Stasera in tv: Ilary Blasi rilancia il GF Vip, Zoro accende Propaganda Live
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 15 maggio
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio disponibile nella sera di venerdì 15 maggio 2026: una guida ricchissima di proposte e spunti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
Milo Infante raddoppia e Woody Allen strega la terza rete: la serata Rai tra talk e cinema d’autore
Rai 1 • 21:30 • Dalla strada al palco Special
Il people show si rinnova con una formula corale che trasforma il palco in una piazza dello spettacolo: storie, talento e creatività degli artisti di strada dall’Italia e dal mondo, accompagnati da un racconto che ne esalta energia ed espressività. In stagione, ospiti e volti popolari (tra cui Bianca Guaccero, Mara Venier, Carlo Conti, Nino Frassica e persino momenti con Luca Argentero) impreziosiscono una serata costruita su performance dal vivo e sorprese.
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Rai 2 • 21:20 • Ore 14
Il format ideato e condotto da Milo Infante porta in prima serata l’approfondimento che ha conquistato il daytime: cronaca, attualità, inchieste, collegamenti live e dibattiti con esperti, avvocati e criminologi. Nato come rotocalco quotidiano nel 2020, il programma è cresciuto fino allo spin-off del prime time, Ore 14 di Sera, con puntate speciali (come quelle sul delitto di Garlasco) e un seguito crescente di pubblico. Nel corso delle stagioni, il talk ha alternato ricostruzioni, perizie e analisi con un taglio rigoroso ma accessibile; oggi torna con focus e dossier che hanno acceso il dibattito nelle ultime settimane.
Rai 3 • 21:20 • Un colpo di fortuna – Coup de chance
Commedia 2023 diretta da Woody Allen: una relazione extraconiugale mette in crisi l’apparente perfezione della coppia Fanny–Jean. Il caso riporta nella vita di lei un ex compagno di scuola e innesca decisioni estreme e reazioni inaspettate. Nel cast Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider e Sara Martins.
Nuzzi riapre i dossier, Blasi guida il reality e Spider‑Man vola: la notte Mediaset tra cronaca, show e blockbuster
Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado
Il talk investigativo di VideoNews (ideato da Siria Magri) con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondisce i grandi casi di cronaca nera con ricostruzioni, inviati sul campo e il contributo di criminologi, psichiatri e specialisti della scientifica. In studio e in esterna, una community fedele segue i dossier più discussi (dal caso Garlasco agli sviluppi giudiziari e mediatici), con confronto serrato e materiali d’archivio. Il programma, nato nel 2010, è diventato un cult anche grazie agli spin-off e all’ampio parterre di esperti ricorrenti.
Canale 5 • 21:20 • Grande Fratello Vip
Ilary Blasi torna a orchestrare la diretta del reality con nuove nomination, televoti decisivi e dinamiche sempre più incandescenti. Tra le storie di settimana: l’inedito "caso insetti" in Casa con disinfestazione lampo; i verdetti sui finalisti; i sondaggi che stravolgono i pronostici; amicizie, baci e rotture al centro di un gioco ormai al fotofinish. In studio, il commento serrato delle opinioniste e l’analisi dei momenti più discussi della stagione.
Italia 1 • 21:29 • The Amazing Spider‑Man 2 – Il potere di Electro
Azione, sentimenti e scelte impossibili per Peter Parker, diviso tra l’amore e le responsabilità dell’eroe, mentre arrivano un nuovo nemico e i fantasmi del passato. Regia di Marc Webb, con Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Sally Field, Paul Giamatti, Felicity Jones e Colm Feore: un cinecomic ad alto spettacolo, tra scosse elettriche e colpi di scena.
Zoro racconta l’attualità, Crozza punge, al Castello si fa festa: La7 e Discovery tra satira, reportage e sfarzo
La7 • 21:15 • Propaganda Live
Diego Bianchi "Zoro" guida il racconto dell’attualità con reportage originali, social e vignette firmate Makkox. In studio, uno zoccolo duro di giornalisti (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata) e ospiti per leggere politica e costume con linguaggio pop: erede di Gazebo, lo show alterna inchieste, musica live e momenti cult.
Nove • 21:30 • Fratelli di Crozza
Il one‑man show di Maurizio Crozza torna con nuove maschere e satira al vetriolo su personaggi, politica e costume. Dalla galleria di imitazioni storiche ai debutti dell’anno, tra monologhi fulminanti e stacchi musicali, il comico genovese riassume la settimana a modo suo.
Real Time • 21:40 • Il boss delle cerimonie
Dentro il Gran Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, lo storico "Castello" dei ricevimenti guidato dalla famiglia Polese: matrimoni, comunioni ed eventi "extra large" tra canzoni neomelodiche, menu faraonici e rituali di festa. Un dietro le quinte amatissimo, con madri emozionate, sposi in fibrillazione e staff all’opera per il giorno perfetto.
Robert Redford nel thriller carcerario e maxi‑live in piazza: la notte dell’Intrattenimento Sky
Sky Cinema 1 • 21:15 • Il castello
Drammatico ad alta tensione di Rod Lurie: un generale leggendario finisce in un carcere militare e sfida il direttore in un duello morale e strategico senza esclusione di colpi. Con James Gandolfini, Mark Ruffalo, Delroy Lindo, Clifton Collins Jr. e Robert Redford in un ruolo da gigante del grande schermo.
Sky Uno • 20:40 • Radio Italia Live – Il Concerto 2026: Milano
Il grande ritorno in Piazza Duomo con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori. Line‑up (in ordine alfabetico): Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J‑Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Kolors; su Radio Italia Trend x Spotify, Sayf. Show‑band, hit e sorprese per uno dei live più attesi della stagione.
TV8 • 20:40 • Radio Italia Live – Il Concerto 2026: Milano
La grande musica in chiaro: stessa line‑up di Piazza Duomo e orchestra dal vivo per un evento che riunisce generazioni e stili, tra super‑ospiti e duetti.
Cielo • 20:45 • Radio Italia Live – Il Concerto 2026: Milano
Terza finestra tv sul mega‑palco del Duomo con un’orchestra sinfonica pop e i big della canzone italiana: voci, cori e piazza gremita per uno dei simboli musicali della città.
Magazine Champions, volley azzurro e motori: la maratona Sky Sport
Sky Sport 1 • 20:30 • UEFA Champions League Magazine
Il magazine ufficiale della massima competizione per club: gol, immagini dei grandi match, interviste ai protagonisti di ieri e oggi, storie e retroscena che raccontano l’Europa del calcio.
Sky Sport 1 • 21:00 • Pallavolo Femminile, Amichevole
Test match in diretta per le azzurre: intesa, rotazioni e condizione verso i prossimi appuntamenti ufficiali. Un assaggio di grande volley con focus tecnico e ritmo da partita vera.
Sky Sport Max • 21:00 • Motociclismo, WorldSBK
Il campionato delle derivate di serie: sfide, staccate e bagarre della Superbike mondiale, il torneo che porta in pista (quasi) le moto di tutti i giorni al limite della prestazione.
Sky Sport Max • 22:00 • The Boat Show
Il magazine di chi ama la nautica: prove in mare (motoscafi e vela), grandi regate ed eventi, con un taglio narrativo attento a storie e personaggi dell’eccellenza marittima.
Sky Sport Max • 20:30 • Icarus Ultra
Avventure, sfide e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni di ricerche al limite, il format si spinge "oltre" con racconti ad alta intensità e panorami mozzafiato.
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Guida TV
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21 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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