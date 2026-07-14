Stasera in tv: tra Mondiali e cinema, ci sono le 'Storie al bivio' di Monica Setta Cosa vedere oggi in prima serata: il dramma turco Mio figlio su Canale 5, Al Pacino in Insider su La7 e le nozze‑duello di Quattro matrimoni su Sky Uno.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 14 luglio 2026: una programmazione ricchissima tra calcio mondiale, cinema d’autore, reality e speciali sportivi per tutti i gusti.

Francia–Spagna fa tremare l’audience Rai: la semifinale dei Mondiali e i dilemmi firmati Ozon

Rai 1 alle 21:00 trasmette Calcio, Mondiali 2026 – Semifinali: Francia-Spagna. Due superpotenze del calcio si sfidano per il pass alla finale: da una parte i fenomeni Mbappè, Olise e Dembélé, dall’altra una Spagna granitica che ha subito un solo gol in tutto il torneo. Atmosfera da notte mondiale e tensione altissima per un confronto che promette spettacolo.

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Rai 2 alle 21:20 propone Storie al bivio di sera. Monica Setta guida interviste sincere e profonde a volti di spettacolo, politica e costume, tra rivelazioni mai raccontate e immagini d’archivio: in primo piano i racconti di Eugenia Roccella, Corinne Clery, Natasha Stefanenko, Laura Boldrini e Carmen Russo, per un viaggio tra legami familiari, scelte decisive, errori e riscatti.

Rai 3 alle 21:15 manda in onda È andato tutto bene (2021), di François Ozon, con Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Eric Caravaca. Dopo l’ictus del padre, Emmanuelle affronta una scelta lacerante – aiutarlo a porre fine alla sua vita – mettendo in discussione convinzioni, affetti e coscienza: un dramma intimo che interroga famiglia e libero arbitrio.

Pieraccioni e Tatlitug in prima serata: la commedia toscana incontra il dramma turco, poi l’evento MFE

Rete 4 alle 21:34 riscalda la serata con Il pesce innamorato (1999), regia di Leonardo Pieraccioni. Nel cast, tra gli altri, Gabriella Pession, Leonardo Pieraccioni, Paolo Hendel e Yamila Diaz: una commedia romantica all’italiana che mescola poesia, leggerezza e scherzi del destino.

Canale 5 alle 21:20 propone Mio figlio (2018), dramma con Kivanc Tatlitug, Busra Develi e Alihan Turkdemir. Ali, pescatore devoto, dedica tutto al piccolo Efe, affetto da un disturbo della comunicazione: tra difficoltà e desiderio di farsi capire, un racconto di paternità, fragilità e coraggio. A seguire, alle 21:45, l’appuntamento speciale MFE Forti perchè unici, grandi perchè europei (2026): Pier Silvio Berlusconi presenta risultati 2025/2026, novità editoriali e la strategia di sviluppo internazionale di Media For Europe.

Italia 1 alle 21:27 rispolvera la comicità "familiare" con Mamma, ho preso il morbillo (1997): regia di Raja Gosnell, azione e risate con Alex D. Linz in un capitolo tutto trappole e trovate esilaranti. In seconda serata, alle 21:53, spazio anche su Italia 1 all’evento MFE Forti perchè unici, grandi perchè europei (2026), l’incontro con la stampa sulle linee strategiche del gruppo per la nuova stagione.

Al Pacino svela la verità: tra Insider, dating sul palco e nozze al buio

La7 alle 21:15 propone Insider – Dietro la verità (1999), di Michael Mann, con Al Pacino, Russell Crowe e Christopher Plummer: il grande cinema d’inchiesta sul caso tabacco, tra pressioni, coscienza e giornalismo che paga un prezzo altissimo pur di arrivare alla verità.

Nove alle 21:30 accende Save the dating – Amori in corso: Marta e Gianluca trasformano il teatro in un’arena romantica dove i single del pubblico, tra stand‑up e giochi interattivi, si mettono in gioco fino alla nascita di coppie "on stage" pronte a testare la compatibilità.

Real Time alle 21:40 torna con Matrimonio a prima vista Italia. Il format sociale (versione italiana del successo danese) accoppia sconosciuti che si sposano "al buio" e vivono tre settimane di convivenza, seguiti dagli esperti (sociologo, psicologi e sessuologi) fino alla decisione finale: proseguire o separarsi. Un esperimento che racconta desideri, limiti, intimità e verità di coppia.

Brignano, Ranieri e le spose in gara: cinema italiano e Quattro matrimoni guidano la notte Sky

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta La vita è una cosa meravigliosa (2010), di Carlo Vanzina: intrecci contemporanei tra un poliziotto delle intercettazioni, un uomo d’affari, una giornalista e una coppia di anziani, con un supercast che include Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e Nancy Brilli: commedia corale che riflette con ironia su felicità e seconde occasioni.

Sky Uno alle 21:15 schiera Quattro matrimoni: quattro spose giudicano abito, cerimonia e ricevimento delle rivali per conquistare il premio finale. Storytelling, ospitalità e "fattore sorpresa" decidono una sfida all’ultimo bouquet.

TV8 alle 21:40 continua il viaggio‑gioco con Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: dodici concorrenti, un percorso duro in una natura ostile e tentazioni che erodono il jackpot comune. Fra prove, leadership e scelte morali, vince chi resiste fino al traguardo con il montepremi più integro.

Cielo alle 21:20 prosegue nell’epica romantica con Outlander (S2 Ep1). Claire (Caitriona Balfe), infermiera del 1945 catapultata nella Scozia del 1743, ritrova Jamie Fraser in un’avventura che intreccia storia, amore, clan e destino: un romance avventuroso tra Highlanders, "Giubbe Rosse" e scelte impossibili.

Notte azzurra con Del Piero e Di Canio: tennis, WRC e MotoGP in maratona Sky Sport

Sky Sport 1 alle 21:30 apre con Sky Tennis Club: commentatori, ex atleti e coach analizzano tecniche, tattiche e protagonisti, tra storie e retroscena di circuito. A seguire, alle 22:15, appuntamento con Motociclismo, MotoGP: la massima serie del Motomondiale, con focus su gare, protagonisti e chiavi tecniche del weekend.

Sky Sport Max alle 20:30 lancia il riepilogo WRC Highlight Show, sintesi adrenalinica dei rally Mondiali. Dalle 21:00 e poi alle 21:45 doppio passaggio con 1996: L’anno di Del Piero (2026): viaggio nel tempo nell’annata simbolo del campione bianconero, tra imprese e nostalgia. Alle 22:30 ecco Calcio, Tutti i gol di Del Piero in Champions: 43 reti in 90 partite, dalle perle 1995/96 alle magie europee. Chiude alle 22:45 Di Canio Premier Special, con Paolo Di Canio a raccontare, da protagonista, storie, rivalità e fascino del campionato inglese più seguito.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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