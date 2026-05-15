Stasera in tv: Ilary Blasi rilancia il GF Vip, Zoro accende Propaganda Live Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 15 maggio

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio disponibile nella sera di venerdì 15 maggio 2026: una guida ricchissima di proposte e spunti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Milo Infante raddoppia e Woody Allen strega la terza rete: la serata Rai tra talk e cinema d’autore

Rai 1 • 21:30 • Dalla strada al palco Special

Il people show si rinnova con una formula corale che trasforma il palco in una piazza dello spettacolo: storie, talento e creatività degli artisti di strada dall’Italia e dal mondo, accompagnati da un racconto che ne esalta energia ed espressività. In stagione, ospiti e volti popolari (tra cui Bianca Guaccero, Mara Venier, Carlo Conti, Nino Frassica e persino momenti con Luca Argentero) impreziosiscono una serata costruita su performance dal vivo e sorprese.

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Rai 2 • 21:20 • Ore 14

Il format ideato e condotto da Milo Infante porta in prima serata l’approfondimento che ha conquistato il daytime: cronaca, attualità, inchieste, collegamenti live e dibattiti con esperti, avvocati e criminologi. Nato come rotocalco quotidiano nel 2020, il programma è cresciuto fino allo spin-off del prime time, Ore 14 di Sera, con puntate speciali (come quelle sul delitto di Garlasco) e un seguito crescente di pubblico. Nel corso delle stagioni, il talk ha alternato ricostruzioni, perizie e analisi con un taglio rigoroso ma accessibile; oggi torna con focus e dossier che hanno acceso il dibattito nelle ultime settimane.

Rai 3 • 21:20 • Un colpo di fortuna – Coup de chance

Commedia 2023 diretta da Woody Allen: una relazione extraconiugale mette in crisi l’apparente perfezione della coppia Fanny–Jean. Il caso riporta nella vita di lei un ex compagno di scuola e innesca decisioni estreme e reazioni inaspettate. Nel cast Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider e Sara Martins.

Nuzzi riapre i dossier, Blasi guida il reality e Spider‑Man vola: la notte Mediaset tra cronaca, show e blockbuster

Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado

Il talk investigativo di VideoNews (ideato da Siria Magri) con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondisce i grandi casi di cronaca nera con ricostruzioni, inviati sul campo e il contributo di criminologi, psichiatri e specialisti della scientifica. In studio e in esterna, una community fedele segue i dossier più discussi (dal caso Garlasco agli sviluppi giudiziari e mediatici), con confronto serrato e materiali d’archivio. Il programma, nato nel 2010, è diventato un cult anche grazie agli spin-off e all’ampio parterre di esperti ricorrenti.

Canale 5 • 21:20 • Grande Fratello Vip

Ilary Blasi torna a orchestrare la diretta del reality con nuove nomination, televoti decisivi e dinamiche sempre più incandescenti. Tra le storie di settimana: l’inedito "caso insetti" in Casa con disinfestazione lampo; i verdetti sui finalisti; i sondaggi che stravolgono i pronostici; amicizie, baci e rotture al centro di un gioco ormai al fotofinish. In studio, il commento serrato delle opinioniste e l’analisi dei momenti più discussi della stagione.

Italia 1 • 21:29 • The Amazing Spider‑Man 2 – Il potere di Electro

Azione, sentimenti e scelte impossibili per Peter Parker, diviso tra l’amore e le responsabilità dell’eroe, mentre arrivano un nuovo nemico e i fantasmi del passato. Regia di Marc Webb, con Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Sally Field, Paul Giamatti, Felicity Jones e Colm Feore: un cinecomic ad alto spettacolo, tra scosse elettriche e colpi di scena.

Zoro racconta l’attualità, Crozza punge, al Castello si fa festa: La7 e Discovery tra satira, reportage e sfarzo

La7 • 21:15 • Propaganda Live

Diego Bianchi "Zoro" guida il racconto dell’attualità con reportage originali, social e vignette firmate Makkox. In studio, uno zoccolo duro di giornalisti (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata) e ospiti per leggere politica e costume con linguaggio pop: erede di Gazebo, lo show alterna inchieste, musica live e momenti cult.

Nove • 21:30 • Fratelli di Crozza

Il one‑man show di Maurizio Crozza torna con nuove maschere e satira al vetriolo su personaggi, politica e costume. Dalla galleria di imitazioni storiche ai debutti dell’anno, tra monologhi fulminanti e stacchi musicali, il comico genovese riassume la settimana a modo suo.

Real Time • 21:40 • Il boss delle cerimonie

Dentro il Gran Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, lo storico "Castello" dei ricevimenti guidato dalla famiglia Polese: matrimoni, comunioni ed eventi "extra large" tra canzoni neomelodiche, menu faraonici e rituali di festa. Un dietro le quinte amatissimo, con madri emozionate, sposi in fibrillazione e staff all’opera per il giorno perfetto.

Robert Redford nel thriller carcerario e maxi‑live in piazza: la notte dell’Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Il castello

Drammatico ad alta tensione di Rod Lurie: un generale leggendario finisce in un carcere militare e sfida il direttore in un duello morale e strategico senza esclusione di colpi. Con James Gandolfini, Mark Ruffalo, Delroy Lindo, Clifton Collins Jr. e Robert Redford in un ruolo da gigante del grande schermo.

Sky Uno • 20:40 • Radio Italia Live – Il Concerto 2026: Milano

Il grande ritorno in Piazza Duomo con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori. Line‑up (in ordine alfabetico): Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J‑Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Kolors; su Radio Italia Trend x Spotify, Sayf. Show‑band, hit e sorprese per uno dei live più attesi della stagione.

TV8 • 20:40 • Radio Italia Live – Il Concerto 2026: Milano

La grande musica in chiaro: stessa line‑up di Piazza Duomo e orchestra dal vivo per un evento che riunisce generazioni e stili, tra super‑ospiti e duetti.

Cielo • 20:45 • Radio Italia Live – Il Concerto 2026: Milano

Terza finestra tv sul mega‑palco del Duomo con un’orchestra sinfonica pop e i big della canzone italiana: voci, cori e piazza gremita per uno dei simboli musicali della città.

Magazine Champions, volley azzurro e motori: la maratona Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:30 • UEFA Champions League Magazine

Il magazine ufficiale della massima competizione per club: gol, immagini dei grandi match, interviste ai protagonisti di ieri e oggi, storie e retroscena che raccontano l’Europa del calcio.

Sky Sport 1 • 21:00 • Pallavolo Femminile, Amichevole

Test match in diretta per le azzurre: intesa, rotazioni e condizione verso i prossimi appuntamenti ufficiali. Un assaggio di grande volley con focus tecnico e ritmo da partita vera.

Sky Sport Max • 21:00 • Motociclismo, WorldSBK

Il campionato delle derivate di serie: sfide, staccate e bagarre della Superbike mondiale, il torneo che porta in pista (quasi) le moto di tutti i giorni al limite della prestazione.

Sky Sport Max • 22:00 • The Boat Show

Il magazine di chi ama la nautica: prove in mare (motoscafi e vela), grandi regate ed eventi, con un taglio narrativo attento a storie e personaggi dell’eccellenza marittima.

Sky Sport Max • 20:30 • Icarus Ultra

Avventure, sfide e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni di ricerche al limite, il format si spinge "oltre" con racconti ad alta intensità e panorami mozzafiato.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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