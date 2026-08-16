Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (16 agosto): Nove promuove Conticini in prima serata, Rai 1 (finalmente) ricorda Pippo Baudo

In prima serata: lo speciale Stasera… Pippo Baudo su Rai 1, To Catch a Killer su Sky Cinema 1 e il cult Il sorpasso su La7. Spazio anche al talent con Italia’s Got Talent su TV8 e alla caccia al piatto perfetto con Foodish su Sky Uno.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

stasera in tv 16 agosto programmi da vedere
Raiplay, Nove

Se siete indecisi su cosa guardare nella serata di 16 agosto 2026, vi guidiamo tra speciali, film cult, serie e grande sport: una selezione ricca di storie, emozioni e personaggi che vi terranno incollati allo schermo.

[p i o l _ t o c t a g = " h 3 "/]

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai — Il mito Baudo, medaglie in pista e le storie che cambiano la vita

Rai 121:30Stasera… Pippo Baudo. A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, finalmente Rai 1 omaggia il suo conduttore più rappresentativo con uno speciale ne ripercorre la carriera monumentale: dalla carriera con cui ha fatto la storia della tv italiana ai suoi volti meno noti di cantante, musicista, attore e grande intervistatore. Un viaggio nella memoria collettiva del Paese, tra immagini d’archivio e momenti iconici che intrecciano spettacolo e costume nazionale.

Rai 221:00Atletica leggera, Europei Birmingham 2026. Dall’Alexander Stadium, la sessione serale dei XXVII Europei: corsie e pedane per un programma denso di semifinali e finali che possono pesare sul medagliere azzurro. Sprint, salti e lanci con adrenalina e grandi speranze tricolori.

Rai 321:20Che ci faccio qui. Il nuovo viaggio narrativo di Domenico Iannacone mette al centro storie di vita, riscatto e resistenza. "Che ci faccio qui" è la domanda che ci accompagna da sempre e che, puntata dopo puntata, diventa sguardo empatico su scelte difficili, cadute e rinascite, per capire meglio il presente attraverso i suoi protagonisti.

Mediaset — Verdone e gli sposi allo sbando, il noir turco che infiamma la rete e la Coppa Italia: serata a tutto ritmo

Rete 421:32Viaggi di nozze. Tre coppie e una girandola di guai nuziali nella commedia cult di Carlo Verdone: caratteri nevrotici, equivoci e battute entrate nell’immaginario pop. Con Carlo Verdone, Claudia Gerini, Veronica Pivetti e Cinzia Mascoli: un affresco irresistibile sulle manie dell’amore all’italiana.

Canale 521:21Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per regolare i conti col passato. L’avvicinarsi a Canfeza, legata ai vecchi nemici, lo trascina in una rete di segreti e tradimenti tra rituali antichi e alleanze infrante: una notte destinata a cambiare tutto. Con Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen.

Italia 120:29Coppa Italia Live. Studio e highlights per entrare nel clima dei trentaduesimi di finale: collegamenti, analisi e tutte le informazioni utili prima del calcio d’inizio.

Italia 121:15Calcio, Coppa Italia – Trentaduesimi di finale: Lazio-Mantova. Esordio ufficiale stagionale per i biancocelesti, ora affidati a Gennaro Gattuso: gara da dentro o fuori contro un Mantova deciso a complicare la festa. Primo test verità per misurare equilibri e condizione della nuova Lazio.

Italia 123:13Coppa Italia Live. Dopo il match, spazio a gol, highlights e analisi: le giocate decisive e i numeri chiave della serata di Coppa Italia.

La7 e Discovery — Sorpassi, aste roventi e case dei sogni: tra cult, affari e voglia di cambiare

La721:15Il sorpasso. Ferragosto romano, un quarantenne estroverso e un giovane studente timido partono per una scorribanda che diventa ritratto potente dell’Italia anni ’60, tra leggerezza e tragedia. Capolavoro di Dino Risi con Vittorio Gassman, Jean‑Louis Trintignant e Catherine Spaak.

Nove21:30Cash or Trash – Quando tutto é iniziato. Paolo Conticini guida l’asta al rialzo tra cinque mercanti d’arte: cimeli, curiosità e piccoli "tesori" proposti da persone comuni diventano occasione per trattative serrate e colpi di scena in pedana. Chi farà l’affare migliore? Il programma, che dal prossimo settembre tornare a occupare lo slot dell’access prime time al post di The Cage di Amadeus, negli ultimi anni ha vissuto anche diversi speciali in prima serata.

