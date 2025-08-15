Trova nel Magazine
Stasera in tv (15 agosto), sfida di Ferragosto: Alessandra Mastronardi contro Roberto Benigni

Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 15 agosto): dal cinema internazionale con Tom Hanks, al grande cinema italiano su Rai 1 con Il piccolo diavolo.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 15 agosto 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che risente inevitabilmente del periodo estivo, con tantissimi film e fiction (in replica) a tenere banco in prime time, fatta eccezione per un paio di proposte ‘alternative’. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro in programma questo venerdì.

Stasera in tv (15 agosto), i programmi tv da vedere: Il Piccolo Diavolo su Rai 1 e Sotto il sole di Riccione

Ferragosto davanti alla TV? Perché no, anche il 15 agosto 2025 il prime time propone una scelta molto varia. Su Canale 5 ad esempio arriva Sotto il sole di Riccione, commedia romantica ambientata tra spiagge, amori estivi e nuove amicizie nella città balneare. Tra i protagonisti spicca anche l’affascinante Cristiano Caccamo, immancabile nelle rom-com per giovanissimi, e Alessandra Mastronardi. Sul versante opposto, Rai 1 risponde con Il piccolo diavolo, il film di Roberto Benigni che mescola comicità surreale e situazioni paradossali. Due modi diversi di intendere l’intrattenimento: dal romanticismo leggero al cinema d’autore popolare.

Rai 2, invece, propone Con chi viaggi, road‑movie che racconta un viaggio in auto tra sconosciuti. Rai 3 opta per un capolavoro senza tempo: C’era una volta in America, l’epopea di Sergio Leone che attraversa quarant’anni di amicizie e tradimenti. Italia 1 dedica la serata alla Coppa Italia con la sfida Genoa – Vicenza, in diretta. Rete 4 punta su The Terminal di Steven Spielberg, con Tom Hanks nei panni di un uomo costretto a vivere in un aeroporto a causa di un imprevisto burocratico.

E per chi vuole rimanere ul versante film: su Iris c’è Nikita, su TwentySeven Travolti dal destino, su Cine 34 Spaghetti a mezzanotte. Tutti titoli che completano un palinsesto festivo pensato per tutti i gusti.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Guida TV

Programmi

