 trasmette Gioco pericoloso, thriller con Adriano Giannini, Elodie, Eduardo Scarpetta e Tea Falco. La storia di una coppia la cui relazione viene sconvolta dall’arrivo di un giovane artista ambizioso.
Sky Cinema 2 alle 21:15 propone Il grande Lebowski, la commedia cult dei fratelli Coen con Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi. Un film che ha segnato un’epoca con il suo mix di ironia e personaggi indimenticabili.
Sky Uno alle 21:15 presenta Bruno Barbieri – 4 hotel, il reality in cui quattro albergatori si sfidano ospitando Bruno Barbieri e gli altri concorrenti nelle proprie strutture. Dopo il soggiorno, i partecipanti valutano location, servizi, camere, prezzi e colazione, con il vincitore che ottiene 5.000 euro da investire nella propria attività. Dalla sesta edizione, il programma si apre anche a hotel internazionali, con tappe a Marrakech e Malta.
TV8 alle 21:35 trasmette X Factor Italia, la nuova stagione del talent musicale più iconico della tv, giunto alla 19ª edizione. In questa puntata, le nuove audizioni e le prime sfide tra i concorrenti.
Cielo alle 21:20 manda in onda Il Trono di Spade, con Emilia Clarke. La serie fantasy racconta la lotta per il potere tra le grandi famiglie di Westeros, tra intrighi, alleanze e forze oscure.
Champions League e calcio europeo: la serata ad alta adrenalina di Sky Sport
Sky Sport 1 alle 20:45 apre la serata con Champions League Show, con immagini, interviste e commenti sui match di UEFA Champions League.
Sky Sport 1 e Sky Sport Max alle 21:00 trasmettono Calcio, UEFA Champions League, la più importante competizione per club a livello europeo. In campo le migliori squadre del continente, per una serata di grande calcio internazionale.
