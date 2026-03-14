Stasera in tv (14 marzo), Carlo Conti allunga Sanremo Top mentre Sal Da Vinci accende Canale 5, su Sky arriva torna Ghost Cosa vedere oggi in prima serata: il procedural F.B.I. su Rai 2, l’avventura cult con Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4 e Pechino Express con Costantino Della Gherardesca su Sky Uno.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 14 marzo 2026: una guida rapida per scegliere tra musica live, grandi film, serie e talk d’attualità, con proposte per tutti i gusti.

Carlo Conti riaccende l’Ariston: Sanremo Top sfida il crime di F.B.I. e il dramma di The Whale

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Sanremo Top, lo speciale che, dopo 24 anni, torna con due appuntamenti (7 e 14 marzo) per celebrare i protagonisti dell’ultima edizione: Carlo Conti omaggia l’idea originaria di Pippo Baudo, tra esibizioni, classifiche FIMI ed EarOne e l’ironia di Nino Frassica. Un’appendice che rinnova l’eco dell’Ariston con performance, storytelling e analisi delle canzoni più forti.

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Su Rai 2 alle 21:20 tocca a F.B.I. (2022, 44’), il procedural firmato Dick Wolf che segue Maggie, OA e la squadra tra intelligence e crimini ad alta tensione. Nel cast: Alana de la Garza, Ebonée Noel, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner, Missy Peregrym, Sela Ward e Zeeko Zaki.

Su Rai 2 alle 23:00 arriva Il sabato al 90°, il rotocalco che ripercorre l’intero weekend di Serie A: immagini dagli stadi, collegamenti in diretta, analisi in studio e moviola sugli episodi più discussi.

Su Rai 3 alle 21:25 c’è The Whale (2022, 117’), il dramma di Darren Aronofsky su un insegnante isolato che tenta di ricucire il rapporto con la figlia adolescente. Con Brendan Fraser, Hong Chau, Samantha Morton, Ty Simpkins e Sadie Sink.

Bud Spencer e Terence Hill a tutta scazzottate, Sal Da Vinci in concerto e magia con Tata Matilda

Su Rete 4 alle 21:33 va in onda …altrimenti ci arrabbiamo! (1974, 100’), cult di Marcello Fondato: una vetturetta vinta all’autocross scatena un’avventura a colpi di gag e risse da antologia. Con Terence Hill, Bud Spencer, Donald Pleasence e John Sharp.

Su Canale 5 alle 21:20 appuntamento con Sal Da Vinci – Stasera… che sera!: dalla piazza del Plebiscito a Napoli, l’evento conclusivo del tour per i 40 anni di carriera, tra ospiti e amici sul palco per una festa musicale dal vivo.

Su Italia 1 alle 21:29 arriva Tata Matilda e il grande botto (2010, 109’), firmato da Susanna White: in piena campagna inglese, una madre al fronte domestico tra figli e cuginetti viziati si ritrova "salvata" dalla magica Tata Matilda. Nel cast Emma Thompson, Asa Butterfield, Rhys Ifans, Maggie Gyllenhaal e Maggie Smith; da segnalare anche la presenza di Emma Thompson.

Gramellini tra parole e confronto, il duello di Accordi e disaccordi e le case all’"asta" dei sentimenti

Su La7 alle 20:35 Massimo Gramellini guida In altre parole, talk in diretta che scompone l’attualità attraverso "parole chiave", con ospiti fissi come Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le firme del giornalismo Cecilia Sala, Alessandra Sardoni e Laura Bonasera. Nato nel 2023, il programma eredita lo spirito della rubrica di Che tempo che fa e porta il confronto in prima serata.

Su Nove alle 21:30 torna Accordi e disaccordi, un’ora di confronto teso tra due ospiti con visioni opposte sul tema del giorno: domande serrate, fact-checking e repliche per arrivare al punto.

Su Real Time alle 20:40 apre Casa a prima vista, docu‑reality dal 2023 che mette in sfida tre agenti (a Milano e Roma) per trovare la casa ideale al cliente di puntata: richieste, budget e colpi di scena, con la voce narrante di Andrea Pellizzari e i "volti" più noti del format nelle varie città.

Su Real Time alle 21:45 prosegue Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2): Ates, specialista in infettivologia e nefrologia, risolve casi complessi con metodi anticonformisti, tenendo il team in costante competizione. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Demi Moore e Patrick Swayze in Ghost, Costantino riparte con Pechino Express e Borghese premia i 4 Ristoranti

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva Ghost – Fantasma (1990, 116’), classico romantico di Jerry Zucker: un amore oltre la morte, tra brividi e sorrisi, con Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg.

Su Sky Uno alle 21:15 debutta Pechino Express – L’estremo Oriente (S13, Ep. 1): Costantino Della Gherardesca, affiancato da Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, guida dieci coppie in rotta tra Indonesia, Cina e Giappone, tra prove, resistenza e imprevisti.

Su TV8 alle 21:15 torna Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro locali della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special" locale. Voti segreti, possibile ribaltone con il giudizio dello chef e premio da 5.000 euro da reinvestire nell’attività: un cult del food‑entertainment dal 2015.

Su Cielo alle 21:20 spazio alla serialità cult con Gomorra – La serie (stagione 5): potere, alleanze e tradimenti nel ventre di Napoli, tra clan e famiglie all’ultima mossa. Regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima; nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore e Salvatore Esposito.

Serie A in vetrina, Premier live e Indian Wells: la maratona Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Serie A: diretta, studio e aggiornamenti in tempo reale sulle partite del massimo campionato italiano.

Su Sky Sport 1 alle 22:45 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells: match dal "fifth Slam" californiano, sui campi in cemento dell’Indian Wells Tennis Garden.

Su Sky Sport Max alle 21:00 Calcio, Premier League: il grande calcio inglese in diretta con le sfide del massimo campionato.

Su Sky Sport Max alle 20:45 Highlights Calcio: il meglio delle azioni e dei gol internazionali in un appuntamento ad alto ritmo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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