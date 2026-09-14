Stasera in tv (14 settembre), Bisciglia riaccende i falò contro Porro e il commissario Riondino
Cosa vedere stasera in tv? Azione con The Protegè su Italia 1 sfida il western di Django Unchained su TV8, mentre su Cielo torna il reality viaggio di Pechino Express.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 14 settembre 2026: un prime time ricco di indagini, reality e grandi film che promette colpi di scena fino a tardi.
Rai
Montalbano sfida l’azione a Boston: indagini e attualità accendono la serata Rai
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Rai 1 — 21:30 — Il giovane Montalbano – La transazione. Un caso che riporta alle origini la Vigàta del commissario interpretato da Michele Riondino, tra piste da seguire e intuizioni improvvise. Episodio del 2015, regia di Gianluca Maria Tavarelli, durata 112’; nel cast anche Alessio Vassallo, Serena Iansiti, Beniamino Marcone e Fabrizio Pizzuto.
Rai 2 — 21:20 — Boston Blue. Il detective Danny Reagan sbarca a Boston e fa coppia con la detective Lena Silver dentro una famiglia "allargata" alle forze dell’ordine: il procuratore Mae Silver, la sovrintendente Sarah, la recluta Jonah e il reverendo Edwin Peters. Tra casi ad alto rischio e il desiderio di riallacciare il rapporto con il figlio Sean, lo spin-off di Blue Bloods (prodotto e interpretato da Donnie Wahlberg) apre un nuovo capitolo fra azione e legami familiari.
Rai 3 — 21:15 — Lo stato delle cose. Massimo Giletti torna con un programma che mette a fuoco politica, società, economia e attualità offrendo uno sguardo laterale per "leggere" i fatti per ciò che sono. Un viaggio tra servizi, ospiti e analisi che riprende l’eredità del giornalismo d’approfondimento per interpretare, con metodo, lo stato delle cose.
Mediaset
Bisciglia riapre i falò, Porro incalza e l’azione esplode: la notte Mediaset non fa prigionieri
Rete 4 — 21:33 — Quarta Repubblica. Il talk di Nicola Porro (in onda dal 2018, targato Videonews) alterna inchieste d’apertura, dibattiti serrati e rubriche come "Il processo di Quarta Repubblica", con uno spazio comico firmato Gene Gnocchi. Un set fisso del prime time del lunedì per scandagliare i temi politici, economici e sociali con ospiti ricorrenti e nuovi protagonisti.
Canale 5 — 21:20 — Temptation Island e poi… e poi…. Filippo Bisciglia guida lo speciale che svela come sono cambiate le storie delle coppie dopo i falò: aggiornamenti, riavvicinamenti mancati, possibili ritorni e "ribaltamenti" emozionali. Un appuntamento per rimettere in fila scelte e conseguenze del viaggio nei sentimenti.
Italia 1 — 21:28 — The Protegè. Thriller d’azione diretto da Martin Campbell (2021, 109’) con Maggie Q, Michael Keaton e Samuel L. Jackson. Una killer cresciuta da un leggendario assassino insegue i fantasmi del passato dopo la sua uccisione, finendo in un gioco mortale con un avversario enigmatico e letale.
La7 e Discovery
Augias accende il dubbio, Panella assaggia il mondo e il dottor Now cambia destini
La7 — 21:15 — La torre di Babele. Corrado Augias orchestra un salotto che intreccia grandi temi storici, politica, economia e cultura con l’attualità. Tra libri, interviste e servizi esterni, un invito a "capire il perché delle cose", insieme a ospiti di alto profilo.
Nove — 21:30 — Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella va a caccia della migliore "trattoria d’Italia all’estero": tre locali in gara, ricette della memoria e quel morso d’identità capace di conquistare le comunità italiane nel mondo.
Real Time — 21:40 — Vite al limite – Storie di rinascita. Il percorso di pazienti affetti da obesità cronica seguiti dal dottor Nowzaradan: tra alimentazione, chirurgia bariatrica e lavoro psicologico, la lotta per una nuova vita passa da scelte difficili e consapevolezze profonde.
Intrattenimento Sky
Motori e sentimenti, cucine sotto pressione, western di culto e zaini in spalla: la corsa firmata Sky
Sky Cinema 1 — 21:15 — Idoli – Fino all’ultima corsa. Dramma sportivo (2026, 126’) diretto da Mat Whitecross: un talento della Moto2 deve scegliere tra la rabbia che lo frena e la disciplina che può consacrarlo. Nel cast Claudio Santamaria, Saul Nanni, Ana Mena, Enrique Arce e Óscar Casas.
Sky Uno — 21:15 — Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo entra nei ristoranti in crisi: ispezioni, staff da rimettere in riga, restyling e un primo servizio "verità" per riaccendere passione e numeri. Versione italiana dello storico format britannico, con lo chef partenopeo mentore e "scossa" del cambiamento.
TV8 — 21:40 — Django Unchained. Quentin Tarantino rilegge il western con un racconto di vendetta e liberazione: Jamie Foxx e Christoph Waltz contro l’aristocrazia crudele del Sud, con Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Don Johnson e Franco Nero. Durata 163’.
Cielo — 21:20 — Pechino Express. Reality d’avventura: coppie celebri, pochi soldi e tanta strada tra autostop, prove culturali e ospitalità locale. Vincere significa resistere, adattarsi e scegliere bene ogni mossa.
Sky Sport 1 — 20:45 — Calcio, Serie A. Studio e live del campionato italiano tra analisi, collegamenti e immagini delle sfide della massima serie.
Sky Sport 1 — 23:15 — UEFA Champions League Magazine. Storie, interviste, gol e highlights per entrare nel cuore della competizione europea più ambita.
Sky Sport Max — 21:00 — Calcio, Premier League. La notte inglese con il meglio del massimo campionato d’Oltremanica: intensità, ritmo e talento in campo.
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