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Stasera in tv (15 settembre), Hunziker accende Superkaraoke e l’Italvolley sfida la Cechia

Coppa Italia in chiaro con Fiorentina-Pisa su Italia 1, Dimartedì di Giovanni Floris su La7 e maratona volley su Sky Sport tra Studio Eurovolley e Cechia-Italia.

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Redazione

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Michelle Hunziker
Mediaset Infinity

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 15 settembre 2026: tra il ritorno del commissario più amato, musica live, talk d’attualità e una notte di volley europeo, avrete più di un buon motivo per restare sintonizzati.

Montalbano in azione e l’assalto azzurro a rete: Rai tra fiction cult, volley e attualità

Rai 121:30Il giovane Montalbano – Il ladro onesto. Episodio della fiction diretta da Gianluca Maria Tavarelli (2015, 103’): un caso che scava tra coscienze e piccoli grandi segreti, con il commissario alle prese con un furto fuori dagli schemi. Con Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Michele Riondino. Genere: Fiction.

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Rai 221:00Pallavolo maschile, Europei 2026 – 4a giornata (Girone A): Cechia-Italia. Azzurri in campo per un passaggio chiave del girone: ritmo alto, muro e cambi palla per indirizzare la corsa continentale. Genere: Volley. Anno: 2026.

Rai 321:20Filorosso. L’approfondimento che apre una finestra costante sul mondo con interviste, reportage dall’Italia e dall’estero e inchieste, per leggere l’attualità con sguardi molteplici. Genere: Attualità.

Hunziker canta, Infante rilancia i casi e a Italia 1 è derby: la sfida Mediaset

Rete 421:33Verità nascoste. Milo Infante guida l’approfondimento sui grandi casi di cronaca e sui delitti rimasti senza soluzione. Dalle ultime piste del delitto di Garlasco alla discussa vicenda della "famiglia nel bosco", fino a nuovi sviluppi su casi di nera e persone scomparse: una prima serata che intreccia dossier, testimonianze e analisi in studio. Genere: Inchieste.

Canale 521:20Superkaraoke. Da Piazza Trento e Trieste a Ferrara la gente comune torna protagonista tra canzoni e grandi ospiti fissi. Con Michelle Hunziker e un parterre di Big: Al Bano, Noemi, Raf, Ivana Spagna, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Genere: Musicale.

Italia 120:52Calcio, Coppa Italia – Sedicesimi di Finale: Fiorentina-Pisa. Derby toscano in gara secca: la squadra di Fabio Grosso, dopo il 4-1 al Benevento, affronta il Pisa di Paolo Bianco, qualificato ai rigori con l’Empoli. Genere: Calcio.

Italia 123:09Coppa Italia Live. Highlights e tutti i gol della Coppa Italia: immagini, riepiloghi e commenti per rivivere la serata. Genere: Sportivo.

Floris al contrattacco, Chernobyl spiegata e cuori al buio: la notte La7 e Discovery

La721:15Dimartedì. Il talk politico di Giovanni Floris torna a leggere l’agenda della settimana con ospiti, interviste esclusive e un finale dal punto di vista dei più piccoli. Genere: Attualità.

Nove21:30Geopop racconta – Perché esplose Chernobyl. Andrea Moccia analizza cause, errori e conseguenze del disastro con rigore scientifico e linguaggio chiaro, per capire cosa accadde davvero nella centrale ucraina. Genere: Rubrica.

Real Time21:40Primo appuntamento. Il dating show tratto dal format First Dates: due sconosciuti si incontrano a cena e, tra confessionali singoli e di coppia, decidono se rivedersi. Storia del programma: dal 2017 in onda con Valerio Capriotti, poi Gabriele Corsi e quindi il "re di cuori" Flavio Montrucchio; ambientazione iconica al "Ristorante Geco" all’EUR. Spin-off: Primo Appuntamento Crociera. Genere: Reality.

Barbieri al setaccio, X Factor riparte e Navy SEAL in missione: l’Intrattenimento Sky tra reality, talent, cinema e volley

Sky Uno21:15Bruno Barbieri – 4 hotel. Spin-off del cult "4 ristoranti": quattro albergatori si sfidano su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Le ispezioni di Bruno Barbieri passano al setaccio topper, cuscini, bagni e minibar; voti segreti, classifica finale e premio da 5.000 € da reinvestire. Genere: Reality/Viaggi.

TV821:40X Factor Italia (St. 20, Ep. 1). Il talent show riparte dalle selezioni: voci nuove, personalità in crescita e la corsa al palco dei Live. Genere: Talent show.

Cielo21:20Act of valor. Action bellica (2012, 101’): un plotone di forze speciali della Marina USA tenta di salvare un’agente CIA rapita da una cellula terroristica che trama un attacco su larga scala. Missioni globali, cameratismo e sacrificio per evitare una tragedia. Regia: Mike McCoy, Scott Waugh. Cast: Alex Veadov, Ailsa Marshall, Roselyn Sanchez.

Sky Sport 120:30Studio Eurovolley. Analisi, lavagna tattica e collegamenti sul cammino europeo degli Azzurri. Genere: Sportivo.

Sky Sport 121:00Pallavolo maschile, Europei 2026 – 4a giornata (Girone A): Cechia-Italia. Live del match del Girone A: intensità al servizio, muro e transizioni per spingere l’Italia. Genere: Volley.

Sky Sport 123:00Studio Eurovolley. Commenti a caldo, highlights e interviste post-partita della serata continentale. Genere: Sportivo.

Sky Sport Max20:30Calcio, UEFA Champions League Remix. Il meglio delle ultime giornate europee: gol, giocate e momenti chiave raccontati con ritmo serrato. Genere: Calcio.

Sky Sport Max21:00Calcio, Serie C. Le partite della terza serie italiana: territori, rivalità e giovani in vetrina. Genere: Calcio.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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