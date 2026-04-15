Stefano De Martino resta completamente solo: cosa succede stasera Anche questo mercoledì, 15 aprile 2026, attorno a Stasera tutto è possibile si fa il vuoto: solo Sciarelli, Saviano e Le Iene contrastano il super-conduttore

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 15 aprile 2026: una prima serata ricchissima di film iconici, inchieste, show e grande calcio per soddisfare ogni gusto.

Whoopi e Maggie fanno cantare Rai1: De Martino gioca con lo show, Sciarelli riapre i dossier

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Sister Act – Una svitata in abito da suora (1992), la commedia musicale diretta da Emile Ardolino con Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Harvey Keitel e Kathy Najimy. Deloris, cantante di nightclub, finisce in convento sotto copertura e trasforma un coro stonato in un fenomeno: risate, ritmo gospel e una coppia di star assolute per un classico intramontabile.

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Su Rai 2 alle 21:20 torna Stasera tutto è possibile, lo show guidato da Stefano De Martino che mette in scena improvvisazione pura: prove cult come la Stanza Inclinata, Segui il labiale e Speed Quiz scandiscono un’ora e mezza senza giuria né classifica, dove l’unica regola è divertirsi. Un format leggero, dal vivo dall’Auditorium Rai di Napoli, che alterna ospiti fissi e sorprese di puntata in puntata.

Su Rai 3 alle 21:20 appuntamento con Chi l’ha visto?, storico programma nato il 30 aprile 1989 (tra i volti simbolo, Donatella Raffai e oggi Federica Sciarelli). Telefonate in diretta, ricostruzioni, testimonianze dei familiari e inchieste su grandi misteri italiani hanno fatto del format un cardine del servizio pubblico, premiato nel tempo con Telegatti e Premio Regia Televisiva.

Labate tra sondaggi e retroscena, la dizi Forbidden Fruit seduce in prime time, Le Iene graffiano

Su Rete 4 alle 21:33 Tommaso Labate guida Realpolitik, spazio di approfondimento che intreccia sondaggi, retroscena e analisi live per leggere l’attualità "per ciò che è", tra collegamenti e ospiti in studio. Un racconto diretto e senza filtri su politica e cronaca economico-sociale.

Su Canale 5 alle 21:21 arriva Forbidden fruit (2018), la dizi turca che incrocia ambizione e intrighi: Yıldız e Zeynep, sorelle diversissime, finiscono al centro del piano di Ender per incastrare il marito Halit con un’accusa d’infedeltà. Nel frattempo Zeynep, impiegata nello studio di un socio di Halit, si ritrova travolta da eventi che le cambiano la vita. Nel cast Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Talat Bulut e altri.

Su Italia 1 alle 21:15 nuova puntata de Le Iene, lo show d’infotainment in onda dal 1997 (versione italiana di "Caiga quien caiga"): stile irriverente, inchieste su scandali e costume, scherzi e interviste taglienti. Da Pif a Teo Mammucari, da Maccio Capatonda a Nadia Toffa, molti volti sono passati dal programma firmato da Davide Parenti, oggi guidato in studio da Veronica Gentili con una squadra di inviati "in giacca nera".

Saviano scava nella memoria, Teresa Mannino racconta sé stessa, Real Time a caccia della casa perfetta

Su La7 alle 21:15 Roberto Saviano conduce La giusta distanza, format che unisce documentario e approfondimento umano per ripercorrere crimini e misteri simbolo della storia italiana. Temi come legalità, potere, memoria, ribellione e verità si intrecciano in un unico racconto di destini che si sfiorano.

Su Nove alle 21:30 spazio a Teresa Mannino – Sono nata il 23: dallo sguardo ironico dell’artista palermitana prendono forma i ricordi d’infanzia in Sicilia, il rapporto genitori-figli e gli anni ’70, in un flusso comico personale e riconoscibile.

Su Real Time alle 21:40 torna Casa a prima vista, docu-reality (dal 2023) che mette in gara tre agenti immobiliari tra Roma (Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu) e Milano (Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre). Richieste, budget, sopralluoghi e scelta finale del cliente: la voce narrante di Andrea Pellizzari cuce storie e dinamiche del mercato reale. Nel format – ispirato al francese Chasseur d’Appart – ogni episodio incorona l’agente "vincente".

Wahlberg in allarme a Boston, Bastianich cerca il "piatto che resta"; TV8 scalda la Champions e Seagal torna all’azione

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva Boston: Caccia all’uomo (2016, regia Peter Berg, 130’): dopo le esplosioni alla maratona di Boston, il commissario Ed Davis guida l’operazione più grande della città per catturare i responsabili. Nel cast Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, John Goodman (link) e Kevin Bacon (link), per un thriller teso e civile.

Su Sky Uno alle 21:15 nuova puntata di Foodish: Joe Bastianich e un ospite diverso ogni volta cercano "il piatto che resta", quello capace di imprimersi nella memoria tra identità, racconto e gusto.

Su TV8 alle 20:20 l’anteprima Tv8 Champions Night scalda i motori del grande calcio in chiaro con analisi e collegamenti; a seguire, alle 21:00, Calcio, UEFA Champions League – Quarti di Finale (Ritorno): il mercoledì europeo si gioca anche senza abbonamento, con lo studio che accompagna la notte delle stelle.

Su Cielo alle 21:20 il cinema action con Belly of the Beast – Ultima missione (2003, regia Ching Siu-tung, 91’): Steven Seagal (link) guida un cast internazionale (Byron Mann, Monica Lo, Sarah Malukul Lane, Tom Wu) in una corsa contro il tempo tra cospirazioni e arti marziali.

Champions su Sky Sport: studio e Diretta Gol, poi Di Canio racconta la Premier. In palinsesto anche MLB e la notte Serie A

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Champions League Show: immagini, approfondimenti e interviste ai protagonisti per preparare il mercoledì europeo. Dalle 21:00, Calcio, UEFA Champions League: finestre in simultanea e aggiornamenti live per non perdere neanche un gol della serata.

Su Sky Sport Max alle 19:15 appuntamento con Baseball, MLB, la stagione della lega nordamericana raccontata in diretta. In seconda serata, alle 22:45, Di Canio Premier Special: Paolo Di Canio guida il racconto "da insider" delle grandi storie e rivalità del campionato più seguito al mondo. A chiudere, alle 23:15, Calcio, Serie A: il racconto live del massimo campionato italiano, tra risultati, analisi e volate salvezza-Europa.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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