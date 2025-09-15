Temptation Island: come sono andate a finire le storie del reality di Filippo Bisciglia (e le altre proposte della serata) Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 15 settembre: Luca Zingaretti su Rai 3 emoziona con Camilleri, mentre su Sky Cinema 2 Kevin Spacey e il thriller finanziario Margin Call.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 15 settembre 2025. Tra gialli, reality, grandi film e talk d’attualità, la tv offre una varietà di scelte per tutti i gusti.

Vanessa Scalera e Max Giusti: tra fiction e docureality la Rai punta su emozioni forti

Rai 1 alle 21:30 propone Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la serie con Vanessa Scalera nei panni dell’iconica magistrata di Matera. La terza stagione, reduce da ottimi ascolti (oltre 1,7 milioni di spettatori e l’11,8% di share per la seconda puntata), torna con nuovi casi e intrecci familiari che hanno conquistato il pubblico. Nel cast anche Alessio Lapice, Carlo Buccirosso, Cesare Bocci e Massimiliano Gallo. La fiction si conferma tra le più amate della Rai, capace di mescolare giallo e ironia in una cornice unica come quella lucana.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 alle 21:20 manda in onda Boss in incognito, il docureality che vede il capo di un’azienda infiltrarsi tra i suoi dipendenti sotto mentite spoglie. Le telecamere seguono le sue giornate tra lavoro e sorprese, fino al momento della rivelazione finale. Il format, che ha visto Max Giusti passare a Mediaset come nuovo volto di Caduta Libera, resta uno dei punti fermi dell’intrattenimento Rai.

Rai 3 alle 21:25 propone Autodifesa di Caino, evento speciale con Luca Zingaretti che dà voce all’ultimo monologo di Andrea Camilleri, accompagnato dalle musiche di Manù Bandettini. Un omaggio intenso al grande autore siciliano, in occasione del centenario Camilleri, che promette emozioni e riflessioni profonde.

Porro riapre il caso Garlasco: cronaca nera e politica accendono la serata Mediaset

Rete 4 alle 21:33 torna Quarta repubblica, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro. La puntata si concentra sugli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco, con nuovi testimoni oculari e le analisi del DNA che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Ospiti in studio il magistrato Stefano Vitelli, l’avvocato Antonio De Rensis e il giornalista Stefano Zurlo. Non mancano interviste politiche e spazi comici curati da Gene Gnocchi. Il programma, che ha debuttato nel 2018, si conferma appuntamento fisso per chi cerca dibattiti serrati su attualità, economia e cronaca.

Canale 5 alle 21:20 va in onda Temptation Island e poi..e poi.., lo speciale condotto da Filippo Bisciglia che aggiorna sulle storie delle coppie protagoniste del reality. Un appuntamento ricco di colpi di scena e retroscena inediti, per scoprire come sono evolute le relazioni dopo il programma.

Italia 1 alle 21:25 propone The Foreigner, action del 2017 diretto da Martin Campbell con Jackie Chan e Pierce Brosnan. Un film adrenalinico tra vendetta e intrighi internazionali, ideale per chi cerca emozioni forti.

Corrado Augias e Francesco Panella: cultura, storia e cucina su La7 e Discovery

La 7 alle 21:15 trasmette La torre di Babele, il programma di approfondimento condotto da Corrado Augias. Ogni puntata affronta grandi temi storici e attuali con ospiti illustri, libri e servizi esterni, stimolando il pensiero critico del pubblico.

Nove alle 21:30 va in onda Little Big Italy, il viaggio di Francesco Panella tra le migliori trattorie italiane all’estero, alla ricerca del ristorante più autentico tra le comunità di espatriati.

Real Time alle 21:35 propone Hercai – Amore e vendetta, episodio 20 della terza stagione della serie turca con Akın Akınözü ed Ebru Şahin. La storia di Reyyan e Miran, tra segreti di famiglia e vendette, continua a conquistare il pubblico con colpi di scena e passioni travolgenti.

Clint Eastwood e Kevin Spacey: thriller e talent show illuminano la serata Sky

Sky Cinema 1 alle 21:15 trasmette Giurato numero 2, thriller diretto da Clint Eastwood con Zoey Deutch, Nicholas Hoult e J.K. Simmons. Un uomo di famiglia si trova a dover affrontare un profondo conflitto morale durante un processo per omicidio.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone Margin Call, con Kevin Spacey, Paul Bettany e Jeremy Irons. Un giovane analista scopre che la banca per cui lavora rischia il crollo: una notte di decisioni etiche e tensione nel cuore della finanza.

Sky Uno alle 21:15 offre MasterChef Usa, la versione americana del celebre talent culinario: aspiranti chef si sfidano sotto l’occhio attento dei giudici per conquistare il titolo e un premio che cambia la vita.

TV8 alle 21:30 manda in onda Attacco al potere – Olympus Has Fallen, action con Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman: un agente dei servizi segreti deve salvare il Presidente degli Stati Uniti da un attacco terroristico alla Casa Bianca.

Cielo alle 21:20 propone Born to Raise Hell, film d’azione con Steven Seagal nei panni di un agente impegnato in una missione pericolosa tra criminalità e vendetta. A seguire, alle 23:20, Sky Sport 24 Night per aggiornamenti e approfondimenti sportivi.

Calcio e motori: la serata Sky Sport tra Serie C, Champions e Motocross

Sky Sport 1 alle 20:30 trasmette Calcio, Serie C, con le partite del campionato italiano. Alle 23:00 spazio al UEFA Champions League Magazine, con immagini, gol e interviste ai protagonisti della storia della Champions.

Sky Sport Max offre una doppia dose di motori: alle 21:00 e alle 22:00 appuntamento con Motociclismo, Mondiale Motocross, per vivere tutte le emozioni delle gare della classe regina delle due ruote.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche