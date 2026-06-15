Stasera in tv: Porro all’attacco su Rete 4, Megan Montaner guida la fiction di Canale 5 Cosa vedere oggi in prima serata: azione con Kraven su Sky Cinema 1 e commedia romantica con Jennifer Lopez su TV8; MasterChef Usa contro il cult action con Steven Seagal su Cielo; su Rai 3 debutta Antonino Monteleone con Filorosso.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 15 giugno 2026: una guida completa e aggiornata per scegliere cosa guardare tra calcio Mondiali, inchieste, serie, cinema e reality.

Belgio–Egitto illumina Rai 1, poi Notti Mondiali; Monteleone debutta con Filorosso

Su Rai 1 alle 21:00 Calcio, Mondiali 2026 – 1a giornata (Gruppo G): Belgio–Egitto: esordio iridato nel Gruppo G. Dei "Diavoli Rossi" sono rimasti in pochi della cosiddetta generazione d’oro, ma il Belgio resta tra le candidate a recitare da protagonista. Primo ostacolo l’Egitto della stella Momo Salah; una sfida che misurerà subito ambizioni e forma delle due nazionali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 1 alle 23:15 Notti Mondiali: analisi, commenti e approfondimenti a caldo sulla gara appena terminata. In seconda serata, il racconto si fa più giornalistico e strutturato, con un taglio tecnico e la valorizzazione degli ospiti in studio per leggere tattiche, episodi e temi caldi del torneo.

Su Rai 2 alle 21:20 Boss in incognito: il docu‑reality che porta l’alta dirigenza "sotto copertura" tra i lavoratori dell’azienda. Telecamere "mascherate" da troupe di un finto documentario seguono il capo mentre sperimenta mansioni, ritmi e problemi quotidiani: alla fine l’identità viene svelata e si tirano le somme, con reazioni e decisioni concrete per il futuro.

Su Rai 3 alle 21:15 Filorosso: il programma d’approfondimento torna con un nuovo timoniere, Antonino Monteleone. In prima serata, una finestra sempre aperta su attualità italiana e internazionale attraverso interviste, reportage e inchieste: politica, sicurezza, economia e trasformazioni sociali compongono la scaletta di un racconto che punta sul campo e sulle storie.

Porro all’attacco con Quarta Repubblica, Montaner emoziona su Canale 5 e l’incubo di Dangerous Waters

Su Rete 4 alle 21:34 Quarta repubblica: talk politico e rotocalco d’attualità condotto da Nicola Porro, nato nel 2018. Dallo studio di Roma, con servizi e dibattiti serrati, si affrontano i temi caldi di politica, società ed economia. Nel tempo il format ha inserito anche momenti comici (Gene Gnocchi) e la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica". Nella puntata di oggi spazio agli sviluppi del caso Garlasco, oltre ad altri dossier di stretta attualità.

Su Canale 5 alle 21:21 Un nuovo inizio (2024): la serie spagnola racconta di María, che per garantire un futuro alla famiglia accetta un matrimonio d’interesse con Manuel, ricco latifondista della Mancia. In una cornice segnata da sospetti e misteri mai chiariti, un evento improvviso fa crollare equilibri già fragili. Nel cast spicca Megan Montaner, accanto a Clara Garrido, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal e altri interpreti.

Su Italia 1 alle 21:30 Dangerous Waters (2023): una gita in barca a vela con la madre e il nuovo compagno diventa un incubo per Rose quando alcuni criminali attaccano l’imbarcazione. La fuga si trasforma in una lotta per la sopravvivenza, e nulla è come sembra. Regia di John Barr; nel cast Odeya Rush, Eric Dane, Saffron Burrows, Sala Baker e Ray Liotta.

La7 rispolvera La torre di Babele, Panella giudica l’Italia nel mondo e Melek commuove su Real Time

Su La7 alle 21:15 La torre di Babele – Album: il meglio del programma che in ogni puntata affronta un grande tema storico, culturale, politico o economico, intrecciandolo con l’attualità e con la vita quotidiana. Un salotto di libri, servizi, interviste e voci diverse per allenare il pensiero critico e cercare, se possibile, un orizzonte comune.

Su Nove alle 21:30 Little Big Italy: il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città del mondo con grandi comunità italiane e mette a confronto tre ristoranti "tricolori". Identità, storie personali e sapori autentici diventano una sfida gustosa per eleggere il migliore locale italiano all’estero.

Su Real Time alle 21:45 Melek – Il coraggio di una madre (2025, S1 E17): Melek vive da anni a Berlino, lontana dalla famiglia d’origine. Moglie e madre di tre figli, vede la sua esistenza sconvolta da una notizia drammatica che rimette in discussione scelte e legami. Nel vasto cast, tra gli altri, Nehir Erdoğan, Kutsi e Şerif Sezer: una dizi che intreccia identità, radici e resilienza.

Kraven caccia in prima serata, MasterChef Usa alza il fuoco e J.Lo fa sognare su TV8

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Kraven – Il cacciatore (2024): l’immigrato russo Sergei Kravinoff insegue un solo obiettivo, dimostrare di essere il cacciatore più straordinario del pianeta. Regia di J. C. Chandor; nel cast Aaron Taylor‑Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger e Alessandro Nivola.

Su Sky Uno alle 21:15 MasterChef Usa: la versione americana del talent culinario più seguito al mondo. Aspiranti cuochi non professionisti si sfidano per il titolo sotto lo sguardo inflessibile dei giudici, tra tecnica, creatività, pressione da brigata e prove che possono cambiare la vita.

Su TV8 alle 21:40 Prima o poi mi sposo (2000): commedia romantica diretta da Adam Shankman. Una wedding planner si ritrova coinvolta in un sentimento imprevisto: scelte di cuore e colpi di scena verso l’altare. Con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey.

Su Cielo alle 21:20 Born to Raise Hell (2010): azione ad alto tasso di adrenalina diretta da Lauro Chartrand. Un agente speciale in missione tra bande e traffici illeciti, con il volto di Steven Seagal, affiancato da Alexandra Coman, Darren Shahlavi e altri.

Race Anatomy F1, WorldSBK e Coppa America: la notte Sky Sport va a tutto gas (e a tutto mare)

Su Sky Sport 1 alle 21:30 Race Anatomy F1: l’analisi del Gran Premio con immagini chiave, telemetrie, strategie e le voci dei protagonisti. Il salotto tecnico che scompone la gara per capire dove si è deciso il risultato.

Su Sky Sport 1 alle 22:30 Motociclismo, WorldSBK: il campionato per moto derivate dalla serie. Tecnica, duelli e sorpassi a contatto raccontano una stagione di altissima intensità, tra fuorigiri e gestione delle gomme.

Su Sky Sport Max alle 19:00 Vela, America’s Cup: il più antico trofeo sportivo del mondo ancora in palio. Match race uno‑contro‑uno tra Defender e Challenger, con yacht di ultima generazione e tattiche millimetriche.

Su Sky Sport Max alle 21:00 Pallavolo Maschile, CEV Champions League: la massima competizione europea per club. Potenza al servizio, muri e rimonte da grande volley nella notte delle sfide continentali.

Su Sky Sport Max alle 23:00 The Boat Show: il magazine per chi ama la nautica. Prove in mare (motoscafi e vela), attenzione alle grandi regate ed eventi del settore, con storie e personaggi che accendono la passione per il mare.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche