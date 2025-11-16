Trova nel Magazine
Stasera in tv (16 novembre), De Martino sparisce, Halland su Rai 1 e Ranucci punta a un nuovo colpaccio

Cosa vedere stasera in tv? Italia-Norvegia 'cancella' Affari Tuoi, poi le Inchieste di Report su Rai 3 e il thriller di David Fincher Gone Girl su La7.

Stefano De Martino
RaiPlay

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 16 novembre 2025: una guida ricca e aggiornata per scegliere cosa vedere tra calcio della Nazionale, grandi film, serie e approfondimenti.

Haaland a San Siro, Ranucci riapre i dossier: notte Rai di gol e inchieste

Rai 120:45Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 10a giornata (Gruppo I): Italia–Norvegia. Ultima gara del girone all’Stadio San Siro di Milano: gli Azzurri affrontano la Norvegia guidata dal bomber Erling Haaland. Un appuntamento chiave per chiudere il percorso verso il 2026 davanti al pubblico di casa, con telecamere e atmosfera da grande evento internazionale.

Rai 123:00La Nuova DS – Speciale Azzurri. A seguire, l’approfondimento post-partita con analisi, interviste e commenti per rivivere i momenti salienti della serata della Nazionale e ascoltare le voci dei protagonisti.

Rai 221:00Quello che non so di te. Film sentimentale (2021, 115’): una storia d’amore e scelte personali con Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Rose Reid e Tom Everett Scott. Un racconto di passioni e seconde possibilità che punta dritto alle emozioni del pubblico della seconda rete.

Rai 321:00Report. Il programma d’inchiesta nato nel 1994 e oggi condotto da Sigfrido Ranucci torna con nuove indagini su scandali italiani e internazionali. Dall’era di Milena Gabanelli alle puntate più recenti, la trasmissione continua a distinguersi per ricostruzioni documentate, testimonianze e approfondimenti che illuminano zone d’ombra dell’attualità.

Giordano al megafono, la dizi turca accende Canale 5, risate con Aldo, Giovanni e Giacomo

Rete 421:32Fuori dal coro. Il talk di Mario Giordano nasce nel 2018 e dal 2019 si è stabilizzato in prime time: ospiti, collegamenti, inchieste e una scenografia iconica (le sagome) per un racconto diretto e senza sconti su politica, economia, società e cronaca. Tra le firme storiche della casa Videonews, il programma è noto per stile polemico e ritmo serrato.

Canale 521:21La notte nel cuore. Soap turca (2024): Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek e ricostruisce la propria vita in Cappadocia sposando il potente Samet. Anni dopo, i figli – cresciuti nel risentimento – cercano verità e riscatto. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan ed Esra Dermancioglu. Trame familiari, segreti e nuovi equilibri per una dizi dal forte impatto emotivo.

Italia 121:23Odio l’estate. Commedia (2020, 110’) diretta da Aldo, Giovanni e Giacomo con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti e Carlotta Natoli. Equivoci, famiglie agli antipodi e una vacanza che diventa un imprevisto percorso di convivenza: il trio firma una storia leggera e affettuosa, tra gag e sentimenti.

Fincher gioca col thriller, case da sogno e amori al countdown: la serata La7–Discovery

La721:15L’amore bugiardo – Gone Girl. Thriller (2014, 145’) di David Fincher: la scomparsa di Amy accende sospetti e media sul marito Nick. Con Ben Affleck, Emily Ratajkowski, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry. Un meccanismo di manipolazioni e ribaltamenti capace di tenere col fiato sospeso fino all’ultima rivelazione.

Real Time20:30Turisti per case. Docureality sull’ospitalità: in ogni puntata due holiday home si sfidano su Posizione, Home Tour e Ospitalità, valutate dagli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi. Al termine, l’host con più "Top" vince una recensione firmata: storytelling, stile e accoglienza sono gli ingredienti del format.

Real Time21:4590 giorni per innamorarsi. Il viaggio delle coppie con il visto da fidanzati: 90 giorni per sposarsi o tornare a casa tra shock culturali, barriere linguistiche e famiglie scettiche. Un racconto senza filtri di convivenze lampo e scelte definitive.

De Niro & Stiller allargano la famiglia, Jackman nel dramma: la vetrina Sky tra cinema e show

Sky Cinema 121:15Mi presenti i tuoi?. Commedia (2004, 115’) di Jay Roach: incontro-scontro tra suoceri e generi in un sequel cult. Cast extralusso: Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Teri Polo. Equivoci famigliari e risate a raffica per una serata pop.

Sky Cinema 221:15The Son. Dramma (2022, 123’) di Florian Zeller: la nuova vita di Peter con Emma e il loro bambino si incrina quando l’ex moglie Kate riappare con il figlio adolescente Nicholas. Con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins: un confronto lacerante tra generazioni, sensi di colpa e fragilità.

Sky Uno21:15GialappaShow. La Gialappa’s Band, con il Mago Forest alla conduzione, orchestra la satira della tv: commenti, sketch, ospiti e un cast comico corale per una "moviola" del costume con ritmo e ironia.

TV821:30Una famiglia all’improvviso. Drammatico (2012, 115’) di Alex Kurtzman: un giovane scopre di avere una sorellastra e una madre in difficoltà, tra rivelazioni e seconde possibilità. Con Michelle Pfeiffer, Olivia Wilde, Chris Pine ed Elizabeth Banks.

Cielo21:20Il Trono di Spade. Serie (2018), Stagione 8 Episodio 4: nella fase finale della saga, le grandi casate di Westeros si scontrano per il potere mentre antiche minacce riemergono. Nel cast Sean Bean, Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington e un ensemble corale per un epilogo denso di alleanze e tradimenti.

MotoGP in prima serata e gare GT: la maratona Sky Sport tra due e quattro ruote (e rugby)

Sky Sport 121:00Motociclismo, MotoGP. Appuntamento con gli eventi della classe regina del motomondiale: gara, analisi e adrenalina in pista per vivere il campionato più prestigioso delle due ruote.

Sky Sport Max20:35FIA GT World Cup. Le supercar da competizione si sfidano in una delle rassegne più spettacolari del calendario: velocità pura, tecnica e strategie ai box per una notte ad alto numero di ottani.

Sky Sport Max20:30Rugby, Test Match. Le partite amichevoli che preparano i grandi tornei internazionali: fisicità, sistemi di gioco e atmosfera ovale in un banco di prova seguito dagli appassionati.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

