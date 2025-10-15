Stasera in tv (15 ottobre), torna Montalbano ma se la deve vedere con due donne pericolose I programmi della prima serata di mercoledì 15 ottobre 2025: Zingaretti cerca Michela Prestia ma di fronte ha la Sciarelli con Chi l'ha visto? e la Toffanin con This is me

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco le proposte imperdibili del 15 ottobre 2025: una guida rapida e ricca di dettagli per scegliere il vostro prime time ideale.

Zingaretti torna a Vigàta, colpo a Parigi con Occhi di gatto e la lunga storia di Chi l’ha visto?

Rai 1 — 21:30 — Il Commissario Montalbano – Amore: replica-evento per celebrare il centenario di Andrea Camilleri. Nell’episodio del 2018, Salvo indaga sulla misteriosa scomparsa di Michela Prestia in un intreccio di sentimenti estremi e verità difficili, ritrovandosi persino a fare i conti con la gelosia per Livia. Nel cast, volti iconici come Luca Zingaretti e Cesare Bocci; regia di Alberto Sironi. Durata 120’.

Rai 2 — 21:20 — Occhi di gatto: Parigi, ottobre 2024. Sfogliando il catalogo di una mostra alla Tour Eiffel, Tamara riconosce un dipinto del padre creduto perduto nell’incendio della galleria. Con la sorella Alexia organizza un furto clamoroso, mentre sulle loro tracce c’è l’ex compagno di Tamara, oggi capitano BRB. Un heist drama al femminile con Camille Lou, Constance Labbé e Claire Romain.

Rai 3 — 21:20 — Chi l’ha visto?: il programma nato nel 1989 (dai precedenti esperimenti come Telefono giallo) mette al centro storie di persone scomparse e grandi casi irrisolti, con telefonate in studio, ricostruzioni e testimonianze dei familiari. Alla guida da anni Federica Sciarelli, il format ha ottenuto riconoscimenti come il Telegatto e il Premio Regia Televisiva. La stagione prevede l’appuntamento del mercoledì in prima serata e gli episodi sono disponibili su RaiPlay.

Toffanin cambia marcia con This Is Me, Labate al contrattacco e una muraglia d’azione su Italia 1

Rete 4 — 21:33 — Realpolitik: Tommaso Labate conduce lo spazio di approfondimento sull’attualità con sondaggi, retroscena e analisi in diretta. Un racconto "senza filtri" per leggere i fatti del presente con ospiti e confronti serrati.

Canale 5 — 21:20 — This Is Me: la nuova edizione del talk‑evento di prime time guidato da Silvia Toffanin mette a fuoco protagonisti della musica, dello spettacolo e dello sport, con un taglio più ambizioso e attuale. Anticipazioni e clip raccontano una formula rinnovata, autoironica e capace di dialogare con l’attualità culturale.

Italia 1 — 21:27 — The Great Wall (2016): l’epica difesa della muraglia contro creature mostruose nel film di Zhang Yimou. Nel cast Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe e Jing Tian. Durata 103’.

La7 racconta le svolte: Una giornata particolare, Giannini accende Circo Massimo e l’esperimento sociale di Matrimonio a prima vista

La7 — 21:15 — Una giornata particolare: un appassionante viaggio dentro le 24 ore che hanno cambiato la vita di un personaggio e, in controluce, quella dell’umanità. Un racconto che unisce biografia, storia e memoria collettiva.

Nove — 21:30 — Circo Massimo: Massimo Giannini firma uno spazio di approfondimento che rallenta il flusso delle notizie e rimette al centro la discussione documentata. Nella prima stagione 2025 il programma ha ospitato testimoni e autori come Roberto Saviano, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, affrontando guerre, "semi dell’odio" e il cammino verso la pace in uno studio senza pubblico dal clima intimo.

Real Time — 21:30 — Matrimonio a prima vista Italia (regia: Marco Manes): il format danese che unisce tre coppie di perfetti sconosciuti portandole all’altare, seguito dagli esperti (tra cui il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Loffredi). Dopo tre settimane di convivenza, la scelta: restare insieme o separarsi. Storia, regole e curiosità di un vero "esperimento sociale", in Italia dal 2016 tra Sky, TV8, Discovery+ e Real Time.

Cortellesi indaga in Petra, Servillo nel dramma di Cupellini e doppio Borghese tra chef celebrity e ristoratori

Sky Cinema 1 — 21:15 — Petra – Gli onori di casa (stagione 3, ep. 2): la detective interpretata da Paola Cortellesi indaga con l’ispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi) in un nuovo caso diretto da Maria Sole Tognazzi. Atmosfere noir, ironia e personaggi sfaccettati.

Sky Cinema 2 — 21:15 — Una vita tranquilla (2010): dramma di Claudio Cupellini con Toni Servillo, Alice Dwyer, Marco D’Amore e Francesco Di Leva. Un passato ingombrante bussa alla porta del presente in un racconto teso e introspettivo. Con Toni Servillo, Marco D’Amore, Francesco Di Leva.

Sky Uno — 21:15 — Alessandro Borghese – Celebrity Chef: due celebrities (dal mondo della musica, dello sport e dello spettacolo) si calano nel ruolo di "chef per un giorno" al ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità", guidati dalla brigata di Alessandro Borghese. In gara un menù degustazione da tre portate e il verdetto finale dello chef.

TV8 — 21:30 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti: il cult sui ristoratori della stessa area che si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". Voti incrociati dei colleghi, bonus tematico e giudizio conclusivo di Borghese per assegnare 5.000 euro da reinvestire nel locale vincitore. Storia del format, regole e novità dall’undicesima edizione in poi.

Cielo — 21:20 — Danny The Dog (2005): l’action di Louis Leterrier con Jet Li e Morgan Freeman. Durata 103’.

Eurolega live su Sky Sport 1, poi WRC stories: la notte degli sportivi

Sky Sport 1 — 20:30 — Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club maschili. Tattica, intensità e grandi firme del parquet in una prima serata "a tutto basket".

Sky Sport Max — 23:00 — The WRC Magazine: tutte le novità dal mondo del World Rally Championship, con storie, aggiornamenti e dietro le quinte del Mondiale rally.