Real Time20:55Casa a prima vista. Docu‑reality ispirato al format francese Chasseur d’Appart: a Roma e Milano tre agenti immobiliari si sfidano per trovare la casa perfetta a un cliente, tra briefing, visite e la scelta finale. Voci e città protagoniste, con il racconto che ha reso il programma un appuntamento fisso del prime time di rete.

Intrattenimento Sky — Caccia al killer, il piatto "indimenticabile", talent e terremoti: emozioni alla massima intensità

Sky Cinema 121:15To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti. Baltimora, Capodanno: un serial killer semina il terrore. Eleanor, agente di talento con demoni personali, viene reclutata dall’FBI per profilare il mostro e riportare ordine nel caos. Thriller teso con Shailene Woodley, Ben Mendelsohn e Ralph Ineson; regia di Damián Szifron.

Sky Uno21:15Foodish. Solo un piatto potrà essere proclamato "Foodish": ricetta, idea e tecnica devono imprimersi nella memoria di Joe Bastianich e dell’ospite della puntata. Sapore, identità e storytelling in un giudizio senza appello.

TV821:40Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 5). 100 secondi per stupire: dal canto alla magia, dalla danza al cabaret, ogni numero punta ai "sì" dei giudici e, per i più sorprendenti, al golden buzzer verso la finale. Il talent nato nel 2009 continua a scoprire storie e talenti fuori dall’ordinario.

Cielo21:15The Quake – Il terremoto del secolo. Dopo il trauma dello tsunami, il geologo Kristian scopre che Oslo è minacciata da un sisma catastrofico: corsa contro il tempo tra scienza, paura e la famiglia da salvare. Disaster‑movie nordico firmato John Andreas Andersen, con Kristoffer Joner e Ane Dahl Torp.

Sky Sport Max21:25Basket Room. Il talk dedicato alla "palla a spicchi": analisi, storie e approfondimenti tra campioni, tattiche e retroscena dell’universo basket. Un salotto agile per entrare nel vivo della stagione.

Sky Sport — Notte di approfondimenti e storie di sport

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Stanotte a Roma - Alberto Angela

Stasera in tv (9 agosto), Alberto Angela riaccende Noos ma rischia grosso: cosa succede

Cosa vedere stasera in tv? Il programma Noos, la commedia cult Febbre da cavallo su ...
Vi presento Joe Back

Stasera in tv (19 luglio), finale Mondiali Spagna-Argentina contro il melò turco di Canale 5 e il classico con Brad Pitt

Cosa vedere oggi in prima serata: il doc La furia e il frastuono su La7 sfida lo sho...
Stanotte a Roma - Alberto Angela

Stasera in tv (2 agosto), Alberto Angela punta su Checco Zalone dopo l'ultimo flop

Cosa vedere oggi 2 agosto 2026? Da Noos di Alberto Angela al film Troy su Rete 4, ec...
stasera-in-tv-12-luglio-2026

Stasera in tv (12 luglio), Alberto Angelo contro Max Angioni e Tv8 prepara una giornata da record con Sinner

Cosa vedere stasera in tv? Giallo tropicale su Rete 4 con Delitti ai Tropici, melò t...
Affari tuoi de martino

Stasera in tv (5 luglio): De Martino (già visto) con Affari Tuoi. E Nove punta al botto con Aldo Giovanni e Giacomo

Cosa vedere stasera in tv? La7 mette a fuoco House of Trump contro lo show cult Aldo...
Sogno o son desto

Stasera in tv (15 agosto), Ferragosto tra il one man show di Massimo Ranieri e il western di Sergio Leone

Cosa vedere oggi in prima serata: la soap La promessa su Rete 4 sfida l’inchiesta cr...
Pippo Baudo

Pippo Baudo, l'omaggio Rai a un anno dalla scomparsa lascia l'amaro in bocca: c'è un dettaglio scomodo che non passa inosservato

A un anno dalla scomparsa del pilastro della televisione italiana, la Rai prepara un...
Amadeus e Stefano De Martino

Stasera in tv (21 giugno), Affari Tuoi cancellato da Belgio–Iran, Amadeus sorride (in replica) senza Fazio e Ranucci

Cosa vedere stasera in tv? Crime esotico con Delitti ai Tropici su Rete 4, la dizi R...
Luca Argentero - Doc

Stasera in tv (13 agosto), Doc di Luca Argentero sfida la commedia di Vincenzo Salemme

Cosa vedere stasera in tv? Atletica Europea su Rai 2 contro la comicità romantica 50...

Personaggi

Raffaella Griggi

Raffaella Griggi
Vanessa Bellini

Vanessa Bellini
Gabriella Pession

Gabriella Pession
L'attore Lino Banfi

Lino Banfi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963