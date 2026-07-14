Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv: tra Mondiali e cinema, ci sono le 'Storie al bivio' di Monica Setta

Cosa vedere oggi in prima serata: il dramma turco Mio figlio su Canale 5, Al Pacino in Insider su La7 e le nozze‑duello di Quattro matrimoni su Sky Uno.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Monica Setta conduce l'edizione serale di 'Storie al bivio'
ANSA

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 14 luglio 2026: una programmazione ricchissima tra calcio mondiale, cinema d’autore, reality e speciali sportivi per tutti i gusti.

Francia–Spagna fa tremare l’audience Rai: la semifinale dei Mondiali e i dilemmi firmati Ozon

Rai 1 alle 21:00 trasmette Calcio, Mondiali 2026 – Semifinali: Francia-Spagna. Due superpotenze del calcio si sfidano per il pass alla finale: da una parte i fenomeni Mbappè, Olise e Dembélé, dall’altra una Spagna granitica che ha subito un solo gol in tutto il torneo. Atmosfera da notte mondiale e tensione altissima per un confronto che promette spettacolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 alle 21:20 propone Storie al bivio di sera. Monica Setta guida interviste sincere e profonde a volti di spettacolo, politica e costume, tra rivelazioni mai raccontate e immagini d’archivio: in primo piano i racconti di Eugenia Roccella, Corinne Clery, Natasha Stefanenko, Laura Boldrini e Carmen Russo, per un viaggio tra legami familiari, scelte decisive, errori e riscatti.

Rai 3 alle 21:15 manda in onda È andato tutto bene (2021), di François Ozon, con Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Eric Caravaca. Dopo l’ictus del padre, Emmanuelle affronta una scelta lacerante – aiutarlo a porre fine alla sua vita – mettendo in discussione convinzioni, affetti e coscienza: un dramma intimo che interroga famiglia e libero arbitrio.

Pieraccioni e Tatlitug in prima serata: la commedia toscana incontra il dramma turco, poi l’evento MFE

Rete 4 alle 21:34 riscalda la serata con Il pesce innamorato (1999), regia di Leonardo Pieraccioni. Nel cast, tra gli altri, Gabriella Pession, Leonardo Pieraccioni, Paolo Hendel e Yamila Diaz: una commedia romantica all’italiana che mescola poesia, leggerezza e scherzi del destino.

Canale 5 alle 21:20 propone Mio figlio (2018), dramma con Kivanc Tatlitug, Busra Develi e Alihan Turkdemir. Ali, pescatore devoto, dedica tutto al piccolo Efe, affetto da un disturbo della comunicazione: tra difficoltà e desiderio di farsi capire, un racconto di paternità, fragilità e coraggio. A seguire, alle 21:45, l’appuntamento speciale MFE Forti perchè unici, grandi perchè europei (2026): Pier Silvio Berlusconi presenta risultati 2025/2026, novità editoriali e la strategia di sviluppo internazionale di Media For Europe.

Italia 1 alle 21:27 rispolvera la comicità "familiare" con Mamma, ho preso il morbillo (1997): regia di Raja Gosnell, azione e risate con Alex D. Linz in un capitolo tutto trappole e trovate esilaranti. In seconda serata, alle 21:53, spazio anche su Italia 1 all’evento MFE Forti perchè unici, grandi perchè europei (2026), l’incontro con la stampa sulle linee strategiche del gruppo per la nuova stagione.

Al Pacino svela la verità: tra Insider, dating sul palco e nozze al buio

La7 alle 21:15 propone Insider – Dietro la verità (1999), di Michael Mann, con Al Pacino, Russell Crowe e Christopher Plummer: il grande cinema d’inchiesta sul caso tabacco, tra pressioni, coscienza e giornalismo che paga un prezzo altissimo pur di arrivare alla verità.

Nove alle 21:30 accende Save the dating – Amori in corso: Marta e Gianluca trasformano il teatro in un’arena romantica dove i single del pubblico, tra stand‑up e giochi interattivi, si mettono in gioco fino alla nascita di coppie "on stage" pronte a testare la compatibilità.

Real Time alle 21:40 torna con Matrimonio a prima vista Italia. Il format sociale (versione italiana del successo danese) accoppia sconosciuti che si sposano "al buio" e vivono tre settimane di convivenza, seguiti dagli esperti (sociologo, psicologi e sessuologi) fino alla decisione finale: proseguire o separarsi. Un esperimento che racconta desideri, limiti, intimità e verità di coppia.

Brignano, Ranieri e le spose in gara: cinema italiano e Quattro matrimoni guidano la notte Sky

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta La vita è una cosa meravigliosa (2010), di Carlo Vanzina: intrecci contemporanei tra un poliziotto delle intercettazioni, un uomo d’affari, una giornalista e una coppia di anziani, con un supercast che include Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e Nancy Brilli: commedia corale che riflette con ironia su felicità e seconde occasioni.

