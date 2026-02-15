Garlasco in TV, Le Iene tornano a far notizia con Vitelli. Ma Gerry Scotti non sta a guardare
Cosa vedere oggi in prima serata: Le Iene tornano a indagare su Garlasco, Canale 5 risponde con Chi vuol essere milionario, su Rai 1 la nuova puntata di Cuori 3.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 15 febbraio 2026.
- Cuori 3 guida la prima serata Rai, Milano‑Cortina accende Rai 2 e Iacona torna all’inchiesta
- Giordano al contrattacco, Gerry Scotti alla grande corsa al milione e le Iene di nuovo all’assalto
- La7 apre il confronto con In Onda, Real Time tra case dei desideri e amori al banco di prova
- Redford–Pitt in "Spy Game", Borghese arbitra ai fornelli e TV8 sfida la montagna: la notte dell’intrattenimento Sky
- Basket in prima serata, Dallas Open e motonautica: la volata sportiva su Sky Sport
Cuori 3 guida la prima serata Rai, Milano‑Cortina accende Rai 2 e Iacona torna all’inchiesta
Rai 1 • 21:30 • Cuori — Il medical drama ambientato alle Molinette di Torino negli anni ’70 torna con la terza stagione, fra scoperte di cardiochirurgia e dilemmi sentimentali. Protagonisti Pilar Fogliati (Delia Brunello) e Matteo Martari (Alberto Ferraris), affiancati da un ensemble che comprende Daniele Pecci, Gaia Messerklinger, Laura Adriani e Marco Bonini. La serie intreccia l’evoluzione dei reparti (defibrillatori portatili, contropulsatori, primi tentativi di angioplastica) con i nodi privati dei medici più amati della tv, in un racconto popolare che mischia progresso, etica e cuore.
Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — La seconda rete è "olimpica" per tutta la serata: collegamenti, dirette e finestre live dalla XXV edizione dei Giochi di casa, fra neve e ghiaccio. Il racconto Rai accompagna le gare e gli azzurri con aggiornamenti costanti, mentre l’atmosfera delle sedi lombardo‑venete si trasferisce in salotto.
Rai 2 • 22:55 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Notti Olimpiche — Lo studio che riavvolge la giornata: highlights, interviste, focus sul medagliere e le attese per il giorno dopo. Una guida notturna per non perdere i momenti decisivi della rassegna.
Rai 3 • 20:30 • Presa diretta — Il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona (in onda dal 2009) torna a setacciare dossier caldi con servizi sul campo e pluralità di punti di vista. Nato per andare oltre la superficie del racconto tv, ha esplorato negli anni politica, conti pubblici, sanità, energia, immigrazione e clima: un lavoro corale (Iacona con Maria Cristina De Ritis) che nel 2013 valse anche il Premio Nazionale Vincenzo Padula a Iacona come miglior conduttore per la sezione Giornalismo.
Giordano al contrattacco, Gerry Scotti alla grande corsa al milione e le Iene di nuovo all’assalto
Rete 4 • 21:33 • Fuori dal coro — Mario Giordano guida il talk di approfondimento con la sua cifra polemica e "di pancia". Dalle inchieste in studio ai collegamenti sul territorio, lo show (nato nel 2018, firmato con Paolo Mosca e Carlo Bertotti) usa spesso scenografie simboliche e sagome per rendere più immediati temi politici, economici e di cronaca.
Canale 5 • 21:20 • Chi vuol essere milionario – Il torneo — Il celebre quiz con Gerry Scotti torna in versione inedita a livello mondiale: una sfida più vertiginosa in cui, oltre alla preparazione, contano sangue freddo, gestione degli aiuti e controllo del tempo. Tensione crescente nella scalata, con decisioni che possono cambiare la partita in ogni istante.
