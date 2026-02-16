Torna Giletti: sarà una nuova puntata della battaglia sulla "lobby gay"? Bonolis spariglia I programmi di questa sera, lunedì 16 febbraio 2026: Lo stato delle cose promette scintille e Tatarata punta a fare un dispetto a Pilar Fogliati e alle Olimpiadi

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco una guida completa per orientarsi tra fiction, show, cinema e sport live di lunedì 16 febbraio 2026: una serata ricca di scelte per tutti i gusti.

Cuori batte forte, fiamma olimpica e il caso Giletti: la notte Rai

Cuori su Rai 1 alle 21:30. Il medical drama ambientato alle Molinette di Torino negli anni ’70 prosegue la sua terza stagione tra scoperte di cardiochirurgia (defibrillatori portatili, contropulsatori, primi tentativi di angioplastica) e nodi sentimentali che mettono alla prova Delia Brunello e Alberto Ferraris. Nel cast spiccano Pilar Fogliati, Matteo Martari, Daniele Pecci, Gaia Messerklinger, Laura Adriani e Marco Bonini. La programmazione è stata rimodulata per lasciare spazio alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: un finale di stagione concentrato in tre serate per alzare ulteriormente la tensione narrativa.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 su Rai 2 alle 21:00. Serata "totalmente olimpica" con finestre live, collegamenti e approfondimenti dalle sedi di gara: biathlon, sci alpino, short track e molto altro. Tra i protagonisti, l’Italia del ghiaccio e della neve con attese per i big e nuove storie azzurre, mentre in seconda serata lo studio di "Notti Olimpiche" riavvolge il meglio tra highlights, interviste e focus sul medagliere.

Lo stato delle cose su Rai 3 alle 21:20. Massimo Giletti guida un viaggio nell’attualità d’inchiesta con uno sguardo "da vicino". Al centro il delitto di Garlasco, tra nuovi filoni, perizie informatiche, scene del crimine e testimonianze in studio: un talk che alterna documenti, analisi e contraddittorio per restituire la complessità dei casi e incrociarli con politica e società.

Porro all’attacco, Bonolis celebra la musica live e Liam Neeson corre contro il tempo: la serata Mediaset

Quarta Repubblica su Rete 4 alle 21:33. Il talk politico di Nicola Porro (Videonews) torna con interviste, reportage, dibattiti serrati e momenti satirici firmati Gene Gnocchi. Nel tempo il format ha affiancato all’intervista d’apertura un impianto che parte da un servizio chiave per aprire il confronto in studio, con la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica" a scaldare l’ultimo blocco. Ospiti ricorrenti e ritmo riconoscibile per una serata ad alto tasso di confronto.

Taratata su Canale 5 alle 21:20. Paolo Bonolis riporta in prima serata la grande musica dal vivo dalla ChorusLife Arena di Bergamo: palco centrale, pubblico a 360°, duetti, cover e confessioni dei big. Tra gli ospiti annunciati e attesissimi: Paolo Bonolis dirige e dialoga con stelle come Giorgia, Elisa, Emma Marrone, Max Pezzali e Biagio Antonacci. Uno show-evento che punta a rimettere al centro la performance live e il racconto delle canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Memory su Italia 1 alle 21:25. Thriller diretto da Martin Campbell con Liam Neeson, Guy Pearce e Monica Bellucci. Alex Lewis, sicario prossimo al ritiro, rifiuta un ultimo incarico quando scopre che la vittima è una ragazza: braccato dalla malavita di El Paso e dall’FBI, innesca una caccia all’uomo contro l’organizzazione guidata dall’affascinante Davana Sealman. Ritmo teso, doppio fronte (criminali e federali) e una vendetta che diventa corsa contro il tempo.

Augias spiega il "perché delle cose", Bova e Memphis in commedia, nuove storie su Real Time: La7 e Discovery

La torre di Babele su La7 alle 21:15. Corrado Augias porta in studio libri, interviste e servizi per capire l’attualità attraverso la storia, la politica, l’economia e la cultura. Ogni puntata ha una "guida" d’eccezione: obiettivo, costruire ponti tra epoche e temi, "per conoscere il perché delle cose" – come avrebbe detto Virgilio – e arrivare a un finale a sorpresa legato al tema trattato.

