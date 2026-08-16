Stasera in tv (16 agosto): Nove promuove Conticini in prima serata, Rai 1 (finalmente) ricorda Pippo Baudo In prima serata: lo speciale Stasera… Pippo Baudo su Rai 1, To Catch a Killer su Sky Cinema 1 e il cult Il sorpasso su La7. Spazio anche al talent con Italia’s Got Talent su TV8 e alla caccia al piatto perfetto con Foodish su Sky Uno.

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Raiplay, Nove

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Se siete indecisi su cosa guardare nella serata di 16 agosto 2026, vi guidiamo tra speciali, film cult, serie e grande sport: una selezione ricca di storie, emozioni e personaggi che vi terranno incollati allo schermo.

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Rai — Il mito Baudo, medaglie in pista e le storie che cambiano la vita

Rai 1 • 21:30 • Stasera… Pippo Baudo. A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, finalmente Rai 1 omaggia il suo conduttore più rappresentativo con uno speciale ne ripercorre la carriera monumentale: dalla carriera con cui ha fatto la storia della tv italiana ai suoi volti meno noti di cantante, musicista, attore e grande intervistatore. Un viaggio nella memoria collettiva del Paese, tra immagini d’archivio e momenti iconici che intrecciano spettacolo e costume nazionale.

Rai 2 • 21:00 • Atletica leggera, Europei Birmingham 2026. Dall’Alexander Stadium, la sessione serale dei XXVII Europei: corsie e pedane per un programma denso di semifinali e finali che possono pesare sul medagliere azzurro. Sprint, salti e lanci con adrenalina e grandi speranze tricolori.

Rai 3 • 21:20 • Che ci faccio qui. Il nuovo viaggio narrativo di Domenico Iannacone mette al centro storie di vita, riscatto e resistenza. "Che ci faccio qui" è la domanda che ci accompagna da sempre e che, puntata dopo puntata, diventa sguardo empatico su scelte difficili, cadute e rinascite, per capire meglio il presente attraverso i suoi protagonisti.

Mediaset — Verdone e gli sposi allo sbando, il noir turco che infiamma la rete e la Coppa Italia: serata a tutto ritmo

Rete 4 • 21:32 • Viaggi di nozze. Tre coppie e una girandola di guai nuziali nella commedia cult di Carlo Verdone: caratteri nevrotici, equivoci e battute entrate nell’immaginario pop. Con Carlo Verdone, Claudia Gerini, Veronica Pivetti e Cinzia Mascoli: un affresco irresistibile sulle manie dell’amore all’italiana.

Canale 5 • 21:21 • Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per regolare i conti col passato. L’avvicinarsi a Canfeza, legata ai vecchi nemici, lo trascina in una rete di segreti e tradimenti tra rituali antichi e alleanze infrante: una notte destinata a cambiare tutto. Con Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen.

Italia 1 • 20:29 • Coppa Italia Live. Studio e highlights per entrare nel clima dei trentaduesimi di finale: collegamenti, analisi e tutte le informazioni utili prima del calcio d’inizio.

Italia 1 • 21:15 • Calcio, Coppa Italia – Trentaduesimi di finale: Lazio-Mantova. Esordio ufficiale stagionale per i biancocelesti, ora affidati a Gennaro Gattuso: gara da dentro o fuori contro un Mantova deciso a complicare la festa. Primo test verità per misurare equilibri e condizione della nuova Lazio.

Italia 1 • 23:13 • Coppa Italia Live. Dopo il match, spazio a gol, highlights e analisi: le giocate decisive e i numeri chiave della serata di Coppa Italia.

La7 e Discovery — Sorpassi, aste roventi e case dei sogni: tra cult, affari e voglia di cambiare

La7 • 21:15 • Il sorpasso. Ferragosto romano, un quarantenne estroverso e un giovane studente timido partono per una scorribanda che diventa ritratto potente dell’Italia anni ’60, tra leggerezza e tragedia. Capolavoro di Dino Risi con Vittorio Gassman, Jean‑Louis Trintignant e Catherine Spaak.

Nove • 21:30 • Cash or Trash – Quando tutto é iniziato. Paolo Conticini guida l’asta al rialzo tra cinque mercanti d’arte: cimeli, curiosità e piccoli "tesori" proposti da persone comuni diventano occasione per trattative serrate e colpi di scena in pedana. Chi farà l’affare migliore? Il programma, che dal prossimo settembre tornare a occupare lo slot dell’access prime time al post di The Cage di Amadeus, negli ultimi anni ha vissuto anche diversi speciali in prima serata.

Real Time • 20:55 • Casa a prima vista. Docu‑reality ispirato al format francese Chasseur d’Appart: a Roma e Milano tre agenti immobiliari si sfidano per trovare la casa perfetta a un cliente, tra briefing, visite e la scelta finale. Voci e città protagoniste, con il racconto che ha reso il programma un appuntamento fisso del prime time di rete.

Intrattenimento Sky — Caccia al killer, il piatto "indimenticabile", talent e terremoti: emozioni alla massima intensità

Sky Cinema 1 • 21:15 • To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti. Baltimora, Capodanno: un serial killer semina il terrore. Eleanor, agente di talento con demoni personali, viene reclutata dall’FBI per profilare il mostro e riportare ordine nel caos. Thriller teso con Shailene Woodley, Ben Mendelsohn e Ralph Ineson; regia di Damián Szifron.

Sky Uno • 21:15 • Foodish. Solo un piatto potrà essere proclamato "Foodish": ricetta, idea e tecnica devono imprimersi nella memoria di Joe Bastianich e dell’ospite della puntata. Sapore, identità e storytelling in un giudizio senza appello.

TV8 • 21:40 • Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 5). 100 secondi per stupire: dal canto alla magia, dalla danza al cabaret, ogni numero punta ai "sì" dei giudici e, per i più sorprendenti, al golden buzzer verso la finale. Il talent nato nel 2009 continua a scoprire storie e talenti fuori dall’ordinario.

Cielo • 21:15 • The Quake – Il terremoto del secolo. Dopo il trauma dello tsunami, il geologo Kristian scopre che Oslo è minacciata da un sisma catastrofico: corsa contro il tempo tra scienza, paura e la famiglia da salvare. Disaster‑movie nordico firmato John Andreas Andersen, con Kristoffer Joner e Ane Dahl Torp.

Sky Sport Max • 21:25 • Basket Room. Il talk dedicato alla "palla a spicchi": analisi, storie e approfondimenti tra campioni, tattiche e retroscena dell’universo basket. Un salotto agile per entrare nel vivo della stagione.

Sky Sport — Notte di approfondimenti e storie di sport

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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