Italia 1 • 21:13 • Le Iene — Marchio storico dell’infotainment italiano creato da Davide Parenti nel 1997, "Le Iene" mescola inchieste, reportage d’attualità, scherzi e interviste nello stile tagliente delle "divise" in nero. Una storia fatta di conduttori cult, voci della Gialappa’s Band, inviati simbolo (da Giulio Golia a Matteo Viviani) e scoop che hanno segnato l’immaginario televisivo, fra dossier scomodi e clip diventate virali. Tra i servizi in programma stasera, le Iene torneranno a occuoparsi del caso di Garlasco dopo lo scoop di qualche settimana fa sulle nuove testimonianza e che tanto ha fatto discutere. Stasera parteciparà al programma anche il giudice Vitelli che assolse Alberto Stasi in primo grado, pronto a ripercorrere tutti gli elementi (e i presunti errori) di una delle indagini più discusse della storia italiana.
Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti del 15 febbraio 2026
La7 apre il confronto con In Onda, Real Time tra case dei desideri e amori al banco di prova
La7 • 20:35 • In onda — Appuntamento post‑tg con l’analisi della settimana politica e l’approfondimento dei temi caldi: un format agile, con ospiti e confronto in studio, che prepara alla lunga serata informativa del canale.
Real Time • 20:45 • Casa a prima vista — Il docu‑reality (dal 2023) ispirato al francese Chasseur d’Appart segue tre agenti tra Roma e Milano (con la voce narrante di Andrea Pellizzari) impegnati a trovare l’immobile giusto sulla base dei desideri dei clienti. Alla fine decide il "colpo di fulmine": in palio, oltre al titolo di puntata, la soddisfazione di aver azzeccato la casa dei sogni.
Real Time • 21:45 • 90 giorni per innamorarsi: e poi… — Tornano le coppie cult dell’originale "90 giorni per innamorarsi" per raccontare cosa è successo dopo il matrimonio nato col conto alla rovescia del visto K‑1. Tra bilanci, crisi e seconde possibilità, l’amore si misura con la vita reale.
Redford–Pitt in "Spy Game", Borghese arbitra ai fornelli e TV8 sfida la montagna: la notte dell’intrattenimento Sky
Sky Cinema 1 • 21:15 • Spy Game — Thriller di Tony Scott (2001): un agente CIA finisce nelle mani delle autorità cinesi durante una missione non autorizzata; il suo mentore lotta contro il tempo per salvarlo da giochi di potere e dossier segreti. Nel cast Robert Redford e Brad Pitt, coppia d’eccezione per un intrigo di spionaggio post Guerra Fredda.
Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Dal 2015 lo show mette in sfida quattro ristoratori della stessa area su location, servizio, menù e prezzo (più la categoria "special" locale). I voti segreti possono essere ribaltati dal giudizio finale di Borghese: in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale e, spesso, il botto di visibilità.
TV8 • 21:35 • Infinite storm — Dramma ad alta quota (2022) firmato Malgorzata Szumowska e Michał Englert: durante la scalata al Monte Washington, una guida esperta (Naomi Watts) interrompe l’ascesa per una tempesta di neve imminente e si imbatte in un uomo spaesato; la discesa diventa una corsa contro il buio e gli elementi, fra responsabilità e salvezza.
Cielo • 21:15 • Standoff – Punto morto — Thriller (2015) di Adam Alleca: un veterano solitario (Thomas Jane) e una giovane orfana diventano il bersaglio di un killer psicopatico (Laurence Fishburne) in un tesissimo assedio in fattoria, fra nervi saldi e colpi di scena.
Basket in prima serata, Dallas Open e motonautica: la volata sportiva su Sky Sport
Sky Sport 1 • 20:00 • Basket, Serie A — La massima serie italiana live: telecronache, bordocampo e aggiornamenti per vivere i parquet più caldi della giornata fra tattiche, ritmo e sfide da dentro‑fuori.
Sky Sport Max • 20:00 • Tennis, ATP 500 Dallas — Il Dallas Open (promosso nel 2025 a categoria 500) dai campi indoor in cemento della SMU: una passerella di colpi e rimonte per un torneo USA sempre più centrale nel calendario.
Sky Sport Max • 22:45 • Motonautica On Board — Il magazine che porta dentro scafi e moto d’acqua: dietro le quinte di gare e cantieri, storie di piloti, design, velocità e località spettacolari raccontate in presa diretta.
