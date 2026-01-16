Stasera in tv (16 gennaio), Gerry Scotti all'attacco degli imitatori di Nicola Savino
Cosa vedere oggi in prima serata: La Ruota dei Campioni (con Gianni Morandi) sfida Tali e Quali e il ritorno di Zoro torna con Propaganda Live
Scoprite il meglio disponibile nella sera di 16 gennaio 2026: intrattenimento, cinema, inchieste e grande sport, con sfide e volti amatissimi pronti ad accompagnarvi in prima serata.
- Savino accende Tali e Quali, Mann firma Ferrari, FarWest illumina i confini
- Scotti alza la posta: La Ruota dei Campioni con Gianni Morandi, Nuzzi riapre i casi e l’epilogo di Harry Potter
- Zoro racconta il Paese, Crozza colpisce, Fulvio Marino mette i panettieri alla prova
- Jack Black e Cate Blanchett tra magia e misteri, poi Borghese e Cannavacciuolo guidano le sfide gourmet
- Del Piero in vetrina e serata di C: la notte dei gol su Sky Sport
Savino accende Tali e Quali, Mann firma Ferrari, FarWest illumina i confini
Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Tali e quali, la versione "nip" del celebre talent: alla guida c’è Nicola Savino, con una giuria pop composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Show dal ritmo live, trasformazioni spettacolari e concorrenti non famosi selezionati per voce e somiglianza ai loro idoli: la stagione prevede quattro prime serate e la corsa verso la finalissima, con il marchio di uno dei format più seguiti del prime time.
Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Ferrari (2023), biopic diretto da Michael Mann che illumina il lato umano dell’imprenditore modenese. Nel cast spiccano Shailene Woodley e Patrick Dempsey, accanto ad Adam Driver e Penélope Cruz: un racconto che intreccia ambizioni, crisi private e la leggenda del Cavallino, tra pista e fragilità personali.
Su Rai 3 alle 21:25 arriva Farwest: viaggio dentro i "far west" d’Italia, le terre di confine dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Inchieste, collegamenti, reportage e testimonianze live in studio per dare voce a disagio, impotenza e indignazione, provando a indicare soluzioni concrete con un racconto ad alta tensione civile.
Scotti alza la posta: La Ruota dei Campioni con Gianni Morandi, Nuzzi riapre i casi e l’epilogo di Harry Potter
Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarto grado: prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri, è il talk investigativo che scandaglia la cronaca nera con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra periti, criminologi e collegamenti, il programma – nato nel 2010 e diventato un cult – rilegge i grandi gialli con nuovi documenti e ricostruzioni, accendendo il dibattito sui casi che dividono l’opinione pubblica.
Su Canale 5 alle 20:40 speciale La ruota dei campioni: Gerry Scotti guida il torneo dei migliori concorrenti di stagione, costruito in cinque round per manche e gran finale alla Ruota delle Meraviglie con montepremi fino a 300.000 euro. Ospite d’eccezione Gianni Morandi e immancabile al tabellone Samira Lui; format RTI/Endemol Shine Italy che raddoppia il successo dell’access in una prima serata-evento, tra ritmo da gara e show musicale.
Su Italia 1 alle 21:27 il film Harry Potter e i doni della morte: Parte II (2011): l’ultimo atto della saga, diretto da David Yates (130’), mette Harry e Voldemort faccia a faccia dopo la corsa agli Horcrux partendo dalla rapina a Gringott. Nel cast Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Michael Gambon, Alan Rickman, Tom Felton, Bill Nighy e Bonnie Wright: un epilogo visivamente potente che richiama tutta Hogwarts nella battaglia finale.
Zoro racconta il Paese, Crozza colpisce, Fulvio Marino mette i panettieri alla prova
Su La7 alle 21:15 c’è Propaganda Live, il talk di Diego Bianchi "Zoro" prodotto da Fandango. Reportage originali, rassegna social con Makkox, analisi in studio con Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata, e band live: una diretta lunga e coinvolgente che scava nell’attualità con sguardo narrativo e ironia tagliente.
Sul Nove alle 21:30 va in onda I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one‑man show di Maurizio Crozza tra personaggi, monologhi e parodie che hanno segnato le ultime stagioni, in un montaggio serrato di satira e costume.
Su Real Time alle 21:30 tocca a Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara: Fulvio Marino mette in sfida tre forni su quattro categorie – salato, dolce, la "meraviglia" (specialità della casa) ed esperienza complessiva – tra farine, lieviti e creatività. Un docureality che esalta tecnica e tradizione con giudizi puntuali e prodotti signature.
Jack Black e Cate Blanchett tra magia e misteri, poi Borghese e Cannavacciuolo guidano le sfide gourmet
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film Il mistero della casa del tempo (2018, regia di Eli Roth, 106’): fantasy avventuroso con Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Owen Vaccaro e Jack Black, tra segreti, orologi e incantesimi che trasformano una magione in un enigma stregato per tutta la famiglia.
Su Sky Uno alle 21:15 torna Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e "special" locale; i voti di Borghese possono ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da reinvestire nell’attività; format ormai classico del racconto food & territorio.
Su TV8 alle 21:30 arriva Cucine da incubo: Antonino Cannavacciuolo entra nei ristoranti in crisi, ispeziona cucina e sala, assaggia il menù, guida il restyling e coordina il servizio del "nuovo corso". Un viaggio tra errori, motivazioni e rinascite che ha reso iconico il format anche in Italia.
Su Cielo alle 21:20 il film La ragazza con l’orecchino di perla (2003, regia di Peter Webber, 100’): dal romanzo di Tracy Chevalier, l’incontro tra il pittore Vermeer e la giovane Griet diventa un ritratto sospeso tra desiderio e potere. Nel cast Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom Wilkinson, Judy Parfitt, Cillian Murphy.
Del Piero in vetrina e serata di C: la notte dei gol su Sky Sport
Su Sky Sport 1 alle 20:30 appuntamento con Calcio, Serie C: diretta dedicata al campionato di terza serie, tra studio, cronache e analisi per vivere in tempo reale sfide e rimonte dei gironi.
Su Sky Sport 1 alle 23:00 spazio a Calcio, Tutti i gol di Del Piero in Champions: 43 reti in 90 partite europee, dal 1995/1996 in poi. Una collezione delle giocate più iconiche di Alessandro Del Piero in notti che hanno fatto la storia bianconera ed europea.
Su Sky Sport Max alle 20:30 la Calcio, Bundesliga: la massima serie tedesca accende il prime time con ritmo, tattica e pubblico caldissimo per una serata dal respiro europeo.
Su Sky Sport Max alle 23:15 arriva Sport Dataroom: inchieste e approfondimenti che spiegano i fatti sportivi attraverso dati, metriche e nuove tecnologie, per un racconto analitico e accessibile di risultati, tendenze e decisioni chiave.
