Stasera in tv: Berlinguer al faccia a faccia, spettacolo con D'Alessio e Incontrada Cosa vedere stasera in tv? Il debutto Mondiale su Rai 1 contro lo show Gigi e Vanessa su Canale 5 e l’action‑comedy Spy su Nove.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco una guida compatta e aggiornata ai titoli di martedì 16 giugno 2026: proposte per tutti, tra grande calcio, talk d’attualità, show musicali e cinema.

Francia–Senegal accende Rai 1, poi Notti Mondiali con Antinelli: storie e confessioni su Rai 2, viaggio esistenziale su Rai 3

Su Rai 1 alle 21:00 va in scena Calcio, Mondiali 2026 – 1a giornata (Gruppo I): Francia–Senegal. La selezione francese arriva al torneo con una rosa tra le più forti e complete, ma deve stare in guardia dal rischio sorprese fin dall’esordio contro un Senegal capace di punire le distrazioni (memoria che corre all’inatteso ko inaugurale del 2002). Novanta minuti da seguire per misurare ambizioni e gerarchie del Gruppo I.

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Su Rai 1 alle 23:15 c’è Notti Mondiali: Alessandro Antinelli guida l’analisi post‑gara con un taglio più giornalistico rispetto al passato, affiancato da una squadra di grandi ex e firme: in studio o a rotazione Paulo Roberto Falcão, Marco Tardelli, Ciccio Graziani e Massimo De Luca, con contributi a caldo anche dei talent tecnici come Lele Adani e Andrea Stramaccioni. Nel pre e post partita in access, spazio al racconto di Paola Ferrari e Simona Rolandi tra collegamenti e interviste.

Su Rai 2 alle 21:20 torna Storie al bivio di sera: personalità di spettacolo, politica, musica, sport e giornalismo si raccontano in interviste intime, ripercorrendo i crocevia della vita – legami familiari, successi, errori e riscatti – con immagini d’archivio e contributi video a supporto. Un talk che mette in equilibrio sfera privata e carriera, tra rivelazioni mai svelate e incontri decisivi.

Su Rai 3 alle 21:15 Che ci faccio qui: Domenico Iannacone accompagna il pubblico in un viaggio tra storie di riscatto, ispirazione e resistenza. Un racconto civile che parte dalla domanda più semplice – "che ci faccio qui?" – per attraversare frontiere esistenziali e sociali.

Berlinguer sull’attualità, Gigi & Vanessa in orchestra, De Niro–Stiller in prime time: la serata Mediaset tra talk, show e commedia cult

Su Rete 4 alle 21:34 È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer rilancia il confronto sull’attualità con faccia a faccia, servizi e dibattiti serrati attorno ai temi che dividono l’opinione pubblica. In ogni puntata, ospiti e protagonisti della politica e della società si misurano su cronaca, casi e scelte che impattano il Paese.

Su Canale 5 alle 21:20 Gigi e Vanessa insieme: varietà dal vivo che celebra l’incontro tra linguaggi e stili grazie alla potenza dell’orchestra e all’intesa tra i due artisti. Musica, leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti del cinema e dello spettacolo per una serata di emozioni senza tempo, in cui l’amicizia diventa filo conduttore di performance e sorprese.

Su Italia 1 alle 21:31 Ti presento i miei (2000, commedia; regia di Jay Roach; 107’). Un viaggio verso un matrimonio di famiglia si trasforma in un esilarante percorso a ostacoli quando il fidanzato deve conquistare il rigidissimo futuro suocero. Nel cast spiccano Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner e Nicole DeHuff: situazioni imbarazzanti e quiproquo a catena per una commedia divenuta cult.

Il caso Epstein su La7, spie e risate su Nove, shock culturale su Real Time: la notte "La7–Discovery" senza filtri

Su La7 alle 21:15 Epstein: sopravvissute all’incubo: documentario che ripercorre vita, affari e vicende oscure dell’imprenditore Jeffrey Epstein. Le testimonianze delle giovani donne finite nella sua rete ricostruiscono un sistema di abusi e potere, tra rivelazioni e domande inevase.

Su Nove alle 21:30 Spy (2015, azione/commedia; regia di Paul Feig). Quando un’analista della CIA decide di andare sul campo per sventare un traffico d’armi, l’operazione deraglia in una giostra di gag e colpi di scena. Nel cast Jude Law, Melissa McCarthy e Rose Byrne per un action brillante che ribalta gli stereotipi della spia perfetta.

Su Real Time alle 21:40 Vita da Amish: docu‑reality che segue sei persone pronte a lasciare la società moderna per unirsi a una comunità Amish. Scelte radicali, nuove regole e uno sguardo inedito su riti, lavoro e convivenza in un mondo che rifiuta tecnologia e frenesia contemporanea.

Benigni rispolvera il suo "mostro", amori e giudizi nuziali, tentazioni in TV e viaggi nel tempo: l’"Intrattenimento Sky" tra cinema, reality e serialità

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Il mostro (1994, 110’; regia di Roberto Benigni). Una delle commedie simbolo di Benigni, con un equivoco che trascina l’eroe quotidiano nel mirino di un’indagine paradossale. Nel cast Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Jean‑Claude Brialy e Michel Blanc: ritmo e satira per un titolo diventato di culto.

Su Sky Uno alle 21:15 Quattro matrimoni: quattro spose si giudicano tra abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio finale. Tra tradizione e scelte audaci, il giorno più bello diventa una sfida di stile, storytelling e sorprese.

Su TV8 alle 21:40 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: dodici concorrenti in un ambiente remoto e ostile devono resistere a richiami – anche segreti – che erodono il jackpot comune. Leadership, morale e strategie personali vs obiettivi collettivi: solo chi taglia il traguardo potrà partecipare alla divisione del montepremi.

Su Cielo alle 21:20 Outlander (2014, S1 E9; ideazione tv di Ronald D. Moore). Claire Randall, infermiera del 1945, viene catapultata nella Scozia del 1743 attraverso le pietre di Craigh na Dun: tra il clan MacKenzie, l’amore per Jamie Fraser e la minaccia di "Black Jack" Randall, la sua vita resta sospesa tra epoche e identità in conflitto. Nel cast Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies, Gary Lewis, Graham McTavish, Lotte Verbeek, Bill Paterson, Duncan Lacroix, Grant O’Rourke e Stephen Walters.

Parquet e baby‑talenti: la Serie A di basket su Sky Sport 1 e le semifinali U‑18 sui canali Sky Sport Max

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Basket, Serie A: spazio al massimo campionato italiano di pallacanestro. In palinsesto partite e approfondimenti dedicati alla corsa scudetto, con riflettori su possessi pesanti, tattica e volate finali.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Calcio, Campionati Nazionali Giovanili SGS: vetrina per i giovani protagonisti con la Semifinale 2 U‑18 Professionisti in prima serata. Un appuntamento per scoprire i talenti di domani, tra intensità e sogni che iniziano a prendere forma.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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