Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di sabato 15 novembre 2025: una guida rapida con show, film, talk e grande sport, per non perdervi nulla.

Milly guida la sfida Rai: la gara di Ballando, l’azione di S.W.A.T. e il caso No Other Land

Rai 1 – 21:25 – Ballando con le stelle. Personaggi famosi, affiancati dai maestri, si giocano passo dopo passo l’accesso alla finale tra esibizioni, spareggi, ripescaggi e "tesoretti". Al timone Milly Carlucci, con l’immancabile giuria (Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni): una serata di ballo, storie e polemiche che mette alla prova resistenza e tecnica, tra infortuni, rientri e spareggi che possono ribaltare la classifica.

Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T.. La serie d’azione torna con la squadra d’élite di Los Angeles tra negoziazioni ad alta tensione e operazioni tattiche. Nel cast Shemar Moore, Jay Harrington, Alex Russell, Lina Esco, David Lim e Patrick St. Esprit: adrenalina, procedure operative e dilemmi personali intrecciati sul campo.

Rai 3 – 21:25 – No other land. Un collettivo israelo-palestinese ricostruisce gli eventi di Masafer Yatta, in Cisgiordania, attraverso la collaborazione tra l’attivista palestinese Basel e il giornalista israeliano Yuval. Regia di Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal: un racconto a due sguardi per documentare una realtà complessa, con testimonianze dirette e una prospettiva condivisa dal territorio.

Mediaset punta sul colosso De Filippi: Tu si que vales contro la guerra di Midway e il fantasy di Italia 1

Rete 4 – 21:33 – Midway. Roland Emmerich racconta la battaglia decisiva nel Pacifico: dopo Pearl Harbor, gli Stati Uniti preparano la trappola all’atollo di Midway contro il Giappone. Nel cast Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans e Aaron Eckhart: strategia, orgoglio e sacrificio in un war-movie corale di grande impatto.

Canale 5 – 21:20 – Tu si que vales. Il talent-varietà dei record mette in fila performance mozzafiato e storie capaci di far ridere e commuovere. Regole chiare (luci verdi/rosse, giuria popolare e ripescaggi) e una giuria-pop stellare guidata da Maria De Filippi con Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. La formula cult dell’intrattenimento Mediaset per un prime time dal ritmo pop e immediato.

Italia 1 – 21:24 – Biancaneve e il cacciatore. Dopo la morte del re, la crudele matrigna vuole la giovane principessa eliminata; ma il cacciatore Eric finisce per unirsi a Biancaneve e alla rivolta con l’aiuto dei sette nani. Nel cast Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron (con Ian McShane, Sam Claflin, Nick Frost, Bob Hoskins, Toby Jones, Stephen Graham, Ray Winstone, Eddie Izzard). Fantasy ad alto budget tra atmosfera dark, azione e un’eroina in cerca di riscatto.

Attualità e duelli: Gramellini fa scuola, il confronto di Accordi e Disaccordi e i casi del Dottor Hekim

La7 – 20:35 – In altre parole. Massimo Gramellini seleziona le parole-chiave della settimana e le esplora con ospiti fissi (Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni, Laura Bonasera). Nato come erede di "Le parole", il talk-rotocalco alterna racconto, ironia e riflessione in diretta dallo studio romano di La7.

Nove – 21:30 – Accordi e disaccordi. Un tema, due ospiti con opinioni contrapposte e un’ora di confronto serrato per scardinare slogan e andare al merito. Formula essenziale, ritmo da arena e domande che non si accontentano di risposte vaghe.

Real Time – 21:30 – Dottor Hekim – Medico geniale (Stagione 2, Ep. 1). Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, è brillante, antisociale e allergico ai protocolli: guida un team competitivo tra casi estremi e scelte controcorrente. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Cinema d’assalto e talent: Colpi d’amore e Il Grinta, live di X Factor, 4 ristoranti e la notte delle Qualificazioni su Cielo

Sky Cinema 1 – 21:15 – Colpi d’amore. Ke Huy Quan è Marvin Gable, ex criminale diventato agente immobiliare nei sobborghi di Milwaukee: il ritorno di Rose lo trascina di nuovo tra sicari e tradimenti, mentre perfino i sopralluoghi diventano campi di battaglia. Nel cast Ariana DeBose, Daniel Wu, Marshawn Lynch, Mustafa Shakir: action dal tono ironico e ritmo feroce.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Il Grinta. I fratelli Coen rileggono il western classico: una giovane cerca giustizia per il padre con l’aiuto di uno sceriffo dal carattere d’acciaio. Con Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld, Josh Brolin: malinconia, polvere e ironia nel segno dei Coen.

Sky Uno – 21:25 – X Factor Italia. I Live mettono alla prova identità artistiche, assegnazioni e presenza scenica: coach e concorrenti giocano la partita decisiva della stagione, tra performance, band dal vivo e scelte che pesano sulla gara.

TV8 – 21:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". Voti incrociati e giudizio finale dello chef, che può ribaltare la classifica, con 5.000 euro per migliorare il locale: un cult del food televisivo, nato nel 2015 e diventato marchio di sfida e storytelling dell’accoglienza.

Cielo – 20:45 – Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 5a giornata (Gruppo B): Svizzera–Svezia. Solo una vittoria separa la Svizzera dalla qualificazione aritmetica: a Ginevra la spinta del pubblico contro la Svezia fanalino di coda del gruppo promette scintille di classifica.

Cielo – 22:55 – Calcio, UEFA European Qualifiers. Tutte le sfide che decidono il destino delle Nazionali in corsa per i Campionati Europei: finestre, sintesi e aggiornamenti dalle qualificazioni UEFA.

ATP Finals in primo piano su Sky Sport: match, studi e poi la Serie C su Sky Sport Max

Sky Sport 1 – 20:30 – Tennis, ATP Finals Torino 2025. Dal palcoscenico dell’Inalpi Arena l’evento di fine stagione con i migliori del mondo: round robin tra singolari e coppie, studio, telecronaca e finestre d’approfondimento in una maratona di grande tennis.

Sky Sport 1 – 22:30 – Studio Tennis. Analisi, servizi e interviste post-partita: numeri, tattica e voci a caldo per leggere scelte e momenti chiave della giornata torinese.

Sky Sport Max – 20:30 – Calcio, Serie C. Il campionato dei territori in diretta: intensità, storie e lotta tra vertice e salvezza, con la regia live dei campi di terza serie e aggiornamenti continui.

