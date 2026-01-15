Stasera in tv (15 gennaio), la serata è già segnata: non c'è speranza per nessuno Cosa vedere oggi: il Don Matteo di Raoul Bova si prepara a dominare il prime time. A raccogliere le briciole la dizi turca, Del Debbio e Formigli e Masterchef

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di giovedì 15 gennaio 2026: storie, talk infuocati, grandi film e sport live per tutti i gusti.

Bova e Frassica tornano in parrocchia, Infante alza il tono: la Rai accende il prime time

Rai 1 • 21:30 • Don Matteo. La storica fiction rientra con il nuovo corso guidato da Don Massimo (Raoul Bova), erede del sacerdote‑investigatore nato nel 2000 e ispirato al Padre Brown di Chesterton. Tra i volti amatissimi ritroviamo Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Nino Frassica e Terence Hill. Dalla canonica di Spoleto ai casi del giorno, il mix di giallo e umanità resta la cifra del titolo‑bandiera di Rai 1.

Rai 2 • 21:20 • Ore 14. Il talk di attualità e cronaca ideato e condotto da Milo Infante approda in prima serata con lo stesso impianto d’indagine che lo ha fatto crescere dal 2020: reportage sul campo, collegamenti live e tavoli con esperti, magistrati e criminologi. Nella sua storia, il programma ha macinato centinaia di puntate, alternando grandi casi di nera, testimonianze inedite e approfondimenti con metodo giornalistico rigoroso.

Rai 3 • 21:20 • Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra la sua "officina" culturale e comica tra libri, cinema, arte e tv. Nata nel 2023, la trasmissione di Rai Cultura (con Itv Movie) intreccia ospiti d’eccezione, performance dal vivo, il divulgatore Roberto Mercadini, l’insegnante Andrea Maggi e una platea di 120 persone divisa per "categorie" che fotografa con ironia l’Italia di oggi.

Del Debbio all’attacco, soap turca al veleno e magia young: Mediaset non fa sconti

Rete 4 • 21:33 • Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio guida il rotocalco politico di Videonews: interviste serrate, inchieste, piazze in diretta e sguardo sui temi caldi del Paese. Nato nel 2019 (erede di Quinta Colonna), ha costruito nel tempo un’identità fatta di confronto schietto e attenzione al territorio, con ospiti ricorrenti del mondo dell’informazione e della politica.

Canale 5 • 21:21 • Forbidden fruit. La dizi del 2018 porta in scena l’alta società di Istanbul attraverso le sorelle Yıldız e Zeynep: Ender trama per incastrare il marito Halit con un piano di infedeltà che coinvolge Yıldız, mentre Zeynep si ritrova al lavoro con un socio di Halit e viene travolta dagli eventi. Nel cast, tra gli altri, Sevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Baris Aytac e Safak Pekdemir, per una soap di ambizioni, inganni e sentimenti.

Italia 1 • 21:26 • Harry Potter e i doni della morte: Parte I. Il penultimo capitolo della saga fantasy (2010) mette Harry, Ron e Hermione sulle tracce degli Horcrux di Voldemort. La minaccia del Signore Oscuro cresce mentre Hogwarts, presidiata da Severus Piton, vive l’ombra del regime. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Bonnie Wright, più Helena Bonham Carter e Alan Rickman, per una corsa contro il tempo dal tono più cupo e avventuroso.

Formigli incalza, poi romanticismo sotto il vischio e case da sogno: la rotta La7–Discovery

La7 • 21:15 • PiazzaPulita. Corrado Formigli firma e conduce il talk d’approfondimento (in onda dal 2011) costruito su interviste one‑to‑one, dibattiti, reportage e inchieste. Tra le rubriche, "Piazzaselvaggia" con Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini: una narrazione vigile sull’attualità nazionale e internazionale.

Nove • 21:30 • La magia del vischio. Commedia sentimentale (2019) con Kellie Pickler e Tyler Hynes: Aria vuole convincere un celebre scrittore di viaggi a firmare un pezzo sulla sua cittadina per rilanciarne il turismo, ma l’arrivo del guru e del suo ghostwriter complica cuore e lavoro. Nel cast anche Christopher Russell e Patrick Duffy.

Real Time • 21:30 • Casa a prima vista. Il docu‑reality (dal 2023) mette in gara tre agenti immobiliari tra Roma e Milano: ascolto delle esigenze, tre proposte e la scelta finale del cliente. In campo, per Roma, Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu; per Milano, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Con la voce narrante di Andrea Pellizzari e un premio in denaro all’agente vincitore.

Schwarzenegger riscrive il destino, MasterChef al pressure e Bay riporta l’apocalisse: la notte pop di Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Terminator Genisys. Rilancio sci‑fi (2015) diretto da Alan Taylor: un salto temporale inatteso cambia la storia di Sarah Connor e della resistenza umana. In missione per ripristinare il futuro, tra nuovi alleati e minacce. Con Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney e Matt Smith.

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Italia (St. 15, Ep. 11). La gara ai fornelli con Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo entra nella fase calda tra Mystery, Invention e Pressure Test. Focus crescente su tecnica, creatività e sostenibilità per aspiranti chef pronti a tutto pur di restare in corsa.

TV8 • 21:30 • Armageddon – Giudizio finale. Il disaster di Michael Bay (1998) rimette in campo trivellatori‑eroi spediti nello spazio per fermare un asteroide killer. Cast all star con Ben Affleck, Bruce Willis e Liv Tyler per un classico adrenalinico.

Cielo • 21:20 • Sniper: Forze speciali. Action bellico (2016) di Fred Olen Ray: in un villaggio afgano, il sergente Jake Chandler resta indietro per soccorrere un commilitone; Vic Mosby decide di tornare a salvarlo a dispetto degli ordini. Nel cast Steven Seagal, Rob Van Dam e Tim Abell, fra fuoco incrociato e scelte estreme.

Eurolega e Notte NBA, poi i "Heroes" di Panatta e Bertolucci: Sky Sport è maratona live

Sky Sport 1 • 20:30 • Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club maschili: parquet d’élite, cronache e analisi per una serata a tutto canestro.

Sky Sport 1 • 22:45 • Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci raccontano il grande tennis "da dentro", da Björn Borg ai giorni nostri, con Stefano Meloccaro: aneddoti, memorie e la sfida (vinta) all’intelligenza artificiale grazie all’esperienza di chi il campo l’ha vissuto davvero.

Sky Sport Max • 20:45 • Basket, NBA. Dall’Eurolega all’Oltreoceano: riflettori sulla lega professionistica americana, con le stelle e i duelli che definiscono la stagione.

