Nicola Savino provoca Paola Di Benedetto ed Ema Stokholma: cosa le costringe a fare

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 16 settembre 2025: thriller e commedie su Sky Cinema, la Champions League su Sky Sport e il docureality La mia vita con la Tourette su Real Time.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 16 settembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico. Se siete indecisi sul programma da scegliere, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi.

Il ritorno di Zingaretti: Montalbano contro la sfida del freeze sulla Rai

Rai 1 alle 21:30 propone Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi. L’episodio, interpretato da Luca Zingaretti, vede il commissario alle prese con una bomba davanti al magazzino di Angelino Arnone. Mentre tutti pensano a una minaccia per pizzo, Montalbano segue una pista diversa, coinvolgendo i personaggi interpretati da Barbora Bobulova e Cesare Bocci. L’episodio, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, si distingue per la capacità di intrecciare indagine e vita privata, con il commissario che si trova a risolvere anche il danneggiamento dell’auto della vicina Liliana Lombardo. La serie, campione di ascolti, continua a essere un appuntamento imperdibile per gli amanti del giallo italiano.

Rai 2 alle 21:20 lancia la novità Freeze, condotto da Nicola Savino. Il format, adattamento italiano dell’omonimo show giapponese, mette in gara otto celebrità che dovranno restare immobili di fronte a provocazioni imprevedibili. A giudicare la loro resistenza saranno il "Grande Freezer", composto da Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e un giudice ospite diverso ogni puntata. La serata promette leggerezza e divertimento, con un meccanismo che punta tutto sull’autocontrollo e la capacità di non reagire alle situazioni più assurde. Il debutto vede in gara Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Paola di Benedetto, Nathalie Guetta, Sabrina Salerno, Enzo Miccio, Ema Stokholma e Francesco Arienzo.

Rai 3 alle 21:20 trasmette Il coraggio di Blanche, thriller francese diretto da Valérie Donzelli. Protagonista è Blanche Renard, interpretata da Virginie Efira, che si trova intrappolata in una relazione tossica e opprimente dopo essersi trasferita con Greg. Il film affronta con delicatezza il tema della violenza psicologica e della difficoltà di chiedere aiuto.

Berlinguer, Hunziker e gli squali: la serata Mediaset tra attualità, musica e azione

Rete 4 alle 21:33 propone È sempre CartaBianca, il talk di Bianca Berlinguer che approfondisce i temi caldi della cronaca e della politica italiana, con ospiti dal mondo dello spettacolo e della politica.

Canale 5 alle 21:20 debutta Io Canto Family, la nuova edizione del talent musicale che vede in gara 24 coppie appartenenti allo stesso nucleo familiare. I coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri guideranno i concorrenti, mentre la giuria sarà composta da Patty Pravo e Noemi. In palio, un montepremi di 50.000 euro. La conduzione è affidata a Michelle Hunziker e la direzione artistica a Roberto Cenci: una formula rinnovata che punta su emozioni familiari e talento canoro.

Italia 1 alle 21:27 trasmette Shark – Il primo squalo, action movie con Jason Statham. Un paleontologo ed esperto di subacquea si trova ad affrontare il gigantesco Megalodon, una creatura marina preistorica che riemerge dall’oceano seminando terrore e distruzione. Un film ad alta tensione per gli amanti dell’adrenalina.

Floris e docureality: tra politica, commedia e storie vere su La7 e Discovery

La 7 alle 21:15 propone Di martedì, il talk di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris. In ogni puntata, interviste esclusive e il punto di vista dei bambini sui fatti della settimana.

Nove alle 21:30 manda in onda Femmine contro maschi, commedia corale diretta da Fausto Brizzi con Chiara Francini, Claudio Bisio, Emilio Solfrizzi, Francesca Inaudi, Luciana Littizzetto, Nancy Brilli e Serena Autieri. Il film racconta, con ironia, le dinamiche e le rivalità tra uomini e donne.

Real Time alle 21:30 propone La mia vita con la Tourette, docureality che segue la giovane Baylen Dupree nella sua quotidianità, tra le difficoltà della sindrome di Tourette e il sostegno della famiglia e del fidanzato.

Statham, Barbieri e X Factor: cinema, reality e talent su Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 alle 21:15 trasmette Gioco pericoloso, thriller con Adriano Giannini, Elodie, Eduardo Scarpetta e Tea Falco. La storia di una coppia la cui relazione viene sconvolta dall’arrivo di un giovane artista ambizioso.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone Il grande Lebowski, la commedia cult dei fratelli Coen con Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi. Un film che ha segnato un’epoca con il suo mix di ironia e personaggi indimenticabili.

Sky Uno alle 21:15 presenta Bruno Barbieri – 4 hotel, il reality in cui quattro albergatori si sfidano ospitando Bruno Barbieri e gli altri concorrenti nelle proprie strutture. Dopo il soggiorno, i partecipanti valutano location, servizi, camere, prezzi e colazione, con il vincitore che ottiene 5.000 euro da investire nella propria attività. Dalla sesta edizione, il programma si apre anche a hotel internazionali, con tappe a Marrakech e Malta.

TV8 alle 21:35 trasmette X Factor Italia, la nuova stagione del talent musicale più iconico della tv, giunto alla 19ª edizione. In questa puntata, le nuove audizioni e le prime sfide tra i concorrenti.

Cielo alle 21:20 manda in onda Il Trono di Spade, con Emilia Clarke. La serie fantasy racconta la lotta per il potere tra le grandi famiglie di Westeros, tra intrighi, alleanze e forze oscure.

Champions League e calcio europeo: la serata ad alta adrenalina di Sky Sport

Sky Sport 1 alle 20:45 apre la serata con Champions League Show, con immagini, interviste e commenti sui match di UEFA Champions League.

Sky Sport 1 e Sky Sport Max alle 21:00 trasmettono Calcio, UEFA Champions League, la più importante competizione per club a livello europeo. In campo le migliori squadre del continente, per una serata di grande calcio internazionale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

