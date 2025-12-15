Stasera in tv (15 dicembre), Can Yaman contro Simona Ventura (c'entra pure Giletti) Cosa vedere in TV stasera, lunedì 15 dicembre 2025: Sandokan contro il Grande Fratello e Lo stato delle cose contro Nicola Porro. Senza dimenticare la Gialappa

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 15 dicembre 2025: una prima serata ricca di fiction evento, reality ad alta tensione, cinema in prima tv e grande sport internazionale.

Can Yaman all’assalto: Sandokan illumina la prima serata Rai

Rai 1 – 21:30 – Sandokan. La serie-evento riporta in tv le avventure della Tigre della Malesia: il pirata combatte il "cacciatore di pirati" Lord James Brooke per la libertà e per l’amore di Marianna. Nel cast spiccano Can Yaman, Alanah Bloor, Ed Westwick, Alessandro Preziosi e John Hannah. Ispirata ai romanzi di Salgari, la miniserie mescola azione, sentimenti e riflessione storica.

Rai 2 – 21:20 – NCIS Sydney. Con Olivia Swann, Todd Lasance, Sean Sagar, Tuuli Narkle, Mavournee Hazel, William McInnes. Tensioni nell’Indo-Pacifico e una task force congiunta tra NCIS USA e Polizia Federale Australiana: un gruppo eterogeneo deve costruire fiducia, affrontare casi ad alta tensione e indagini internazionali sulla rotta più contesa del pianeta.

Rai 3 – 21:20 – Lo stato delle cose. Massimo Giletti torna con un approfondimento che esplora politica, società e cronaca, promettendo sguardi inediti sui dossier che animano il dibattito pubblico. Il format alterna servizi, confronti in studio e inchieste sul campo.

Porro riaccende il dibattito, Ventura stringe il cerchio: la notte Mediaset

Rete 4 – 21:33 – Quarta Repubblica. Il talk di Nicola Porro, in onda dal 2018, mette al centro attualità politica, economia e società con ospiti in studio e in collegamento, servizi di approfondimento e la cifra ironica delle incursioni comiche di Gene Gnocchi. Non manca, a fine puntata, "Il processo" con tesi e controtesi su un tema caldo.

Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello. Il reality basato sul format Big Brother – condotto quest’anno da Simona Ventura – vive le sue fasi decisive tra eliminazioni, televoti e strategie che spaccano la Casa. Tra corse alla finale e ripescaggi emotivi, la diretta mette a nudo alleanze, amori e fratture di un gruppo sempre più sotto pressione.

Italia 1 – 21:30 – Ambulance (2021). Regia di Michael Bay. Con Yahya Abdul‑Mateen II, Jake Gyllenhaal, Eiza González, Garret Dillahunt, A Martinez. Un colpo andato storto costringe due fratellastri a una fuga disperata a bordo di un’ambulanza, con un poliziotto ferito e un’infermiera ostaggio: un action adrenalinico tra inseguimenti, scelte impossibili e moralità al limite.

Augias indaga, Panella assaggia, la saga di Hercai scalda il prime time: la rotta La7 & Discovery

La7 – 21:15 – La torre di Babele. Corrado Augias guida un viaggio tra storia, politica, economia e cultura, costruendo ponti con l’attualità. Libri, interviste e servizi esterni arricchiscono ogni puntata: un "perché delle cose" spiegato con rigore e chiarezza divulgativa.

Nove – 21:30 – Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella vola nelle città del mondo dove la comunità italiana è forte, assaggia tre ristoranti per puntata e decreta il migliore. Un road‑culinary show che intreccia ricette, storie di emigrazione e identità gastronomica.

Real Time – 21:35 – Hercai – Amore e vendetta (stagione 3, ep. 33). Con Akın Akınözü ed Ebru Şahin. A Midyat, Reyyan scopre verità taciute sulla sua famiglia e incrocia il cammino di Miran, erede degli Aslanbey cresciuto nel culto della vendetta. Tra amori proibiti, faide e segreti, la saga turca alterna melodramma e colpi di scena.

Will Smith e Vanessa Hudgens accendono Sky Cinema, Gialappa’s raddoppia: la notte Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 – 21:15 – Bad Boys: Ride or Die (2024). Adil El Arbi, Bilall Fallah firmano il nuovo capitolo della saga: a Miami, i detective Mike e Marcus finiscono in una rete di corruzione interna e narcotrafficanti. Nel cast Will Smith, Vanessa Hudgens, Eric Dane, Alexander Ludwig, Rhea Seehorn.

Sky Cinema 2 – 21:15 – September 5 – La diretta che cambiò la storia (2024). Durante le Olimpiadi di Monaco ’72, una crisi con ostaggi mette alla prova la tv in diretta e il giovane produttore che deve tenere l’antenna accesa mentre il mondo trattiene il fiato. Con Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, Zinedine Soualem.

Sky Uno – 21:30 – GialappaShow. La Gialappa’s Band, con il Mago Forest, fa la moviola della tv tra sketch, tormentoni e un cast comico foltissimo. Satira pop, ritmo alto e ospiti a sorpresa per un appuntamento ormai cult.

TV8 – 21:35 – GialappaShow. Edizione "in chiaro" dello show: stessa ironia corrosiva e best‑of di gag e personaggi che hanno segnato la stagione.

Cielo – 21:20 – Rocky IV (1985). Regia di Sylvester Stallone. Il duello simbolo della Guerra Fredda tra Rocky Balboa e Ivan Drago: nel cast Brigitte Nielsen, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren. Pugni, pathos e una colonna sonora entrata nell’immaginario.

Premier League in primo piano e magazine UEFA: la maratona Sky Sport

Sky Sport 1 – 20:30 – UEFA Champions League Magazine. Highlights, interviste ai protagonisti di ieri e di oggi, storie e numeri della massima competizione europea in un viaggio tra campi e cabine di regia.

Sky Sport 1 – 21:00 – Calcio, Premier League. Serata a tinte britanniche con la vetrina sul massimo campionato inglese: intensità, duelli fisici, atmosfere da cattedrali del calcio e il racconto delle voci di Sky.

Sky Sport Max – 20:30 – Reload. Appuntamento di avvicinamento alla notte sportiva tra clip, focus e sintesi per entrare nel clima partita.

Sky Sport Max – 21:00 – Calcio, Premier League. Un altro slot dedicato al grande calcio d’Oltremanica: ritmo alto, pressing e sorprese di classifica in un torneo dove ogni punto pesa.

