Francesca Chillemi, la beffa che proprio non si aspettava: cos'è successo Questa sera, lunedì 16 marzo 2026, l'ex Miss vittima di Scherzi a Parte (insieme a Marina La Rosa). Ma la serata è opzionata da Gassmann e "Guerrieri"

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 16 marzo 2026: un prime time ricco di cinema, serie, inchieste e grande sport, con volti amatissimi e storie forti pronte a conquistarvi.

Gassmann difende in aula, Giletti rilancia Garlasco: la Rai accende la prima serata

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Guerrieri – La regola dell’equilibrio, legal-thriller tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio e diretto da Gianluca Maria Tavarelli. Protagonista è l’avvocato Guido Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann, alle prese con casi spinosi (dalla scomparsa di una giovane a un omicidio di una biologa) e con l’accusa di corruzione che travolge l’amico giudice Larocca. Nel cast anche Anita Caprioli e Stefano Dionisi: tra arringhe brillanti, boxe come catarsi e un team di fidati (Tancredi, Annapaola, Consuelo e Tony), la serie intreccia empatia e tensione giudiziaria.

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Su Rai 2 alle 21:30 arriva Cena con delitto – Knives Out: Rian Johnson orchestra un giallo a orologeria attorno alla morte di Harlan Thrombey. In scena il detective Benoit Blanc, labirinti di bugie e una famiglia disfunzionale: nel cast spiccano Daniel Craig e Jamie Lee Curtis, insieme a Chris Evans, Michael Shannon e Toni Collette per un whodunit elegante e ironico.

Su Rai 3 alle 21:20 Lo stato delle cose con Massimo Giletti torna a indagare con taglio rigoroso e testimonianze inedite. Al centro, gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco (dossier, consulenze tecniche e nodi irrisolti), con il contraddittorio in studio e l’approfondimento di altri casi di attualità. Il talk, nato per leggere la complessità del nostro tempo, alterna contributi, reportage e confronto serrato.

Porro al contraddittorio, Giusti tra beffe e vip, Statham è "Beekeeper": Mediaset all’attacco

Su Rete 4 alle 21:34 Quarta Repubblica: il rotocalco politico curato da Videonews e guidato da Nicola Porro apre con un servizio d’apertura e prosegue tra interviste, inchieste, collegamenti e il tradizionale "Processo di Quarta Repubblica". Storia, economia e società al centro, con una grammatica televisiva riconoscibile e spazi comici firmati Gene Gnocchi.

Su Canale 5 alle 21:20 Scherzi a parte: Max Giusti orchestra una serata di beffe ai danni di volti noti, tra monologhi, clip e la presenza in studio delle "vittime" per commenti a caldo. In questa edizione non mancano trappole curate come mini-film e un parterre di ospiti dal taglio pop (da giornalisti e cantanti ad attori e conduttori), per un flusso di sorprese e risate che aggiorna lo storico format Mediaset. Nella puntata di questa sera l’ex portavoce del Movimento 5 Stelle Rocco Casalino, la judoka Laura Maddaloni, l’attore Massimo Boldi, il volto tv Marina La Rosa e l’attrice ed ex Miss Francesca Chillemi. Ospite anche Massimo Ferrero.

Su Italia 1 alle 21:29 il film The Beekeeper (2024): David Ayer dirige Jason Statham in una caccia vendicativa che diventa affare nazionale quando emerge il suo passato in un’organizzazione segreta di "Beekeepers". Nel cast anche Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson e Jeremy Irons: un action teso tra cospirazioni, codici d’onore e giustizia personale.

Augias rimonta con "La torre", Langdon corre in "Inferno", case e sentimenti su Real Time

Su La7 alle 21:15 La torre di Babele Album: il meglio del programma ideato e guidato da Corrado Augias. Un salotto colto e accessibile, dove libri, servizi e ospiti "guida" illuminano grandi temi storici, politici, economici e culturali, per condividere notizie fondate, seminare dubbi leciti e allenare il pensiero critico.

Su Nove alle 21:30 Inferno (2016): Ron Howard porta al cinema un nuovo capitolo delle avventure del simbolista Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks. Un risveglio senza memoria, una dottoressa alleata, enigmi legati a Dante e una minaccia globale: thriller a ritmo serrato tra Italia ed Europa.

Su Real Time alle 20:40 Casa a prima vista: il docu-reality (dal 2023) mette in sfida tre agenti immobiliari tra Roma e Milano per trovare la casa ideale al cliente di puntata. Voce narrante di Andrea Pellizzari, dinamiche competitive e uno sguardo reale al mercato tra budget, quartieri e scelte "di cuore".

Su Real Time alle 21:50 Melek – Il coraggio di una madre (St. 1, Ep. 4): Melek, trasferitasi a Berlino con marito e tre figli, vede la propria quotidianità stravolta da una notizia drammatica che rimette tutto in discussione. Nel cast Nehir Erdogan, Kutsi e Şerif Sezer per una dizi che racconta resilienza, legami e scelte difficili.

Emma Thompson contro i killer, Costantino lancia "Pechino Express", Washington torna "Equalizer"

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Dead of Winter (2025): una vedova, in fuga nella neve del Minnesota, trova rifugio in una baita isolata ma s’imbatte in una coppia di spietati assassini. Nel thriller di Brian Kirk spicca Emma Thompson, affiancata da Judy Greer e Marc Menchaca, per una lotta di sopravvivenza al gelo.

Su Sky Uno alle 21:20 Pechino Express: Costantino della Gherardesca riapre il viaggio on the road con coppie pronte a muoversi solo con zaini, pochi spicci e tanta tenacia. In questo nuovo cammino verso l’Estremo Oriente arrivano, tappa dopo tappa, l’energia istrionica di Lillo e l’aiuto "sul campo" di Giulia Salemi e Guido Meda tra missioni e sorprese.

Su TV8 alle 21:30 The Equalizer 2 – Senza perdono (2018): l’ex agente Robert McCall torna in azione per vendicare la morte di un’amica e svelare un’oscura cospirazione. Protagonista Denzel Washington, con Melissa Leo, Bill Pullman e Pedro Pascal nel sequel diretto da Antoine Fuqua.

Su Cielo alle 21:20 Sunray – Fallen soldier (2024): azione ad alto tasso emotivo con Tip Cullen e Tom Leigh. Un ex soldato, devastato dalla morte della figlia per droga, decide di risalire alla rete criminale a ogni costo, lasciando dietro di sé una scia di vendetta che scuote il sottobosco cittadino.

Notte europea e palla ovale: Magazine Champions, Serie C e Sei Nazioni su Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:30 Calcio, Serie C: la domenica della terza serie italiana in vetrina con dirette, analisi e storie dalle piazze più calde del torneo professionistico.

Su Sky Sport 1 alle 22:30 Reload: l’appuntamento serale che ricapitola immagini, highlights e momenti top della programmazione sportiva del giorno, tra risultati, focus e collegamenti.

Su Sky Sport 1 alle 23:00 UEFA Champions League Magazine: gol, interviste, backstage e storytelling della coppa regina, tra campioni di oggi e leggende del passato, per rivivere la magia europea.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Rugby, Sei Nazioni: in campo il prestigioso torneo dell’Emisfero Nord, con la consueta miscela di fisicità, tecnica e pathos da "Classiche" del pallone ovale.

Su Sky Sport Max alle 22:30 UEFA Champions League Magazine: spazio al racconto europeo tra focus tattici, curiosità e grandi protagonisti, per un viaggio dentro la Champions dalla sala montaggio ai campi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:30

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