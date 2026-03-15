Stasera in tv (15 marzo), Veronica Gentili cambia giorno e Gerry Scotti sfida Imma Tataranni 5 Cosa vedere stasera? Tom Hanks in Inferno su Sky Cinema 1, il doc Il caso Epstein su La7 e l’inchiesta-lettura di Presa Diretta su Rai 3. Su Italia 1, Le Iene Inside riaprono un filone “caldo”.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di domenica 15 marzo 2026: una guida rapida per non perdere i titoli forti e le chicche della prima serata.

Vanessa Scalera guida la domenica Rai, tra Matera, la fiamma paralimpica e le inchieste di Iacona

Su Rai 1 alle 21:30 torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La quinta stagione segna l’ultimo capitolo della fiction ambientata a Matera: Vanessa Scalera saluta il ruolo che l’ha consacrata al grande pubblico, mentre il racconto continua a intrecciare giallo, ironia e sguardo civile. Nel cast spiccano Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Alessio Lapice, Ester Pantano e Cesare Bocci: un universo narrativo che, anche senza la sua protagonista storica, potrebbe aprire a nuovi spin-off.

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Su Rai 2 alle 20:30 appuntamento con Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: Cerimonia di chiusura, l’evento che spegne la fiamma della XIVesima edizione dei Giochi ospitati tra il 6 e il 15 marzo: uno show istituzionale e spettacolare, tributo ad atlete e atleti che hanno acceso l’inverno italiano.

Su Rai 3 alle 20:30 Presa diretta approfondisce l’attualità con il taglio "sul campo" di Riccardo Iacona, autore con Maria Cristina De Ritis. Dalla politica alla sanità, fino a clima, giustizia e industria: un format nato nel 2009 e premiato (tra i riconoscimenti, il Premio Vincenzo Padula 2013) per approccio rigoroso e pluralità di sguardi.

Giordano al megafono, Scotti accende Il Torneo, Le Iene Inside riaprono le inchieste

Su Rete 4 alle 21:34 Fuori dal coro mette al centro cronaca, politica ed economia con la conduzione di Mario Giordano: dalla scenografia "parlante" alle sagome di cartone, fino alla rubrica "Il punto" di Luisella Costamagna, un talk nato nel 2018 e passato alla prima serata con speciali ad alto impatto.

Su Canale 5 alle 21:20 Chi vuol essere milionario – Il torneo porta in dote la formula inedita della sfida "verticale": oltre alla preparazione, contano gestione del tempo, freddezza e progressione. Al timone Gerry Scotti, volto-simbolo del quiz, per una serata di scalate al montepremi e scelte al limite.

Su Italia 1 alle 21:13 Le Iene presentano: Inside propone uno speciale che riprende un tema forte del brand con nuovi materiali e testimonianze. L’appuntamento domenicale "Inside" rilegge in chiave monotematica le inchieste: tra i focus più recenti, i rischi e i business legati alle diete, guidati dalla conduzione di Veronica Ruggeri e dalla redazione di Davide Parenti. Lo speciale Inside va in onda al posto della puntata tradizionale de Le Iene, che a partire dalla prossima settima si sposta al mercoledì.

La7 tra politica e scandali, Real Time al cuore: Epstein scuote gli schermi, In Onda scalda il dibattito

Su La7 alle 20:35 In onda offre l’access d’approfondimento post-Tg: analisi puntuali, collegamenti e confronto serrato sui temi più caldi della giornata politica e sociale.

Su La7 alle 21:50 Il caso Epstein – Il racconto continua prosegue l’indagine sul network di Jeffrey Epstein e i riflessi sulla Corona britannica, con attenzione al principe Andrea: un documentario che alterna testimonianze, ricostruzioni e documenti per illuminare uno dei dossier più discussi degli ultimi anni.

Su Real Time alle 20:35 Primo appuntamento riporta i single al ristorante tra imbarazzi, confessionali e decisioni finali: il dating show (dal 2017) oggi con Flavio Montrucchio in guida, ambientato nello storico "Ristorante Geco" all’EUR, ha dato vita anche allo spin-off "Primo appuntamento Crociera".

Tom Hanks e Emma Stone, la notte pop di Sky: da Inferno a Povere creature!, passando per Borghese e Men in Black

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film Inferno (2016, regia di Ron Howard): il simbolista Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks, si risveglia senza memoria e corre contro il tempo tra Italia ed Europa per sventare una minaccia legata all’Inferno dantesco. Con Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen.

Su Sky Uno alle 21:15 Alessandro Borghese – Celebrity Chef: due volti dello spettacolo si calano nei panni di chef per un menù degustazione in tre portate. Sfida, brigata professionale e verdetto nel ristorante "Il Lusso della Semplicità" di Alessandro Borghese: show cooking, tecnica e divertimento.

Su TV8 alle 21:30 Men in Black: International (2019, regia di F. Gary Gray): la saga sci‑fi si rinnova con una coppia di agenti tra minacce aliene e umorismo d’azione (con Chris Hemsworth e Tessa Thompson) per riaprire il file degli extraterrestri "sotto copertura".

Su Cielo alle 21:15 Povere creature! (2023, regia di Yorgos Lanthimos): la straordinaria storia di Bella Baxter, giovane donna riportata in vita da uno scienziato geniale e anticonvenzionale. In cerca della vita che le è stata negata, viaggia tra continenti, libera da pregiudizi e pronta a battersi per emancipazione e uguaglianza. Nel cast Willem Dafoe, Margaret Qualley, Emma Stone, Christopher Abbott, Mark Ruffalo.

Parquet e gol: la Serie A di basket apre, poi Bundesliga e NBA alzano il ritmo

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Basket, Serie A: riflettori sul massimo campionato italiano, con tecnica, fisicità e duelli ad alta intensità per aprire la serata sportiva.

Su Sky Sport Max alle 19:30 Calcio, Bundesliga: la massima serie tedesca in prime time tra pressing feroce, verticalità e talenti in vetrina.

Su Sky Sport Max alle 21:30 Basket, NBA: il grande basket professionistico americano va in scena con le stelle della lega e il ritmo inconfondibile dei parquet d’Oltreoceano.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:30

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