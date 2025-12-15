Stasera in tv (15 dicembre), Can Yaman contro Simona Ventura (c'entra pure Giletti)
Cosa vedere in TV stasera, lunedì 15 dicembre 2025: Sandokan contro il Grande Fratello e Lo stato delle cose contro Nicola Porro. Senza dimenticare la Gialappa
Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 15 dicembre 2025: una prima serata ricca di fiction evento, reality ad alta tensione, cinema in prima tv e grande sport internazionale.
- Can Yaman all’assalto: Sandokan illumina la prima serata Rai
- Porro riaccende il dibattito, Ventura stringe il cerchio: la notte Mediaset
- Augias indaga, Panella assaggia, la saga di Hercai scalda il prime time: la rotta La7 & Discovery
- Will Smith e Vanessa Hudgens accendono Sky Cinema, Gialappa’s raddoppia: la notte Intrattenimento Sky
- Premier League in primo piano e magazine UEFA: la maratona Sky Sport
Can Yaman all’assalto: Sandokan illumina la prima serata Rai
Rai 1 – 21:30 – Sandokan. La serie-evento riporta in tv le avventure della Tigre della Malesia: il pirata combatte il "cacciatore di pirati" Lord James Brooke per la libertà e per l’amore di Marianna. Nel cast spiccano Can Yaman, Alanah Bloor, Ed Westwick, Alessandro Preziosi e John Hannah. Ispirata ai romanzi di Salgari, la miniserie mescola azione, sentimenti e riflessione storica.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai 2 – 21:20 – NCIS Sydney. Con Olivia Swann, Todd Lasance, Sean Sagar, Tuuli Narkle, Mavournee Hazel, William McInnes. Tensioni nell’Indo-Pacifico e una task force congiunta tra NCIS USA e Polizia Federale Australiana: un gruppo eterogeneo deve costruire fiducia, affrontare casi ad alta tensione e indagini internazionali sulla rotta più contesa del pianeta.
Rai 3 – 21:20 – Lo stato delle cose. Massimo Giletti torna con un approfondimento che esplora politica, società e cronaca, promettendo sguardi inediti sui dossier che animano il dibattito pubblico. Il format alterna servizi, confronti in studio e inchieste sul campo.
Porro riaccende il dibattito, Ventura stringe il cerchio: la notte Mediaset
Rete 4 – 21:33 – Quarta Repubblica. Il talk di Nicola Porro, in onda dal 2018, mette al centro attualità politica, economia e società con ospiti in studio e in collegamento, servizi di approfondimento e la cifra ironica delle incursioni comiche di Gene Gnocchi. Non manca, a fine puntata, "Il processo" con tesi e controtesi su un tema caldo.
Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello. Il reality basato sul format Big Brother – condotto quest’anno da Simona Ventura – vive le sue fasi decisive tra eliminazioni, televoti e strategie che spaccano la Casa. Tra corse alla finale e ripescaggi emotivi, la diretta mette a nudo alleanze, amori e fratture di un gruppo sempre più sotto pressione.
Italia 1 – 21:30 – Ambulance (2021). Regia di Michael Bay. Con Yahya Abdul‑Mateen II, Jake Gyllenhaal, Eiza González, Garret Dillahunt, A Martinez. Un colpo andato storto costringe due fratellastri a una fuga disperata a bordo di un’ambulanza, con un poliziotto ferito e un’infermiera ostaggio: un action adrenalinico tra inseguimenti, scelte impossibili e moralità al limite.
Augias indaga, Panella assaggia, la saga di Hercai scalda il prime time: la rotta La7 & Discovery
La7 – 21:15 – La torre di Babele. Corrado Augias guida un viaggio tra storia, politica, economia e cultura, costruendo ponti con l’attualità. Libri, interviste e servizi esterni arricchiscono ogni puntata: un "perché delle cose" spiegato con rigore e chiarezza divulgativa.
Nove – 21:30 – Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella vola nelle città del mondo dove la comunità italiana è forte, assaggia tre ristoranti per puntata e decreta il migliore. Un road‑culinary show che intreccia ricette, storie di emigrazione e identità gastronomica.
