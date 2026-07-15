Stasera in tv: non solo Mondiali di calcio, Alessandro Borghese arbitra 'Celebrity Chef' Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 15 luglio 2026: il thriller Page eight su Sky Cinema 1 sfida la commedia Billy Elliot su Italia 1 e la commedia romantica Mia moglie per finta su TV8.

ANSA

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farvi scappare oggi, mercoledì 15 luglio 2026: sport da brividi, cinema d’autore e grandi commedie per tutti i gusti.

Rai, notte mondiale e grandi storie

Calcio, Mondiali 2026 – Semifinali: Inghilterra-Argentina — Rai 1, 21:00. Un revival dal sapore epico: dopo i quarti vinti solo ai supplementari, i Tre Leoni e l’Albiceleste si ritrovano faccia a faccia per il pass alla finalissima di East Rutherford. La rivalità, calcistica e non solo, promette una serata ad altissima tensione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un oggi alla volta — Rai 2, 21:20. Regia di Nicola Conversa, con Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi, Katia Follesa, Francesco Centorame, Edoardo Pagliai. Marco, adolescente introverso e allergico ai social, incontra per caso Aria, segnata da una malattia degenerativa: tra incertezze e paure, nasce un legame autentico che riscrive le loro priorità. Commedia dal cuore grande che parla di seconde possibilità.

Un giorno in Pretura – Nada Cella 30 anni per la verità / Un amore pericoloso — Rai 3, 21:15. Inchieste in due atti: trent’anni dopo l’omicidio di Nada Cella, la prima parte ripercorre il processo; a seguire, l’introduzione al procedimento a carico di Giampiero Gualandi per la morte di Sofia Stefani. Cronaca giudiziaria che riapre domande, piste e memorie collettive.

Mediaset, tra verità di coppia e sogni che ripartono

L’amore è eterno finchè dura — Rete 4, 21:34. Commedia di Carlo Verdone (2004) con Carlo Verdone, Laura Morante, Stefania Rocca, Gabriella Pession. Un oculista sposato tra speed date, sospetti e rivelazioni: il bilancio dei sentimenti arriva quando meno te l’aspetti, tra scelte rimandate e rese dei conti ironiche e amare.

Ricomincio da me — Canale 5, 21:20. Regia di Peter Segal (2018), con Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Leah Remini, Vanessa Hudgens. Una quarantenne ottiene la sua seconda possibilità e dimostra che l’esperienza può contare quanto i titoli: una commedia brillante sulla voglia di riscatto e i sogni che tornano a bussare.

Billy Elliot — Italia 1, 21:28. Regia di Stephen Daldry (2000), con Gary Lewis, Jamie Bell, Jamie Draven, Jean Heywood, Julie Walters. Nel Nord dell’Inghilterra degli anni ’80, un undicenne sfida aspettative e pregiudizi inseguendo la danza classica: una storia di talento, coraggio e determinazione senza tempo.

La7 e Discovery, tra svolte sentimentali e colpi di scena

Un giorno come tanti — La7, 21:15. Regia di Jason Reitman (2013), con Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire, Gattlin Griffith, Dylan Minnette, James Van Der Beek. Una madre e il figlio incontrano un uomo misterioso e lo ospitano per un weekend destinato a cambiare tutto: tra tensione, intimità e seconde vite, un dramma romantico in crescendo.

Brave ragazze — Nove, 21:30. Regia di Michela Andreozzi (2019), con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Luca Argentero, Stefania Sandrelli. Gaeta, anni ’80: quattro donne travestite da uomini svaligiano una banca e innescano una spirale di azioni spericolate che attira il commissario Morandi. Heist al femminile, grinta e voglia di riscatto.

Turisti per case — Real Time, 21:40. Docureality sulla caccia all’host perfetto: Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi selezionano e mettono a confronto due holiday home per puntata. Posizione, Home Tour e Ospitalità i criteri di giudizio: tra storie, professionalità e personalità, vince chi conquista più "Top" e una speciale recensione dei tre esperti.

Intrattenimento Sky, tra spionaggio, fornelli vip e risate in vacanza

Page eight — Sky Cinema 1, 21:15. Thriller di David Hare (2011) con Bill Nighy, Rachel Weisz, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Judy Davis. Un analista dell’intelligence si trova al centro di dossier, verità scomode e scelte morali: eleganza britannica e tensione politica in un intrigo sottile.

Alessandro Borghese – Celebrity Chef — Sky Uno, 21:15. Due volti dello spettacolo, dello sport o della musica si sfidano ai fornelli nel ristorante "Il Lusso della Semplicità". Menu degustazione in tre portate, brigata a supporto e giudizi senza sconti: quando la cucina diventa show.

Mia moglie per finta — TV8, 21:40. Regia di Dennis Dugan (2011), con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker. Una finta famiglia per coprire una bugia sentimentale: equivoci in serie, Hawaii da cartolina e una coppia comica irresistibile.

2-Headed Shark Attack — Cielo, 21:15. Regia di Christopher Ray (2012), con Carmen Electra, Charlie O’Connell, Brooke Hogan. Dopo l’attacco di uno squalo a due teste, i sopravvissuti cercano scampo su un atollo che si rivela tutt’altro che sicuro: survival ad alto tasso di pulp.

Sky Sport, highlights europei e motori al massimo

Calcio, UEFA Champions League story — Sky Sport Max, 20:30. Speciale che ripercorre i momenti più esaltanti della Champions League attraverso alcune delle partite più iconiche: emozioni, gol e svolte che hanno fatto la storia del torneo.

WRC Highlight Show — Sky Sport Max, 22:30. Il meglio del Mondiale Rally in formato condensato: prove speciali, acrobazie e classifiche per (ri)vivere lo spettacolo della velocità tra sterrati e asfalti leggendari.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche