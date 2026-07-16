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Stasera in tv (16 luglio): Ilary Blasi guida Battiti Live, il ricordo dell'Italia Mondiale nel 2026 su Rai 2

Cosa vedere stasera in tv? Il medical DOC su Rai 1 sfida Chicago Med su Italia 1, mentre l’attualità di In Onda presidia La7.

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Redazione

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Ilary Blasi presenta Tim Battiti Live
ANSA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera del 16 luglio 2026: una programmazione ricchissima tra fiction, musica live, grandi eventi e approfondimenti.

Rai, tra il caso Berlino 2006, l’opera evento e il ritorno del "dottor" Fanti

Rai 121:30DOC – Nelle tue mani. La serie ispirata alla storia reale del medico Pierdante Piccioni rimette al centro il primario Andrea Fanti, costretto a ricostruire vita e memoria dopo aver perso 12 anni di ricordi in seguito a una lesione cerebrale. Tra i volti di punta spicca Luca Argentero, affiancato da un ensemble amatissimo: da Pierpaolo Spollon a Sara Lazzaro, da Simona Tabasco a Gianmarco Saurino e Elisa Di Eusanio. La fiction, nata nel 2020 e venduta in molti Paesi, ha raccontato anche la stagione pandemica, con perdite, inchieste interne e nuove sfide professionali e personali per l’équipe del Policlinico Ambrosiano.

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Rai 221:20La Finale. Italia-Francia 2006. Il cielo è azzurro sopra Berlino. Vent’anni dopo, protagonisti e cronisti riportano alla memoria la notte più iconica del calcio italiano: dal gioco a scacchi della finale mondiale alla testata di Zidane a Materazzi che ha marchiato a fuoco la rivalità sportiva tra le due Nazionali. Un documentario (regia: Céline Jallet) che riannoda emozioni e retroscena di un evento entrato nella storia collettiva.

Rai 321:15Arena di Verona – La grande opera italiana: La Traviata. L’opera più amata al mondo inaugura il 103° Opera Festival dell’Arena con una nuova produzione che porta in scena un’icona parigina senza tempo: il Moulin Rouge. Un’apertura di stagione di forte impatto visivo per il capolavoro verdiano, tra amore, sacrificio e redenzione.

Mediaset, estate rovente tra musica live, cronaca in diretta e corsie d’ospedale

Rete 421:33Zona bianca. Il talk di Giuseppe Brindisi esplora politica, società e cronaca con ospiti e analisi a più voci. Nato nel 2021 durante l’era delle "zone" Covid, il programma ha ampliato il raggio d’azione su grandi casi di attualità e dossier che dividono l’opinione pubblica, con lunghi approfondimenti e testimonianze in diretta.

Canale 521:20Tim Battiti Live. La kermesse simbolo dell’estate torna dal palco sul mare di Trani: alla conduzione Ilary Blasi e Fabio Rovazzi con Daniele Battaglia guidano una serata di hit tra pop, rap, dance e performance on the road in Puglia. Sul palco passano alcune delle voci più forti del momento: tra i protagonisti citati nelle nostre pagelle anche Emma, Gaia, Irama, i The Kolors con Merk & Kremont, Arisa, oltre a ospiti e duetti speciali annunciati nei contenuti correlati.

Italia 121:28Chicago Med (St. 11, Ep. 1). Dalle emergenze al Chicago Medical Center alle storie personali dello staff, riparte il medical della galassia "One Chicago". Nel cast S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Steven Weber, Luke Mitchell, Jessy Schram, Sarah Ramos, Darren Barnet: casi clinici ad alta tensione e scelte etiche al limite.

La7 e Discovery, il punto sull’attualità, talent "popolare" e sfide di design

La720:35In onda. Dopo il TG, l’approfondimento giornalistico racconta i temi caldi della politica e dell’attualità con collegamenti, analisi e confronto tra ospiti, per leggere a caldo i fatti del giorno.

Nove21:30La corrida. Amadeus ripropone lo storico "show della gente comune" in una veste rinnovata: sul palco concorrenti pronti a mettersi in gioco tra ironia e coraggio, con il pubblico in studio a fare da giudice e una celebrità a guidare la serata. Uno spettacolo che unisce leggerezza e imprevedibilità.

Real Time21:40Open house – La casa più bella. Tre proprietari aprono le porte delle loro abitazioni in una sfida all’ultimo voto: location, layout, stile e personalità vengono valutati anche dagli esperti Giulia Garbi e Diego Thomas. Idee, dettagli e ispirazioni per scoprire dimore da sogno e storie di chi le vive.

Intrattenimento Sky, thriller glamour, reality a enigmi e sfide nuziali

Sky Cinema 121:15Blink twice. Regia di Zoë Kravitz. Frida, cameriera di Los Angeles, viene catapultata nel lusso di un’isola privata dall’enigmatico tycoon Slater King (Channing Tatum). Tra notti sfrenate e giorni perfetti tutto sembra un paradiso, finché sparizioni e "vuoti di memoria" incrinano la realtà: per salvarsi, Frida deve scoprire la verità.

Sky Uno21:15Destination X: Scopri la meta. Dieci concorrenti, vetri oscurati e sfide a indizi: per vincere il montepremi bisogna capire dove ci si trova davvero, tappa dopo tappa in un viaggio europeo ricco di tranelli e colpi di scena.

TV821:40Quattro matrimoni. Quattro spose giudicano a vicenda abito, cerimonia e ricevimento: tra storytelling, ospitalità e "effetto wow" si decide la vittoria del wedding-show più competitivo della tv.

Cielo21:15The Tunnel – Trappola nel buio. Regia di Pål Øie, con Lisa Carlehed e Thorbjørn Harr. Un disastro in galleria nella neve norvegese mette alla prova soccorsi e coscienze: lotta contro il tempo, fumo e panico in un survival drammatico ad alta tensione.

Sky Sport, tra racchette in studio e motori a tutta: meeting Gold, kart e outdoor

Sky Sport 121:30Sky Tennis Club. In studio commentatori, ex atleti e coach analizzano tecniche, tattiche e protagonisti del circuito: lettura dei match, storie dal tour e sguardi privilegiati sul gioco che conta.

Sky Sport Max19:30Atletica Leggera, World Athletics Continental Tour Gold. Il circuito riconosciuto da World Athletics (secondo livello dopo la Diamond League) porta in pedana e in pista grandi specialisti: format da meeting in un giorno, tra velocità, salti e lanci per uno spettacolo dal respiro internazionale.

Sky Sport Max21:30Cart, FIA Karting European Championship. L’adrenalina dell’alta formazione su quattro ruote: il Campionato Europeo di kart mette in mostra talento, traiettorie millimetriche e bagarre da fotofinish.

Sky Sport Max22:00Icarus Ultra. Dopo 15 anni alla ricerca del limite, il magazine degli sport outdoor rilancia con nuove imprese, storie e curiosità: trail, acqua, aria e montagna, dove l’avventura è racconto e sfida.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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