Stasera in tv (16 maggio), 4 Ristoranti sfida Pechino Express, mentre l’Eurovision illumina Rai 1 Il meglio della prima serata di sabato 16 maggio: Dalla finale Eurovision a Nathan Fillion che torna con The Rookie su Rai 2 e Angelina Jolie che corre in Salt su Sky Cinema 1.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera del 16 maggio 2026: proposte forti tra cinema d’autore, grandi classici, serie, talk e sport live.

Eurovision, poliziesco e scienza: la notte Rai tra kermesse europea, Fillion e Tozzi

Su Rai 1 alle 21:00 Eurovision Song Contest 2026. La 70ª edizione dell’annuale concorso canoro va in scena dalla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria: come dal 2008, il format prevede due semifinali e una finalissima, in un evento che unisce show, musica e televoto internazionale.

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Su Rai 2 alle 21:20 The Rookie. John Nolan (Nathan Fillion), 45 anni, lascia la Pennsylvania per inseguire a Los Angeles il sogno di entrare nel LAPD: il "rookie" più anziano fronteggia casi imprevedibili, errori e riscatto in un procedurale dal ritmo alto. Nel cast Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin, Mercedes Mason, Melissa O’Neil, Afton Williamson, Eric Winter e Mekia Cox.

Su Rai 3 alle 21:30 Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, guida un viaggio divulgativo che pone domande sull’uomo, la natura, lo spazio e la Terra dei Sapiens: dalle città del passato e del futuro ai fiumi dimenticati, dalla Luna ai terremoti, dal Mediterraneo a Leonardo e il metodo scientifico.

Ridley Scott sfida Sordi: epica e grande commedia nella serata Mediaset

Su Rete 4 alle 21:34 Il marchese del Grillo (1981, 135’, regia di Mario Monicelli). Classico imperdibile della commedia all’italiana con Alberto Sordi, Flavio Bucci, Paolo Stoppa e Riccardo Billi: sarcasmo nobile e beffe memorabili nella Roma papalina.

Su Canale 5 alle 21:20 Il gladiatore 2 (2024, 148’, regia di Ridley Scott). Lucio, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, si ritrova schiavo al Colosseo dopo la conquista della sua patria da parte degli imperatori Caracalla e Geta. Con un cast stellare: Pedro Pascal, Paul Mescal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn. Epica, destino e onore sullo sfondo dell’Impero romano.

Su Italia 1 alle 21:27 Kung Fu Panda 4 (2024, 94’, regia di Mike Mitchell e Stephanie Stine). Dopo la scelta come Leader Spirituale della Valle della Pace, Po deve trovare e addestrare un nuovo Guerriero Drago mentre una strega trama per richiamare nel regno degli spiriti i vecchi avversari sconfitti dal panda più amato della DreamWorks.

Gramellini accende la piazza, il NOVE rilancia il confronto, su Real Time il caso Nowzaradan

Su La7 alle 20:35 In altre parole. Il talk‑rotocalco ideato e condotto da Massimo Gramellini rilegge la settimana con parole‑chiave, ospiti fissi e approfondimenti in diretta dallo studio di Roma (regia di Piergiorgio Camilli). Nata come erede di "Le parole", la trasmissione costruisce un dialogo critico senza rinunciare alla leggerezza.

Su Nove alle 21:30 Accordi e disaccordi. Un argomento, due ospiti con opinioni opposte e un’ora di botta e risposta serrato: domande, repliche e controrepliche per un confronto senza filtri sui temi caldi dell’attualità.

Su Real Time alle 21:35 Vite al limite. Dal 2012 il docureality segue persone clinicamente obese in un percorso verso una vita più sana, spesso con bypass gastrico del chirurgo Younan Nowzaradan. Storia, format e spin‑off ("Vite al limite: e poi…") raccontano rinascite, ricadute e polemiche attorno a un programma diventato un caso mediatico.

Angelina Jolie in fuga, zaini in corsa e cucine in gara: la notte Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Salt (2010, 100’, regia di Phillip Noyce). Thriller ad alta tensione con Angelina Jolie, Chiwetel Ejiofor, Liev Schreiber: Evelyn Salt, agente della CIA accusata di essere una spia russa, deve provare la propria innocenza mentre il mondo le crolla addosso.

Su Sky Uno alle 21:15 Pechino Express. Gara a coppie lungo rotte iconiche con soli zaini e pochi spiccioli: missioni, ospitalità dei locali e strategia, per un viaggio televisivo che unisce avventura e culture diverse.

Su TV8 alle 21:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano valutandosi su location, servizio, menu e prezzo; la categoria "special" premia un tratto tipico del territorio. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale; i voti di Borghese possono ribaltare la classifica finale.

Su Cielo alle 21:20 Black Water (2018, 105’, regia di P. Patriki). Action con J.C. Van Damme: intrighi, operazioni clandestine e fughe al cardiopalma in un action teso ambientato in gran parte in spazi chiusi.

Serie A alle 20:45 su Sky Sport 1, poi padel mondiale su Sky Sport Max

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Serie A. Appuntamento con il massimo campionato italiano: studio, telecronache e bordocampo per vivere i match della giornata, tra corsa a obiettivi e salvezza.

Su Sky Sport Max alle 18:00 Premier Padel Tour. Il nuovo tour mondiale della Federazione Internazionale Padel: dieci tappe fra eventi 1000, Grand Slam e World Championship. Analisi, telecronache e grandi protagonisti del circuito per una serata ad alta intensità.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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