Stasera in tv (15 agosto), Ferragosto tra il one man show di Massimo Ranieri e il western di Sergio Leone
Cosa vedere oggi in prima serata: la soap La promessa su Rete 4 sfida l’inchiesta crime sul Nove, mentre su Sky Cinema 1 arriva la commedia italiana Un boss in salotto.
Se siete indecisi su cosa guardare a Ferragosto, ecco il meglio della prima serata di sabato 15 agosto 2026: proposte tra grandi show, calcio di Coppa, serie factual e cinema per tutti i gusti.
Ranieri emoziona, sprint europeo e il duello al tramonto: la Rai accende la serata
Rai 1 — 21:30 — Sogno e son desto. Un one man show che intreccia i successi di Massimo Ranieri con la grande canzone d’autore e il teatro: da "Perdere l’amore" a "Rose rosse", tra omaggi alla tradizione napoletana, monologhi e storie di ultimi e sognatori. Un viaggio nel repertorio dell’artista che alterna canzoni, poesia e memoria.
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Rai 2 — 21:00 — Atletica leggera, Europei Birmingham 2026. Dall’Alexander Stadium, sessione serale con qualificazioni e finali che pesano sul medagliere: corsie e pedane per una notte di velocità, salti e lanci all’insegna della grande atletica continentale.
Rai 3 — 21:20 — Il buono, il brutto, il cattivo. Guerra di Secessione e caccia a un tesoro sepolto per tre pistoleri destinati allo scontro nel celebre cimitero: un caposaldo del western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach. Stile, tensione e un epico finale in cerchio.
Soap, varietà cult e Coppa Italia: Ferragosto Mediaset tra intrighi e pallone
Rete 4 — 21:39 — La promessa. Spagna, 1913. Al Palazzo dei marchesi di Luján, il destino di Manuel cambia quando viene salvato da un incidente aereo da Jana, giovane decisa a farsi assumere per indagare sull’assassinio della madre e sul rapimento del fratellino. Tra nobiltà, vendetta e sentimenti inattesi, la soap cala i suoi assi: Ana Garcés, Arturo Sancho, Jordi Coll, Manuel Rigueiro, Eva Martín, Joaquín Climent, Antonio Velázquez, Carmen Asecas, Alicia Bercán, Marga Martínez.
Canale 5 — 21:20 — Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7. Il varietà cult osserva con ironia le "tribù" del nuovo millennio: prove improbabili, sfide esilaranti e un ritratto semiserio dell’uomo contemporaneo in un gioco a eliminazione dal ritmo scatenato.
Italia 1 — 20:31 — Coppa Italia Live. Studio e highlights per entrare nel clima dei trentaduesimi con immagini, analisi e tutte le informazioni utili prima del fischio d’inizio.
Italia 1 — 21:15 — Calcio, Coppa Italia – Trentaduesimi di finale: Torino-Carrarese. Prima uscita ufficiale stagionale dei granata: Ignazio Abate guida il Torino contro la Carrarese in un debutto da dentro o fuori che misura condizione e nuovi equilibri.
Italia 1 — 23:17 — Coppa Italia Live. Il post partita con gli highlights di tutte le gare: giocate decisive, numeri e momenti chiave della serata di Coppa.
Bond, il mostro e la svolta: La7 e Discovery tra 007, cronaca nera e rinascite
La7 — 21:15 — Agente 007 – Missione Goldfinger. James Bond contro l’avidità senza scrupoli di Auric Goldfinger: fascino, gadget e intrigo nel classico diretto da Guy Hamilton con Sean Connery, Honor Blackman e Gert Fröbe. L’epoca d’oro dello 007 che ha fatto storia.
Nove — 21:30 — L’enigma del mostro di Firenze. Sedici giovani uccisi tra il 1968 e il 1985 nell’hinterland fiorentino: un racconto che ripercorre una delle vicende criminali più famose ed efferate d’Italia, tra piste, depistaggi e domande ancora aperte.
Real Time — 21:35 — Vite al limite. Il docureality che, dal 2012, segue persone clinicamente obese lungo percorsi complessi tra dieta, terapie e, spesso, bypass gastrico eseguito dal dottor Younan Nowzaradan. Nato su TLC e arrivato in Italia nel 2013, è diventato un long seller (episodi da due ore e spin-off "Vite al limite: e poi…"), tra storie di cadute e risalite.
Papaleo in salotto, sfide tra ristoratori e kaiju a New York: l’intrattenimento Sky alza l’asticella
Sky Cinema 1 — 21:15 — Un boss in salotto. La vita perfetta di Cristina viene sconvolta dall’arrivo del fratello "ingombrante": equivoci, identità e risate nella commedia di Luca Miniero con un grande cast corale, da Paola Cortellesi a Rocco Papaleo, fino a Luca Argentero e Francesco Villa. 90 minuti di scambi di ruolo e humour domestico.
Sky Uno — 21:15 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e "special" di territorio: i voti di Borghese, svelati solo alla fine, possono ribaltare la classifica. Dal 2015 un format cult ispirato al tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal".
TV8 — 19:30 — Calcio, Amichevole – Bari: Inter-Real Betis. Ultimo test prima del via alla Serie A: a Bari i nerazzurri affrontano il Real Betis, squadra di Liga attesa in UEFA Champions League. Vetrina d’agosto per misurare condizione, idee e nuovi innesti.
TV8 — 21:30 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. La sfida prosegue in chiaro: strategie, ospitalità ed effetto wow determinano la volata al titolo e al premio per l’attività.
Cielo — 21:20 — Godzilla. Il re dei mostri sbarca a Manhattan nella spettacolare reinvenzione firmata Roland Emmerich: scienza, media e militari a confronto mentre la città diventa campo di battaglia. Con Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn.
Vasche, pedane e racconti d’autore: la notte Sky Sport tra Europei e storie che restano
Sky Sport 1 — 18:45 — Nuoto, Europei Parigi 2026. Dalla rassegna continentale, batterie e finali con l’élite d’Europa: cronometro, tattica e staffette per serate ad alto tasso di metalli pesanti.
Sky Sport 1 — 21:45 — Atletica leggera, Europei Birmingham 2026. Live dall’Alexander Stadium: sprint, salti e lanci in una sessione che può cambiare il volto del medagliere, tra qualificazioni e finali.
Sky Sport Max — 18:30 — Nuoto, Europei Parigi 2026. Prime time di batterie e finali dalla capitale francese (10–16 agosto 2026): storie di corsia, resistenza e colpi di scena in vasca.
Sky Sport Max — 21:45 — Federico Buffa Talks. Un viaggio nella storia e nelle storie dello sport raccontato da Federico Buffa in dialogo con il direttore di Sky Sport Federico Ferri: campioni, epoche e snodi memorabili tra memoria e racconto.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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