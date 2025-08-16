Stasera in tv (16 agosto), Jannik Sinner rovina i piani di Gianni Morandi e Paolo Bonolis: perché Cosa vedere in tv oggi, sabato 16 agosto. Su Rai 1 torna Gianni Morandi, Ciao Darwin su Canale 5. Sky trasmette la sfida tra Sinner e Atmane.

La stagione prosegue e i palinsesti televisivi continuano a offrire sorprese. Questa sera, 16 agosto 2025, la programmazione è ricca di appuntamenti imperdibili. Tra show, talk e film, la scelta è ampia e promette di accontentare tutti i gusti.

Stasera in tv (16 agosto), cosa vedere: "Evviva!" su Rai 1 sfida Ciao Darwin su Canale 5

La prima serata di sabato 16 agosto 2025 vede Rai 1 puntare forte su un appuntamento speciale: Evviva!, lo show di Gianni Morandi che celebra i 70 anni della Rai. Un viaggio nella storia della televisione italiana, tra canzoni, ospiti e immagini d’archivio, con il racconto di tanti personaggi dello spettacolo legati a questo mondo. Dall’altra parte, su Canale 5 torna Ciao Darwin, lo storico varietà di Paolo Bonolis che mette in scena sfide surreali tra due categorie opposte di concorrenti. Tra prove eccentriche e un’ironia spesso sopra le righe, ci sarà sicuramente da ridere.

Sul resto dei canali principali, Rai 2 propone In fuga dall’incubo, mentre Rai 3 opta per il western Il grande Jake, con John Wayne. Italia 1 scende in campo con Cremonese – Palermo, match di Coppa Italia, mentre su Rete 4 c’è la commedia Io & Marilyn di Leonardo Pieraccioni. Sempre lato calcio, il canale 20 trasmette Cagliari – Entella, altra sfida di Coppa Italia.

A completare il quadro ci sono le proposte dei canali tematici, tra cui spicca Iris, dove va in onda il thriller The Game – Nessuna regola, con Michael Douglas. Ma attenzione anche al romantico appuntamento con La 5, dove va in onda La casa tra le montagne – Fratelli. Una serata che spazia tra musica, intrattenimento, cinema e sport, offrendo alternative per tutti i gusti: basta solo scegliere da che parte propendere, tra la celebrazione di un pezzo di storia televisiva e la leggerezza spensierata delle sfide in studio, ma anche tanto calcio, e cinema internazionale e non.

Sinner in campo a Cincinnati: dove vederlo

La serata Tv del 16 agosto offrirà anche un’opzione sportiva molto allettante. Alle ore 21, infatti, è in programma la sfida tra il nostro Jannik Sinner contro Atmane, la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Chi vince sfiderà in finale uno tra Alcaraz e Zverev. La difretta TV del match è un’esclusiva Sky

