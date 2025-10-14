Stasera in TV (14 ottobre), cambia tutta la programmazione: cosa succede oggi Cosa vedere stasera in televisione? Tutti gli occhi su Udine per Italia-Israele. Contro la Nazionale si schierano solo Berlinguer, DiMartedì di Floris e una soap turca

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 14 ottobre 2025: una selezione ricchissima, pensata per orientare ogni tipo di pubblico tra grande calcio, talk d’attualità, serie, film, reality e sport live.

Azzurri in campo e gelo in studio: l’Italia chiama, Savino provoca, Efira emoziona

Su Rai 1 alle 20:45 va in onda Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 8a giornata (Gruppo I): Italia-Israele. Dopo due trasferte consecutive, gli Azzurri tornano in patria a Udine per un match cruciale verso Canada–Messico–USA 2026: fischio d’inizio in prima serata e atmosfera da grande appuntamento.

Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Freeze, versione italiana del format giapponese degli ideatori di LOL – Chi ride è fuori. Con Nicola Savino al timone e il "Grande Freezer" (Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e un giudice ospite), otto celebrità divise in due squadre devono restare immobili al comando "Freeze", mentre intorno può accadere di tutto. Autocontrollo assoluto, gag e provocazioni: spettacolo assicurato.

Su Rai 3 alle 21:20 c’è I figli degli altri (2022, 105’), regia di Rebecca Zlotowski. Rachel (Virginie Efira), quarantenne senza figli, si innamora di Ali (Roschdy Zem) e costruisce un legame profondo con Leila, sua figlia di 4 anni. Un racconto delicato sui rischi e le meraviglie dell’amare i figli degli altri, con Victor Lefebvre e Chiara Mastroianni nel cast.

Berlinguer al contrattacco, la dizi turca infiamma, Butler corre contro l’apocalisse

Su Rete 4 alle 21:33 torna È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida il talk che illumina attualità e cronaca con faccia a faccia, inchieste e dibattiti serrati: un’arena popolare che non risparmia nessuno.

Su Canale 5 alle 21:55 prosegue La notte nel cuore (Soap). In Cappadocia, Sumru ha abbandonato da giovane i gemelli Nuh e Melek; i due, cresciuti tra difficoltà e rancori, tornano per reclamare verità e giustizia. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan ed esordi e ritorni che accendono la saga familiare; tra le presenze, anche Esra Dermancioglu.

Su Italia 1 alle 21:24 spazio a Greenland (2020, 119’), regia di Ric Roman Waugh. John Garrity (Gerard Butler) deve mettere in salvo la sua famiglia verso un bunker segreto mentre una catastrofe globale incombe. Con Morena Baccarin, Roger Dale Floyd e un viaggio adrenalinico dal caos della città ai ghiacci della Groenlandia.

Floris incalza, risate live, ospitalità sotto esame: la notte La7 & Discovery fa sul serio

Su La7 alle 21:15 arriva Di martedì, l’approfondimento politico di Giovanni Floris: interviste esclusive, reportage e copertina pungente a fine puntata per leggere i fatti della settimana con ritmo e chiarezza.

Su Nove alle 21:30 appuntamento con Only fun – Comico show: sul palco si alternano comici e monologhisti per una serata di battute, sketch e leggerezza, tra nuovi volti e mattatori affermati.

Su Real Time alle 21:30 torna Cortesie per gli ospiti, lo storico game show culinario (dal 2005) in cui due coppie si sfidano su menù, mise en place, casa e capacità di intrattenere. Nel tempo il programma ha cambiato giurati (da Alessandro Borghese a Roberto Valbuzzi, Csaba dalla Zorza, Chiara Tonelli, Diego Thomas e Luca Calvani), ha generato spin-off come New York, B&B, "Cortesie in famiglia" e la versione Ristorante, e mette sempre al centro l’arte dell’accoglienza domestica.

Connery guida la Lega, Barbieri ispeziona, Cielo sguaina Machete

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 c’è La leggenda degli uomini straordinari (2003, 110’), regia di Stephen Norrington: un’avventura che unisce leggende letterarie in un’unica squadra, con un cast che include Sean Connery, Naseeruddin Shah, Peta Wilson, Shane West, Stuart Townsend e Tony Curran.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 debutta La primavera della mia vita (2023, 94’), regia di Zavvo Nicolosi. Dopo un lungo silenzio, un musicista richiama l’ex collega per un progetto misterioso che li trascina in una corsa contro il tempo. Nel cast Colapesce e Dimartino, con partecipazioni di Brunori Sas, Stefania Rocca e Roberto Vecchioni.

Su Sky Uno alle 21:15 torna Bruno Barbieri – 4 hotel: spin-off di "4 ristoranti", mette in gara quattro albergatori della stessa area. Tra check-in, notte in struttura e ispezioni maniacali (materassi, topper, cuscini, bagni e minibar), si votano location, servizi, camere, prezzi e – dalle ultime edizioni – colazione. I voti di Bruno Barbieri (svelati solo alla fine) possono ribaltare la classifica; in palio 5.000 euro da reinvestire. Dalla sesta stagione il format ha varcato i confini (Marrakech, Malta). In gara, dettagli e rigore contano più che mai. Conduce Bruno Barbieri.

Su TV8 alle 21:30 prosegue X Factor Italia (stagione 19, ep. 5): il talent musicale costruisce le squadre verso i Live tra identità sonore, scelte dei giudici e performance studiate al dettaglio.

Su Cielo alle 21:20 esplode l’action con Machete Kills (2013, 100’), regia di Robert Rodriguez. Un ex-federale viene reclutato per eliminare un boss del cartello in Messico, ma scopre un piano oscuro orchestrato da un eccentrico miliardario dell’industria bellica. Cast stellare con Sofia Vergara, Amber Heard, Lady Gaga, Antonio Banderas e Jessica Alba.

Eurolega a tutto ritmo e miti del tennis: palla a due e ricordi d’oro

Su Sky Sport 1 alle 20:30 la notte live della Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club maschili, tra intensità, tattica e grandi firme in campo. A seguire, su Sky Sport 1 alle 22:45 Panatta e Bertolucci Tennis Heroes: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, accompagnati da Stefano Meloccaro, raccontano il grande tennis dai miti come Borg ai campioni di oggi, tra aneddoti, ironia e una "sfida" alla stessa intelligenza artificiale a colpi di memoria ed esperienza.

Su Sky Sport Max alle 20:15 ancora Basket, Eurolega con un secondo appuntamento live dal parquet europeo. A seguire su Sky Sport Max alle 22:30 WRC Highlight Show, il meglio del Mondiale Rally in un condensato di speciali, sorpassi e adrenalina off-road.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