Torno indietro e cambio vita su Nove alle 21:30. Commedia di Carlo Vanzina con un cast popolare: Raoul Bova, Ricky Memphis, Giulia Michelini, Max Tortora, Paola Minaccioni e Ludovica Bizzaglia. Un uomo insoddisfatto desidera riscrivere la propria vita e si ritrova catapultato nel passato: amicizia e seconde possibilità in un mix di equivoci e romanticismo all’italiana.

Cortesie per gli ospiti su Real Time alle 20:45. Lo storico game dell’ospitalità domestica mette a confronto due coppie su menù, mise en place, accoglienza e convivialità: giudizi su arredo, tavola e cibo, con la rituale ispezione della casa e la cena come cartina di tornasole del "saper ricevere". Cult del canale dal 2005, declinato anche in spin-off (B&B, in famiglia, ristoranti) che hanno ampliato l’universo del format.

Melek – Il coraggio di una madre su Real Time alle 21:50. Soap del 2025: Melek vive a Berlino con i tre figli e una nuova quotidianità lontano dalla famiglia d’origine, finché una notizia drammatica sconvolge tutto. Tra scelte dolorose e legami che riaffiorano, il racconto mette al centro la forza di una madre pronta a rimettere in discussione la propria vita.

Dracula di Luc Besson alla conquista della notte, Hell’s Kitchen ribolle e Barbieri ispeziona i letti: l’Intrattenimento Sky

Dracula: L’amore perduto su Sky Cinema 1 alle 21:15. Luc Besson firma un fantasy gotico con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz e Matilda De Angelis. Dalla Transilvania del XV secolo al presente: il principe Vladimir, condannato a un’eternità da vampiro dopo la perdita dell’amata, attraversa i secoli sorretto da un’unica speranza – ritrovarla – tra maledizioni, potere e un destino che sfida il tempo.

Hell’s Kitchen USA su Sky Uno alle 21:15. Aspiranti chef in due brigate affrontano prove lampo e servizi al limite: un talent-cooking iconico in cui cucina e carattere devono reggere la pressione. Tra urla in pass e seconde chance mancate, la cucina diventa ring: solo i più solidi andranno avanti.

Bruno Barbieri – 4 Hotel su TV8 alle 21:30. Lo spin-off "alberghiero" di 4 Ristoranti porta Bruno Barbieri a giudicare location, servizi, camere, prezzi (e, dalle ultime edizioni, anche la colazione) di quattro strutture della stessa area. Check-in, camera sotto la lente (materasso, topper, cuscini e bagno), colazione e buste finali: in palio 5.000 euro da reinvestire nel proprio hotel e, spesso, la ribalta mediatica che vale una stagione intera.

I tre moschettieri – D’Artagnan su Cielo alle 21:15. Avventura moderna e classica insieme: il giovane D’Artagnan arriva a Parigi per rintracciare i rapitori di una ragazza e s’imbatte in un complotto che minaccia la Francia. Con l’aiuto di Athos, Porthos e Aramis, sfiderà il Cardinale Richelieu e l’insidiosa Milady, mentre s’innamora di Costance. Cappa e spada, intrighi di corte e un’eterna lezione d’amicizia.

Serie C in vetrina, Sei Nazioni e cricket fino a notte: la volata Sky Sport

Calcio, Serie C su Sky Sport 1 alle 20:30. La terza serie italiana apre la serata con finestre live e studio: calendario ricco e attenzione ai giovani, con la domenica (e i feriali infrasettimanali) che diventano passerella tra lotte promozione e salvezza. Palinsesti fitti con match in sequenza e aggiornamenti costanti dalle province più calde d’Italia.

Super Atleti su Sky Sport 1 alle 23:30. Storie e sliding doors dei grandi campioni olimpici italiani: sacrifici, successi e incroci che hanno fatto la differenza tra una carriera "normale" e una leggenda azzurra. Una serie che riannoda i fili della memoria sportiva e porta dietro le quinte delle medaglie.

Coppa del Mondo T20 maschile di cricket su Sky Sport Max alle 20:30. L’appuntamento mondiale del format più esplosivo del cricket: partite brevi, colpi spettacolari e ribaltoni dietro l’angolo. Tra strategie lampo e big internazionali, una full immersion in uno sport globale ad alto tasso d’adrenalina.

Rugby, Highlights Sei Nazioni su Sky Sport Max alle 23:30. Mete, placcaggi e le giocate decisive del Torneo più antico d’Europa in una sintesi serrata che fotografa la giornata e misura lo stato di forma delle contendenti. Il modo migliore per rivivere i momenti chiave in chiusura di serata.

