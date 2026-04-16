Claudio Bisio più forte delle critiche: si prepara a un clamoroso bis Stasera, giovedì 16 aprile 2026, seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, che sfida Ore 14, Pio e Amedeo e il calcio europeo in chiaro. Tutti i programmi

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di giovedì 16 aprile 2026: una notte ricca di fiction, show, inchieste e grande calcio europeo.

Bisio torna "sbirro", Infante porta la cronaca in prime time, Cucciari accende la cultura

Rai 1 • 21:30 • Uno sbirro in Appennino. Il commissario Vasco Benassi, interpretato da Claudio Bisio, torna nel borgo natale di Muntagò (Appennino bolognese) per indagare e fare i conti con il passato. Nel cast anche Chiara Celotto e Valentina Lodovini. Una fiction crime dal respiro umano: radici, ferite e nuovi legami tra casi e paesaggi d’alta quota. La prima puntata di settimana scorsa ha fatto il pieno di ascolti ma anche lasciato più di un dubbio agli spettatori.

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Rai 2 • 21:20 • Ore 14. Nato nel 2020, il talk di attualità e cronaca guidato da Milo Infante approda in prima serata con inchieste, collegamenti live, reportage e un parterre di esperti in studio (criminologi, avvocati, magistrati). Un format rigoroso ma accessibile, cresciuto negli anni fino allo spin-off serale "Ore 14 Sera".

Rai 3 • 21:20 • Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra il suo varietà culturale che incrocia libri, cinema, arte e tv con ironia. Ideato con Luca Bottura, prodotto da Rai Cultura con Itv Movie, lo show valorizza il pubblico in studio (120 persone) e i contributi fissi del divulgatore Roberto Mercadini e dell’insegnante Andrea Maggi per un racconto brillante dell’attualità culturale.

Del Debbio all’attacco, Pio e Amedeo in festa, Stallone in trappola su Italia 1

Rete 4 • 21:30 • Dritto e rovescio. Il talk politico curato da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio (in onda dal 2019) rimette al centro politica, società ed economia con interviste, reportage e contraddittori serrati. In studio e in collegamento volti di primo piano del dibattito pubblico, eredi della tradizione di "Quinta Colonna".

Canale 5 • 21:20 • Stanno tutti invitati. Pio e Amedeo celebrano i 25 anni di carriera alla ChorusLife Arena di Bergamo: tre serate-evento tra comicità, musica e ospiti d’eccezione dal mondo dello spettacolo e dello sport. Uno show-festa che ripercorre traguardi, aneddoti e incontri, con performance inedite costruite dal vivo.

Italia 1 • 21:26 • Armor (2024, thriller, 89’). Regia di Justin Routt. Ex poliziotto segnato dall’alcol e dal lutto, James (in scena Sylvester Stallone) lavora come guardia giurata col figlio: un assalto a un furgone blindato li intrappola su un ponte pericolante, con una banda armata all’inseguimento. Nel cast Jason Patric, Josh Wiggins e Dash Mihok: un survival adrenalinico padre-figlio fino all’ultimo respiro.

Formigli fa piazza, Conticini caccia tesori, Fulvio Marino mette i panettieri alla prova

La7 • 21:15 • Piazzapulita. Dal 2011 Corrado Formigli guida il talk d’inchiesta che alterna interviste one-to-one, reportage sul campo e confronto in studio. Una tradizione consolidata di approfondimento su politica, economia e grandi fatti dell’attualità.

Nove • 21:30 • Cash or Trash – La notte dei tesori. Paolo Conticini incontra chi crede di avere un tesoro nascosto in soffitta: cinque mercanti si sfidano a colpi di offerte e rilanci per aggiudicarsi l’oggetto migliore. Tra valutazioni, sorprese e colpi di scena, un gioco d’asta che diverte e appassiona.

Real Time • 21:40 • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino guida tre maestri dell’arte bianca in quattro prove: salato, dolce, "la meraviglia" di casa e l’esperienza complessiva. Grani e lieviti d’eccellenza per un confronto tra tradizione, tecnica e accostamenti originali.

Rom-com su Sky Cinema, l’avventura di Pechino Express, serata europea in chiaro su TV8 e azione cult su Cielo

Sky Cinema 1 • 21:15 • Una proposta per dire sì (2010, commedia, 100’). Regia di Anand Tucker. Nel cast Amy Adams e Matthew Goode, con John Lithgow e Adam Scott: una romantica fuga tra equivoci e sentimenti in una commedia brillante dal respiro internazionale.

Sky Uno • 21:15 • Pechino Express. La gara a coppie lungo rotte esotiche: zaino leggero, budget ridotto, missioni e ospitalità dei locali. Strategia, resistenza e scoperta culturale ridisegnano tappa dopo tappa la classifica.

TV8 • 20:30 • Europa e Conference League Prepartita. Collegamenti dai campi, ultime di formazione e interviste per preparare la notte europea.

TV8 • 21:00 • Calcio, UEFA Europa League – Quarti di Finale (Ritorno): Nottingham Forest–Porto. Dopo l’1-1 dell’andata in Portogallo, inglesi e lusitani si giocano la semifinale in una sfida ad alta tensione.

Cielo • 21:20 • I Mercenari – The Expendables (2010, azione, 103’). Regia di Sylvester Stallone. Un gruppo di mercenari tenta di rovesciare un dittatore centroamericano tra colpi di scena e combattimenti. Super-cast con Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts e Bruce Willis.

Notti europee su Sky Sport: studio, gara e post; Eurolega su Max e appuntamento in seconda serata

Sky Sport 1 • 20:00 • Prepartita UEFA Europa e Conference League. Analisi, contributi e collegamenti live per entrare nel clou della notte continentale.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, UEFA Europa League. Le gare della seconda competizione europea per club con finestre, aggiornamenti e approfondimenti.

Sky Sport 1 • 23:00 • Postpartita UEFA Europa e Conference League. Highlights, interviste e commenti a caldo per chiudere la serata.

Sky Sport Max • 20:05 • Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club: tecnica, tattica e protagonisti verso i playoff.

Sky Sport Max • 22:00 • The Passenger. Appuntamento di seconda serata su Sky Sport Max.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

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