Sky Uno alle 21:15 schiera Quattro matrimoni: quattro spose giudicano abito, cerimonia e ricevimento delle rivali per conquistare il premio finale. Storytelling, ospitalità e "fattore sorpresa" decidono una sfida all’ultimo bouquet.

TV8 alle 21:40 continua il viaggio‑gioco con Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: dodici concorrenti, un percorso duro in una natura ostile e tentazioni che erodono il jackpot comune. Fra prove, leadership e scelte morali, vince chi resiste fino al traguardo con il montepremi più integro.

Cielo alle 21:20 prosegue nell’epica romantica con Outlander (S2 Ep1). Claire (Caitriona Balfe), infermiera del 1945 catapultata nella Scozia del 1743, ritrova Jamie Fraser in un’avventura che intreccia storia, amore, clan e destino: un romance avventuroso tra Highlanders, "Giubbe Rosse" e scelte impossibili.

Notte azzurra con Del Piero e Di Canio: tennis, WRC e MotoGP in maratona Sky Sport

Sky Sport 1 alle 21:30 apre con Sky Tennis Club: commentatori, ex atleti e coach analizzano tecniche, tattiche e protagonisti, tra storie e retroscena di circuito. A seguire, alle 22:15, appuntamento con Motociclismo, MotoGP: la massima serie del Motomondiale, con focus su gare, protagonisti e chiavi tecniche del weekend.

Sky Sport Max alle 20:30 lancia il riepilogo WRC Highlight Show, sintesi adrenalinica dei rally Mondiali. Dalle 21:00 e poi alle 21:45 doppio passaggio con 1996: L’anno di Del Piero (2026): viaggio nel tempo nell’annata simbolo del campione bianconero, tra imprese e nostalgia. Alle 22:30 ecco Calcio, Tutti i gol di Del Piero in Champions: 43 reti in 90 partite, dalle perle 1995/96 alle magie europee. Chiude alle 22:45 Di Canio Premier Special, con Paolo Di Canio a raccontare, da protagonista, storie, rivalità e fascino del campionato inglese più seguito.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Heath Ledger, l'indimenticabile Joker di 'Batman - Il cavaliere oscuro'

I film in TV stasera: la sfida del Joker per il miglior Batman di sempre?

Dall’intenso È andato tutto bene su Rai 3 alla commedia Il pesce innamorato su Rete ...
La ministra Roccella

La commovente intervista sul marito della ministra Roccella a Monica Setta

Questa sera Storie di donne al bivio di sera manda in onda una confessione della pol...
Stefano De Martino

Stasera in tv: edizione Mundial per Affari Tuoi, Berlinguer guida il prime time Mediaset

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 23 giugno: Affari...
Verissimo, Lino Banfi confessa verità insospettabili: "Ho pensato al suicidio". Poi svela un segreto a Silvia Toffanin: "Non è vero"

Lino Banfi più forte delle corna: cosa succede stasera in TV

Con i Mondiali in pausa la sfida della serata di mercoledì 8 luglio 2026 è tra la st...
Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island

Stasera in tv: non solo Mondiali e cinema, parte Temptation Island con Filippo Bisciglia

Cosa vedere stasera in tv? Thriller d’autore con Mothers’ instinct su Rai 2, legalit...
stasera-in-tv-12-luglio-2026

Stasera in tv (12 luglio), Alberto Angelo contro Max Angioni e Tv8 prepara una giornata da record con Sinner

Cosa vedere stasera in tv? Giallo tropicale su Rete 4 con Delitti ai Tropici, melò t...
Affari tuoi de martino

Stasera in tv (5 luglio): De Martino (già visto) con Affari Tuoi. E Nove punta al botto con Aldo Giovanni e Giacomo

Cosa vedere stasera in tv? La7 mette a fuoco House of Trump contro lo show cult Aldo...
Un Weekend Artificiale, iniziate le riprese del nuovo film di Leonardo Pieraccioni con Herbert Ballerina

Leonardo Pieraccioni 'soffia' Herbert Ballerina a De Martino per Un Weekend Artificiale: l'assurdo esperimento

Il comico, attore e regista italiano è il protagonista del nuovo film che porta l'in...
Stefano De Martino

Stefano De Martino, il grosso favore che gli dà un vantaggio clamoroso

Stasera, giovedì 9 luglio 2026, Affari Tuoi va in onda prima dell'atteso quarto di f...

Inglas Vetri

Vetri e trasparenza

I protagonisti del design contemporaneo Made in Italy

LEGGI

Personaggi

Gabriella Pession

Gabriella Pession
Teddy Reno

Teddy Reno
Paola Ferrari

Paola Ferrari
Natalia Estrada

Natalia Estrada

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963