Can Yaman contro la madrepatria turca: lo scontro imprevisto
L'attore di Istanbul nei panni di Sandokan affronta la concorrenza TV della Notte nel cuore, ambientata in Cappadocia. Tutta la programmazione del 16 dicembre 2025
Scoprite il meglio disponibile nella sera di 16 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
- Can Yaman all’assalto: la Tigre della Malesia trascina la prima serata Rai
- Berlinguer rilancia il confronto, la dizi turca chiama la resa dei conti, Gentili accende Le Iene
- Floris fa le domande scomode, risate non stop sul Nove, docu‑shock su Real Time
- Cortellesi & Bova in commedia, Fincher indaga Zodiac: la notte cinema (e non solo) sull’intrattenimento Sky
- Eurolega in prima fila e posticipo di Serie A: la maratona Sky Sport
Can Yaman all’assalto: la Tigre della Malesia trascina la prima serata Rai
Rai 1 — 21:30 — Sandokan. La serie‑evento ispirata a Salgari riporta in tv le avventure del pirata malese contro il "cacciatore di pirati" Lord James Brooke, tra libertà e passione per Marianna. Nel cast spiccano Can Yaman, Alanah Bloor, Ed Westwick, Alessandro Preziosi e John Hannah: azione, intrighi e sentimento per una rilettura moderna del mito.
Rai 2 — 21:20 — NCIS Sydney. Con Olivia Swann, Todd Lasance, Sean Sagar, Tuuli Narkle, Mavournee Hazel e William McInnes. Nell’Indo‑Pacifico una task force congiunta tra NCIS USA e Polizia Federale Australiana monitora crimini navali nella zona più contesa del pianeta: un team eterogeneo trasforma differenze culturali in forza, tra fiducia da costruire e indagini ad alta tensione.
Rai 3 — 21:20 — Amore criminale – Storie di femminicidio. Un racconto necessario che indaga quando l’amore devia in ossessione e possesso fino alla violenza, attraversando storie, testimonianze e ricostruzioni. Un viaggio nella prevenzione, tra segnali ignorati e ferite che interrogano la società.
Berlinguer rilancia il confronto, la dizi turca chiama la resa dei conti, Gentili accende Le Iene
Rete 4 — 21:34 — È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer mette al centro attualità e cronaca con faccia a faccia e dibattiti serrati: ospiti, numeri e inchieste per leggere le tensioni sociali e politiche del Paese, tra scontri di idee e approfondimento.
Canale 5 — 21:21 — La notte nel cuore. Soap turca (2024): da giovane Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek; anni dopo i figli la raggiungono in Cappadocia per chiederle conto del passato. Tra potere, segreti e rivendicazioni familiari, un melodramma con Ece Uslu ed Esra Dermancioglu che mette a fuoco colpa e perdono.
Italia 1 — 21:15 — Le Iene. Storico infotainment nato nel 1997: inchieste, reportage, satira e scherzi con lo stile graffiante degli inviati in completo nero. Ideato da Davide Parenti, ha lanciato decine di volti e firmato scoop rimasti nella memoria collettiva; oggi torna con servizi su cronaca, costume e attualità.
Floris fa le domande scomode, risate non stop sul Nove, docu‑shock su Real Time
La7 — 21:15 — Di martedì. Giovanni Floris orchestra il confronto del martedì: interviste esclusive, analisi e sondaggi per scandagliare i fatti della settimana, con il consueto "spiegato semplice" che alterna approfondimento e ritmo televisivo.
Nove — 21:30 — Only fun – Comico show. Stand‑up e sketch si alternano sul palco con comici e monologhisti pronti a strappare risate al pubblico: un varietà leggero che punta su ritmo, personaggi e osservazione del quotidiano.
Real Time — 21:35 — Io e le mie nuove ossessioni. Docureality che esplora comportamenti insoliti divenuti dipendenze: nuove storie si intrecciano con ritorni, tra abitudini trasformate e percorsi per superare problemi che impattano su relazioni e salute.
Cortellesi & Bova in commedia, Fincher indaga Zodiac: la notte cinema (e non solo) sull’intrattenimento Sky
Sky Cinema 1 — 21:15 — Nessuno mi può giudicare (2011). Regia di Massimiliano Bruno. Dopo la morte del marito, Alice si reinventa per garantire un futuro al figlio, tra equivoci e scelte difficili. Con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Lillo e Lucia Ocone: commedia romantica di costume, tra tenerezza e caustica ironia.
Sky Cinema 2 — 21:15 — Zodiac (2006). Il thriller di David Fincher ricostruisce l’incubo del serial killer che terrorizzò San Francisco dal 1969, sfidando polizia e giornali a colpi di messaggi cifrati. Con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr.: un’indagine ossessiva tra cronaca, metodo e verità sfuggenti.
Sky Uno — 21:15 — Foodish. Joe Bastianich elegge insieme a un ospite il piatto "memorabile" della puntata: ricette, sfide e storytelling gastronomico per capire cosa rende davvero indimenticabile un boccone.
TV8 — 21:30 — Un Natale all’altezza (2023). Regia di Marita Grabiak. Ava approda al Royal Ice Hotel e incontra il più prestigioso degli ospiti: un principe reale. Un romance da fiaba tra ghiaccio, etichetta e seconde possibilità. Con Katie Cassidy, Stephen Huszar, Kathryn Kohut.
Cielo — 21:20 — Venom (2018). Regia di Ruben Fleischer. Il giornalista Eddie Brock entra in simbiosi con un alieno che gli dona poteri fuori scala: convivenza impossibile e giustizia "alternativa" contro una corporation senza scrupoli. Con Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.
Eurolega in prima fila e posticipo di Serie A: la maratona Sky Sport
Sky Sport 1 — 20:30 — Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club: roster d’élite, fisicità e lavagne tattiche per una serata ad alto livello sul parquet.
Sky Sport Max — 20:05 — Basket, Eurolega. Seconda finestra di serata: intensità, gestione dei possessi e atmosfere da palazzetto per vivere il grande basket in diretta.
Sky Sport Max — 22:00 — Calcio, Serie A. Il posticipo del massimo campionato completa il menù: novanta minuti che pesano sulla classifica, tra letture tattiche e colpi dei leader.
