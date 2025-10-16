Stasera in tv (16 ottobre), Geppi Cucciari contro Valentina Persia: cosa succede I programmi in onda stasera, venerdì 16 ottobre 2025: torna Splendida Cornice e sfida i talk su Garlasco, Michelle Hunziker e la Persia in versione "milf"

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, giovedì 16 ottobre 2025: tra serie, talk, cinema d’autore, grandi show e sport live.

Milo Infante in prima serata, Capotondi emoziona e Geppi Cucciari riapre il suo salotto

Su Rai 1 alle 21:30 La ricetta della felicità (miniserie, regia di Giacomo Campiotti). Marta vede la sua vita perfetta andare in frantumi dopo la misteriosa sparizione del marito Enrico: seguendo pochi indizi, approda a Marina di Romagna, dove imparerà che la felicità può nascondersi nei luoghi più inattesi. Nel cast, volti amatissimi come Cristiana Capotondi, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella e un cameo di Orietta Berti.

Su Rai 2 alle 21:20 Ore 14 Sera. La versione in prima serata del talk di Milo Infante passa in rassegna notizie, politica e attualità con un taglio d’inchiesta: ricostruzioni, testimonianze, ospiti ed esperti (criminologi, avvocati, giornalisti) si alternano a un serrato dibattito in studio.

Su Rai 3 alle 21:20 Splendida Cornice. Il programma culturale e comico di Geppi Cucciari torna tra libri, arte, tv e ospiti d’eccezione, con la band guidata da Nicola "Ballo" Balestri e i contributi di Roberto Mercadini e Andrea Maggi. Nelle stagioni precedenti, il salotto ha accolto grandi nomi e interviste speciali; la nuova messa in onda punta a un mix di ironia, attualità e performance live.

Del Debbio all’attacco, Hunziker con le famiglie e Jennifer Garner cerca vendetta

Su Rete 4 alle 21:33 Dritto e rovescio. Il talk politico di Paolo Del Debbio (in onda dal 2019) mette al centro i temi caldi della settimana tra ospiti, reportage, collegamenti e confronti senza sconti, erede della tradizione dell’approfondimento di prima serata della rete.

Su Canale 5 alle 21:20 Io canto Family. Ventiquattro coppie dello stesso nucleo familiare raccontano sé stesse attraverso la musica, guidate dai coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. In giuria due icone: Patty Pravo e Noemi. In palio, nella finalissima, un titolo e un montepremi da 50.000 euro: formula, ritmo e grandi voci per una prima serata a misura di pubblico generalista.

Su Italia 1 alle 21:23 Peppermint – L’angelo della vendetta (2018, 98’). Regia: Pierre Morel. Cast: Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr., Annie Ilonzeh, Juan Pablo Raba. Dopo l’uccisione del marito e della figlia e l’inerzia del sistema giudiziario, Riley sceglie la strada della giustizia personale: un action teso e adrenalinico con una protagonista indomabile.

Formigli incalza, Valentina Persia provoca e la longevità va in clinica

Su La7 alle 21:15 PiazzaPulita. Il talk di Corrado Formigli (in onda dal 2011) alterna interviste, dibattiti, inchieste e reportage sui principali fatti di politica e attualità, con rubriche come Piazzaselvaggia (di Selvaggia Lucarelli) e i racconti di Stefano Massini: un appuntamento che da anni orienta il dibattito del giovedì.

Su Nove alle 21:30 Sinceramente Persia – One Milf Show. Valentina Persia accende il suo one-woman show tra sketch, autoironia e riflessioni senza tabù sul desiderio femminile e il confronto tra i sessi. Con lei, compagni di viaggio come Paolo Ruffini e il sessuologo Nicola Macchione, e ospiti come Ignazio Moser, Paola Barale e Vanessa Minotti.

Su Real Time alle 21:30 La clinica della longevità. Docureality che apre le porte a un centro specializzato in trattamenti anti-age: protocolli medici innovativi, nuove frontiere scientifiche e storie personali di chi prova a rallentare il tempo e migliorare la qualità della vita.

Tom Cruise in fuga, Sergio Leone torna in scena e X Factor accende la gara

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, 118’). Regia: Edward Zwick. Cast: Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Aldis Hodge. L’ex investigatore militare torna in azione per scagionare un maggiore accusato di spionaggio, smascherando una cospirazione che arriva ai piani alti.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 C’era una volta il West (1968, 178’). Regia: Sergio Leone. Con Claudia Cardinale, Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards. Un western monumentale: un magnate della ferrovia, un killer spietato, una vedova che vuole difendere la propria terra e un misterioso pistolero chiamato Armonica.

Su Sky Uno alle 21:15 X Factor Italia (stagione 19, episodio 6). Il talent musicale continua a costruire le squadre verso i Live, tra identità sonore, scelte dei giudici e performance sempre più curate.

Su TV8 alle 21:30 2012 (2009, 158’). Regia: Roland Emmerich. Con John Cusack, Amanda Peet, Thandie Newton, Woody Harrelson, Danny Glover, Chiwetel Ejiofor. Dalla profezia del calendario Maya a cataclismi planetari: una corsa contro il tempo per salvare se stessi e i propri cari.

Su Cielo alle 21:20 Attrition (2018, 90’). Regia: Mathieu Weschler. Cast: Steven Seagal, Rudy Youngblood, Kat Ingkarat, Siu-Wong Fan, Vithaya Pansringarm. Un ex agente speciale, ritiratosi nella giungla tra kung fu e buddhismo, è costretto a tornare in azione quando una ragazza con poteri straordinari scompare nel nulla.

Eurolega, pallamano e motori: la notte live di Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 19:00 Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club maschili: serata di grandi incroci sul parquet, con telecronache e studi dedicati.

Su Sky Sport 1 alle 21:15 Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, accompagnati da Stefano Meloccaro, raccontano i miti del tennis – da Borg ai campioni di oggi – tra aneddoti, ironia e memoria diretta.

Su Sky Sport 1 alle 22:00 Basket, Eurolega. Seconda finestra sul turno continentale con aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale.

Su Sky Sport Max alle 19:30 Pallamano Femminile, Qualificazioni Europei 2026. Road to EHF Euro 2026 (3–20 dicembre 2026): qualificazioni in vista del torneo itinerante tra Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia.

Su Sky Sport Max alle 21:15 Automobilismo, Lamborghini Super Trofeo Europa. Uno dei monomarca più competitivi: gentleman driver e piloti GT sfidano tracciati iconici come Monza, Silverstone, Paul Ricard e Spa-Francorchamps, spesso a corredo del GT World Challenge Europe.

Su Sky Sport Max alle 22:15 The Boat Show. Il magazine di nautica che prova in mare barche e motoscafi (anche a vela) e racconta regate, eventi, storie e personaggi del mondo del mare.