Real Time – 21:35 – Hercai – Amore e vendetta (stagione 3, ep. 33). Con Akın Akınözü ed Ebru Şahin. A Midyat, Reyyan scopre verità taciute sulla sua famiglia e incrocia il cammino di Miran, erede degli Aslanbey cresciuto nel culto della vendetta. Tra amori proibiti, faide e segreti, la saga turca alterna melodramma e colpi di scena.
Will Smith e Vanessa Hudgens accendono Sky Cinema, Gialappa’s raddoppia: la notte Intrattenimento Sky
Sky Cinema 1 – 21:15 – Bad Boys: Ride or Die (2024). Adil El Arbi, Bilall Fallah firmano il nuovo capitolo della saga: a Miami, i detective Mike e Marcus finiscono in una rete di corruzione interna e narcotrafficanti. Nel cast Will Smith, Vanessa Hudgens, Eric Dane, Alexander Ludwig, Rhea Seehorn.
Sky Cinema 2 – 21:15 – September 5 – La diretta che cambiò la storia (2024). Durante le Olimpiadi di Monaco ’72, una crisi con ostaggi mette alla prova la tv in diretta e il giovane produttore che deve tenere l’antenna accesa mentre il mondo trattiene il fiato. Con Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, Zinedine Soualem.
Sky Uno – 21:30 – GialappaShow. La Gialappa’s Band, con il Mago Forest, fa la moviola della tv tra sketch, tormentoni e un cast comico foltissimo. Satira pop, ritmo alto e ospiti a sorpresa per un appuntamento ormai cult.
TV8 – 21:35 – GialappaShow. Edizione "in chiaro" dello show: stessa ironia corrosiva e best‑of di gag e personaggi che hanno segnato la stagione.
Cielo – 21:20 – Rocky IV (1985). Regia di Sylvester Stallone. Il duello simbolo della Guerra Fredda tra Rocky Balboa e Ivan Drago: nel cast Brigitte Nielsen, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren. Pugni, pathos e una colonna sonora entrata nell’immaginario.
Premier League in primo piano e magazine UEFA: la maratona Sky Sport
Sky Sport 1 – 20:30 – UEFA Champions League Magazine. Highlights, interviste ai protagonisti di ieri e di oggi, storie e numeri della massima competizione europea in un viaggio tra campi e cabine di regia.
Sky Sport 1 – 21:00 – Calcio, Premier League. Serata a tinte britanniche con la vetrina sul massimo campionato inglese: intensità, duelli fisici, atmosfere da cattedrali del calcio e il racconto delle voci di Sky.
Sky Sport Max – 20:30 – Reload. Appuntamento di avvicinamento alla notte sportiva tra clip, focus e sintesi per entrare nel clima partita.
Sky Sport Max – 21:00 – Calcio, Premier League. Un altro slot dedicato al grande calcio d’Oltremanica: ritmo alto, pressing e sorprese di classifica in un torneo dove ogni punto pesa.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Can Yaman contro Simona Ventura: cosa succede stasera in TV
Cosa vedere in TV stasera, lunedì 1 dicembre 2025? Il bell'attore turco interpreta S...
Clara contro Simona Ventura: la cantante vuole affossare il Grande Fratello
I programmi TV di lunedì 24 novembre 2025: Il commissario Ricciardi, Mammuccari e Gi...
Stasera in tv (27 ottobre), ultima chiamata per Simona Ventura: rischia la chiusura
I programmi in onda stasera, lunedì 27 ottobre 2025, in TV: il GF potrebbe essere al...
Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo
La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stef...
Ascolti tv ieri (8 dicembre): Sandokan cala ma stravince
La serie con Can Yaman trionfa col 27,6% di share (ma non basta a De Martino), ottim...
Stasera in tv (17 novembre), GialappaShow raddoppia e stasera ha un conduttore strepitoso
Cosa vedere in TV lunedì 17 novembre 2025? Lino Guanciale punta alla vittoria della ...
Stasera in tv (lunedì 20 ottobre 2025), Simona Ventura alza bandiera bianca: non ce la fa più
Cosa vedere stasera in tv? Il Grande Fratello si scontra di nuovo con l'amatissima B...
Stasera in tv (10 novembre), Simona Ventura destinata al fallimento: contro di lei si schierano in tre
Cosa vedere oggi, lunedì 10 novembre 2025, in prima serata? Il Grande Fratello non h...