Stasera in tv (14 settembre), Bisciglia riaccende i falò contro Porro e il commissario Riondino Cosa vedere stasera in tv? Azione con The Protegè su Italia 1 sfida il western di Django Unchained su TV8, mentre su Cielo torna il reality viaggio di Pechino Express.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 14 settembre 2026: un prime time ricco di indagini, reality e grandi film che promette colpi di scena fino a tardi.

Rai

Montalbano sfida l’azione a Boston: indagini e attualità accendono la serata Rai

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Rai 1 — 21:30 — Il giovane Montalbano – La transazione. Un caso che riporta alle origini la Vigàta del commissario interpretato da Michele Riondino, tra piste da seguire e intuizioni improvvise. Episodio del 2015, regia di Gianluca Maria Tavarelli, durata 112’; nel cast anche Alessio Vassallo, Serena Iansiti, Beniamino Marcone e Fabrizio Pizzuto.

Rai 2 — 21:20 — Boston Blue. Il detective Danny Reagan sbarca a Boston e fa coppia con la detective Lena Silver dentro una famiglia "allargata" alle forze dell’ordine: il procuratore Mae Silver, la sovrintendente Sarah, la recluta Jonah e il reverendo Edwin Peters. Tra casi ad alto rischio e il desiderio di riallacciare il rapporto con il figlio Sean, lo spin-off di Blue Bloods (prodotto e interpretato da Donnie Wahlberg) apre un nuovo capitolo fra azione e legami familiari.

Rai 3 — 21:15 — Lo stato delle cose. Massimo Giletti torna con un programma che mette a fuoco politica, società, economia e attualità offrendo uno sguardo laterale per "leggere" i fatti per ciò che sono. Un viaggio tra servizi, ospiti e analisi che riprende l’eredità del giornalismo d’approfondimento per interpretare, con metodo, lo stato delle cose.

Mediaset

Bisciglia riapre i falò, Porro incalza e l’azione esplode: la notte Mediaset non fa prigionieri

Rete 4 — 21:33 — Quarta Repubblica. Il talk di Nicola Porro (in onda dal 2018, targato Videonews) alterna inchieste d’apertura, dibattiti serrati e rubriche come "Il processo di Quarta Repubblica", con uno spazio comico firmato Gene Gnocchi. Un set fisso del prime time del lunedì per scandagliare i temi politici, economici e sociali con ospiti ricorrenti e nuovi protagonisti.

Canale 5 — 21:20 — Temptation Island e poi… e poi…. Filippo Bisciglia guida lo speciale che svela come sono cambiate le storie delle coppie dopo i falò: aggiornamenti, riavvicinamenti mancati, possibili ritorni e "ribaltamenti" emozionali. Un appuntamento per rimettere in fila scelte e conseguenze del viaggio nei sentimenti.

Italia 1 — 21:28 — The Protegè. Thriller d’azione diretto da Martin Campbell (2021, 109’) con Maggie Q, Michael Keaton e Samuel L. Jackson. Una killer cresciuta da un leggendario assassino insegue i fantasmi del passato dopo la sua uccisione, finendo in un gioco mortale con un avversario enigmatico e letale.

La7 e Discovery

Augias accende il dubbio, Panella assaggia il mondo e il dottor Now cambia destini

La7 — 21:15 — La torre di Babele. Corrado Augias orchestra un salotto che intreccia grandi temi storici, politica, economia e cultura con l’attualità. Tra libri, interviste e servizi esterni, un invito a "capire il perché delle cose", insieme a ospiti di alto profilo.

Nove — 21:30 — Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella va a caccia della migliore "trattoria d’Italia all’estero": tre locali in gara, ricette della memoria e quel morso d’identità capace di conquistare le comunità italiane nel mondo.

Real Time — 21:40 — Vite al limite – Storie di rinascita. Il percorso di pazienti affetti da obesità cronica seguiti dal dottor Nowzaradan: tra alimentazione, chirurgia bariatrica e lavoro psicologico, la lotta per una nuova vita passa da scelte difficili e consapevolezze profonde.

Intrattenimento Sky

Motori e sentimenti, cucine sotto pressione, western di culto e zaini in spalla: la corsa firmata Sky

Sky Cinema 1 — 21:15 — Idoli – Fino all’ultima corsa. Dramma sportivo (2026, 126’) diretto da Mat Whitecross: un talento della Moto2 deve scegliere tra la rabbia che lo frena e la disciplina che può consacrarlo. Nel cast Claudio Santamaria, Saul Nanni, Ana Mena, Enrique Arce e Óscar Casas.

Sky Uno — 21:15 — Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo entra nei ristoranti in crisi: ispezioni, staff da rimettere in riga, restyling e un primo servizio "verità" per riaccendere passione e numeri. Versione italiana dello storico format britannico, con lo chef partenopeo mentore e "scossa" del cambiamento.

TV8 — 21:40 — Django Unchained. Quentin Tarantino rilegge il western con un racconto di vendetta e liberazione: Jamie Foxx e Christoph Waltz contro l’aristocrazia crudele del Sud, con Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Don Johnson e Franco Nero. Durata 163’.

Cielo — 21:20 — Pechino Express. Reality d’avventura: coppie celebri, pochi soldi e tanta strada tra autostop, prove culturali e ospitalità locale. Vincere significa resistere, adattarsi e scegliere bene ogni mossa.

Sky Sport 1 — 20:45 — Calcio, Serie A. Studio e live del campionato italiano tra analisi, collegamenti e immagini delle sfide della massima serie.

Sky Sport 1 — 23:15 — UEFA Champions League Magazine. Storie, interviste, gol e highlights per entrare nel cuore della competizione europea più ambita.

Sky Sport Max — 21:00 — Calcio, Premier League. La notte inglese con il meglio del massimo campionato d’Oltremanica: intensità, ritmo e talento in campo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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