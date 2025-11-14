Stasera in tv (14 novembre), Le Iene e l'Italia travolta dalle migrazioni: l'analisi impietosa Cosa vedere oggi, venerdì 14 novembre 2025, in prima serata TV: gli inviati "in nero" studiano le migrazioni, Antonella Clerici torna con The Voice, satira con Propaganda e Crozza

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 14 novembre 2025: una guida rapida e completa per scegliere cosa vedere tra show, film, serie e grande sport.

Clerici accende la prima serata: debutta The Voice Senior, poi Zendaya e le inchieste sul "Farwest" d’Italia

Rai 1 — 21:30 — The Voice Senior. Antonella Clerici riporta in prima serata il talent dedicato agli over 60: in giuria Loredana Bertè, Arisa e Clementino, con due novità che cambiano gli equilibri di poltrona e strategie musicali, Nek come coach solista e Rocco Hunt al fianco di Clementino. Un format che punta su storie, timbri ed emozioni senza ansia di carriera: la formula calda del programma, tra "blind audition" e sfide, torna rinnovata e pronta a riaccendere il pubblico del venerdì sera.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 — 21:20 — Challengers. Regia di Luca Guadagnino (2024, 131’). Al centro, Tashi, ex prodigio costretta a lasciare il campo che diventa allenatrice del marito Art. Per rilanciarlo lo iscrive al Challenger Tour, ma al primo incrocio trova Patrick, l’ex di Tashi: un triangolo sentimentale e sportivo che vibra di gelosie e rivalità. Nel cast Zendaya, Mike Faist, Josh O’Connor.

Rai 3 — 21:25 — Farwest. Un viaggio nelle zone di confine del Paese dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli: inchieste, reportage, testimonianze live e collegamenti costruiscono un racconto civile che illumina storture e possibili soluzioni. Tra gli approfondimenti che il programma e l’ecosistema Rai hanno messo sotto lente, anche dossier d’impatto come il Mostro di Firenze e il caso Pacciani, specchiati in speciali e documentari disponibili su RaiPlay.

Nuzzi alza il velo sui gialli, la dizi turca infiamma la serata, le Iene tornano "Inside"

Rete 4 — 21:30 — Quarto Grado. Il talk di VideoNews ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi (con Alessandra Viero) ripercorre i grandi casi della cronaca nera con investigazioni, esperti, inviati e ricostruzioni. Dalla sua nascita nel 2010 ha firmato oltre 15 stagioni e più di 530 puntate, affrontando tra gli altri i filoni su Garlasco, Liliana Resinovich e dossier giudiziari che hanno acceso dibattiti e parodie cult. Un marchio di fabbrica per il prime time d’inchiesta di Mediaset.

Canale 5 — 21:46 — Tradimento. Soap (2023), stagione 2. La giudice Guzide Yenersoy vede sgretolarsi il matrimonio perfetto quando emergono segreti e bugie che travolgono il marito Tarik e i figli Ozan e Oylum. Cast corale con Vahide Percin (qui anche linkabile come Vahide Percin), Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Yusuf Cim, Feyza Sevil Gungor. Nel cuore della serata gli episodi intrecciano famiglia, potere e responsabilità in un crescendo emotivo.

Italia 1 — 21:16 — Le Iene presentano: Inside. Lo spin-off monografico dello storico show "in nero" stasera è dedicato alle migrazioni e alla percezione dell’Italia come terra promessa (soprattutto da parte di chi ancora non ci vive). Come far fronte ai problemi che i flussi migratori senza precedenti ci costringono ad affrontare?

Zoro in diretta, Crozza all’attacco, Knam serve il verdetto: la filiera La7–Discovery si accende

La7 — 21:15 — Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) orchestra tre ore di diretta tra reportage originali, interviste e satira, con la matita di Makkox, i giornalisti fissi (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata) e la band live. Evoluzione dell’esperienza Gazebo, lo show racconta politica e costume con ritmo, instant meme e storie dal Paese.

Nove — 21:30 — Fratelli di Crozza. Il one man show di Maurizio Crozza riparte con imitazioni e parodie che fotografano l’attualità politica e sociale. Dal debutto 2017 il comico arricchisce di stagione in stagione la galleria di personaggi, dosando risate e riflessione e consolidando il prime time satirico del canale.

Real Time — 21:35 — Bake Off Italia: Dolci in forno. Il talent di Magnolia (dal 2013) mette alla prova aspiranti pasticceri in prove di creatività, tecniche e "wow", guidati da Benedetta Parodi e da una giuria storica (Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, con l’innesto – nelle varie edizioni – di Damiano Carrara e volti di rete). Spinoff, edizioni celeb e "grembiuli blu" hanno reso il format un classico della pasticceria tv.

Justice League guida la notte Sky: Anora sorprende, la CMA riapre i giochi in Call My Agent

Sky Cinema 1 — 21:15 — Justice League. Blockbuster (2017, 120’) di Zack Snyder con Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Henry Cavill. Dopo la scomparsa dell’Uomo d’Acciaio, Batman e Wonder Woman uniscono una squadra per affrontare una minaccia che supera ogni confine. Azione corale e supereroi allo stato puro.

Sky Cinema 2 — 21:15 — Anora. Dramma (2024, 139’) di Sean Baker. Una prostituta di Brooklyn sposa d’impulso il figlio di un oligarca, ma dalla Russia i genitori del ragazzo arrivano per annullare il matrimonio. Una Cenerentola contemporanea tra favola spezzata e scontro di mondi.

Sky Uno — 21:15 — Call My Agent – Italia (St. 3, Ep. 1). Regia di Simone Spada. Con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze, Camilla, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti. Dopo la scomparsa di Elvira, la CMA è sotto attacco: la potente UBA sbarca in Italia per "azzoppare" la concorrenza. Vittorio, Lea e Gabriele difendono l’agenzia tra nuovi amori, separazioni e imprevisti, mentre sullo sfondo sfilano guest star e ritorni. Una stagione che, dal 14 novembre, rilancia ironia e dietro le quinte dello showbiz.

TV8 — 21:30 — Hanno ucciso l’Uomo Ragno (St. 1, Ep. 3). Serie con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Il racconto young-adult prosegue in chiaro, tra amicizie, prove di crescita e colpi di scena che mescolano musica e identità. Tra i protagonisti anche Elia Nuzzolo.

Cielo — 21:20 — The Lobster. Dramma distopico (2015, 118’) di Yorgos Lanthimos. In un mondo dove i single hanno 45 giorni per trovare un partner o verranno trasformati in animali, un uomo fugge e trova tra i Solitari un amore proibito. Con Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Olivia Colman.

Eurolega in palla e notte‑omaggio a Fognini: dati, storie e calcio su Sky Sport

Sky Sport 1 — 20:30 — Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club: palla a due in diretta, atmosfera continentale e grandi firme della palla a spicchi per gli appassionati del venerdì sera.

Sky Sport 1 — 23:30 — Game, Set, Fabio. L’ultimo Wimbledon. Speciale che ripercorre le giornate londinesi di Fabio Fognini e l’annuncio del ritiro dopo la sfida con Alcaraz ai Championships 2025: immagini, confessioni e l’addio all’erba più celebre del mondo.

Sky Sport Max — 20:45 — Calcio, Serie C. Il campionato dei territori in prima serata: intensità, storie e lotta tra vertice e salvezza con la regia in diretta dei campi di terza serie.

Sky Sport Max — 22:30 — Sport Dataroom. Inchieste e approfondimenti che spiegano i fatti sportivi con dati e nuove tecnologie: grafici, analisi e casi emblematici per leggere il gioco oltre il risultato.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche