Stasera in tv: la finale di Pechino Express, l'Eurovision o i misteri di Villa Borghese? Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di giovedì 14 maggio: Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio incalza la politica contro Le Iene su Italia 1 e PiazzaPulita su La7; su TV8 arriva Skyfall mentre su Cielo torna Bruce Lee.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di giovedì 14 maggio 2026. Una serata ricchissima di proposte, dal grande show europeo ai gialli, dalle inchieste al cinema e allo sport live.

Eurovision e il giallo di Buonvino: la notte Rai tra show europeo, misteri e cultura

Rai 1 • 21:30 • Buonvino, misteri a Villa Borghese. La nuova serie diretta da Milena Cocozza porta in prima serata il vicequestore Giovanni Buonvino, uomo di legge dal passato ingombrante spedito (per punizione) al commissariato nel cuore del parco romano dove "non accade mai nulla"… finché i casi non bussano alla porta. Tratta dai romanzi di Walter Veltroni, la fiction mescola indagine, ironia e scorci inediti di Roma. Nel cast Giorgio Marchesi, Serena Iansiti, Francesco Colella, Matteo Olivetti e Daniela Scattolin.

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Rai 2 • 21:00 • Eurovision Song Contest 2026. Dalla Wiener Stadthalle di Vienna va in scena la 70ª edizione dell’evento musicale più seguito d’Europa. Oggi è la serata delle semifinali con i Paesi in corsa per la finalissima del 16 maggio. Conducono in Austria Victoria Swarovski e Michael Ostrowski; in Italia la telecronaca è affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. In tv su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay, con forte attenzione all’accessibilità (sottotitoli e audiodescrizioni).

Rai 3 • 21:15 • Splendida Cornice. Il varietà culturale di Geppi Cucciari (produzione Rai Cultura con Itv Movie) intreccia libri, cinema, arte e televisione con performance dal vivo, divulgatori e insegnanti. Nato nel 2023, lo show – scritto con Luca Bottura – è diventato una vetrina pop della cultura contemporanea, con la band di Nicola "Ballo" Balestri e rubriche che coinvolgono un pubblico di 120 persone divise per categorie.

Del Debbio all’attacco, la dizi accende Canale 5, Le Iene scoperchiano i casi

Rete 4 • 21:34 • Dritto e rovescio. Il talk di Paolo Del Debbio (Videonews, in onda dal 2019) porta in studio politica, società ed economia con interviste, reportage dalle piazze e una platea popolare partecipe. Scenografia rinnovata e dibattiti serrati hanno reso il format uno dei capisaldi dell’approfondimento Mediaset del giovedì sera.

Canale 5 • 21:21 • Forbidden fruit. La dizi turca (2018) ambientata nell’alta società di Istanbul intreccia ambizione e intrigo: Ender punta al "divorzio perfetto" da Halit e arruola Yıldız per inscenare un’infedeltà, mentre Zeynep, entrata nello studio di un socio di Halit, innesca eventi destinati a cambiarle la vita. Nel cast Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Vildan Vatansever, Serkan Rutkay Ayikoz, Melisa Dogu, Safak Pekdemir, Talat Bulut, Mehmet Pamukcu.

Italia 1 • 21:13 • Le Iene. Storico programma di infotainment nato nel 1997 (versione italiana dell’argentino Caiga quien caiga): stile graffiante e irriverente, inchieste su politica e attualità, scherzi e interviste ai big. Ideato da Davide Parenti, ha lanciato volti poi diventati protagonisti della tv (da Pif a Maccio Capatonda), collezionando scoop, puntate monografiche e premi.

Formigli incalza la politica, Follesa orchestra la sfida comica, i borghi rinascono a 1 euro

La7 • 21:15 • PiazzaPulita. Corrado Formigli guida dal 2011 il talk di attualità prodotto da Banijay: interviste one‑to‑one, confronto serrato tra leader e giornalisti, reportage che illuminano politica nazionale e scenari internazionali. Un’arena dal ritmo alto, con rubriche e inchieste che fanno discutere.

Nove • 21:30 • Comedy Match. Due squadre di comici si sfidano a colpi di improvvisazione, giochi e sketch fulminanti in uno show che – sotto la guida di Katia Follesa – esalta ritmo, invenzione e complicità col pubblico. Umorismo "a bruciapelo" e meccanica da gara per una serata a tutto sorriso.

Real Time • 21:35 • Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili per ritrovare le proprie radici o realizzare il "sogno italiano". La serie racconta un fenomeno nato per contrastare lo spopolamento e recuperare il patrimonio edilizio dei borghi storici, seguendo sfide, lavori e rinascite.

Pilar Fogliati e 007 guidano la serata; Pechino Express corre al traguardo

Sky Cinema 1 • 21:15 • Romantiche. Commedia corale (2023) diretta e interpretata da Pilar Fogliati: quattro giovani donne – un’aspirante sceneggiatrice, un’aristocratica al lavoro, una promessa sposa di provincia e una bulletta di Roma nord – incrociano desideri, inciampi e cuore in una Roma osservata con ironia. Con Edoardo Purgatori, Jacopo Rampini, Martina Ferragamo, Lorenzo Parrotto. Protagonista: Pilar Fogliati.

Sky Uno • 21:15 • Pechino Express. Gara a coppie "zaino in spalla" e budget ridotto lungo un itinerario asiatico: prove, missioni e ospitalità locale plasmano strategia e resistenza. Il viaggio 2026 tocca Indonesia, Cina e Giappone e approda al traguardo finale con Costantino della Gherardesca e, nel Paese del Sol Levante, l’inviato Guido Meda. Tappa decisiva per stabilire i vincitori dell’edizione.

TV8 • 19:00 • Tennis, ATP 1000 Roma. Copertura in chiaro degli Internazionali d’Italia: i migliori tennisti e le migliori tenniste del circuito si sfidano sulla terra rossa del Foro Italico, tra grandi incroci, sorprese e clima da "Mille" romano.

TV8 • 21:00 • Skyfall. Sam Mendes firma uno dei capitoli più amati della saga: James Bond (interpretato da Daniel Craig) affronta il diabolico Silva (Javier Bardem) in un conflitto che tocca la lealtà verso M, il passato e le cicatrici dell’agente. Azione, tensione e un epilogo dal forte impatto emotivo.

Cielo • 21:20 • Il furore della Cina colpisce ancora. Cult dell’azione marziale (1971) diretto da Lo Wei: un giovane della campagna trova lavoro in una fabbrica di ghiaccio e scopre un traffico di droga orchestrato dai dirigenti. Decide di combatterli, scatenando una resa dei conti senza sconti. Iconico protagonista: Bruce Lee.

Di Canio racconta la Premier; poi volley, rugby e Champions LEN: la maratona Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:30 • Di Canio Premier Special. Storie, rivalità e grandi personaggi della Premier League narrati da Paolo Di Canio: un viaggio tra campioni, aneddoti e partite che hanno definito il "campionato più bello del mondo".

Sky Sport 1 • 21:00 • Pallavolo Femminile, Amichevole. Serata in campo per le azzurre in un test utile a cementare intesa, rotazioni e condizione in vista degli impegni ufficiali: pallavolo ad alto livello in diretta.

Sky Sport Max • 19:00 • Rugby, United Rugby Championship. Il campionato transnazionale di rugby a 15 riunisce club gallesi, irlandesi, italiani, scozzesi e sudafricani: impatto fisico, tattica e mete spettacolari in un torneo sempre più competitivo.

Sky Sport Max • 21:00 • The Boat Show. Il magazine per chi ama la nautica: prove in mare (motoscafi e vela), grandi regate ed eventi, con attenzione a storie e personaggi dell’eccellenza marittima.

Sky Sport Max • 21:30 • Pallanuoto, LEN Champions League. Il massimo torneo europeo per club: nato come European Cup, divenuto Eurolega e tornato LEN Champions League, propone scontri d’alta scuola tra tattica, bracciate decisive e pubblico caldo delle piscine continentali.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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