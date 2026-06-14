De Martino lancia i Mondiali (e poi ferma a lungo Affari Tuoi), Amadeus brilla in prime time: cosa vedremo stasera Cosa vedere stasera in tv? Azione e famiglia con My Spy su Italia 1, la satira e il dibattito di In Onda su La7, e il reality Quattro matrimoni su Sky Uno. In access, edizione speciale con Affari tuoi Mundial su Rai 1.

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De Martino scalda l’access, Elsbeth debutta in prima serata e Iacona torna all’inchiesta

Su Rai 1 alle 20:35 c’è Affari tuoi Mundial: edizione speciale del game dei pacchi per celebrare i Campionati del Mondo di calcio. I 20 concorrenti, in rappresentanza delle regioni, si sfidano nella caccia ai premi più ricchi con la solita miscela di colpi di scena, scelte al cardiopalma e sorprese dallo studio. Dopo la puntata del gioco dei pacchi spazio ai Mondiali 2026, con la messa in onda in diretta del big-match Olanda-Giappone. De Martino domani e dopodomani non sarà in onda per lasciare spazio ai match Belgio-Egitto e Francia-Senegal.

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Su Rai 2 alle 21:00 arriva Elsbeth (2025): l’astuta e anticonvenzionale avvocatessa Elsbeth Tascioni (Carrie Preston), affiancata dalla polizia di New York, usa una prospettiva unica e deduzioni lampo per incastrare i colpevoli. Nel cast anche Wendell Pierce e Carra Patterson: una detection brillante che gioca con logica e ironia.

Su Rai 3 alle 21:15 torna Presa diretta: il programma di inchieste di Riccardo Iacona, in onda dal 2009 e realizzato con Maria Cristina De Ritis, racconta l’Italia sul campo tra politica, sanità, ambiente, energia e giustizia, alternando reportage e soluzioni possibili. Nel curriculum anche riconoscimenti come il Premio Nazionale Vincenzo Padula (2013) a Iacona: un marchio di fabbrica dell’approfondimento Rai.

Poirot sul Nilo mette alla prova la dizi di Canale 5; azione family su Italia 1

Su Rete 4 alle 21:34 va in onda Assassinio sul Nilo (2022, 134’), diretto e interpretato da Kenneth Branagh: durante una crociera con neosposi e ospiti dai molti segreti, l’omicidio di una ricca ereditiera scatena l’indagine di Hercule Poirot. Nel cast spiccano Gal Gadot, Emma Mackey, Armie Hammer, Annette Bening e Russell Brand: sospetti a catena, alibi e rivelazioni sul grande fiume.

Su Canale 5 alle 21:21 ecco Racconto di una notte (Serie TV, 2024): vent’anni dopo l’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per cercare giustizia. L’incontro con Canfeza, legata ai nemici di famiglia, lo trascina in una rete di rituali antichi, alleanze infrante e verità pronte a esplodere in una notte che può cambiare tutto. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Su Italia 1 alle 21:31 c’è My spy (2020, 101’), regia di Peter Segal: quando la piccola Sophie scopre JJ (Dave Bautista), agente sotto copertura, lo costringe ad addestrarla in cambio del silenzio. Un’azione a misura di famiglia che gioca con il buddy‑movie. Con Chloe Coleman, Kristen Schaal, Ken Jeong e Parisa Fitz‑Henley.

Telese e Aprile accendono In Onda, Amadeus riporta La Corrida, Zorzi premia l’ospitalità

Su La7 alle 20:35 appuntamento con In onda, l’analisi post‑Tg guidata da Luca Telese e Marianna Aprile: attualità politica, collegamenti e ospiti per leggere i temi caldi del giorno. Nelle ultime puntate non sono mancati botta e risposta "a caldo" su scelte e strategie dei protagonisti della scena pubblica.

Alle 21:30 sul Nove va in scena La corrida (2025): Amadeus rianima il "dilettanti allo sbaraglio" più amato, con un cast rinnovato e la giuria popolare in studio affiancata da una celebrità. Gag, stonature irresistibili e sorprese live per una festa pop che premia coraggio e simpatia.

Su Real Time alle 20:45 arriva Turisti per case: Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home per puntata. Valutazioni su Posizione, Home Tour e Ospitalità ("Ok", "Ottimo", "Top") e una recensione scritta in palio per l’host che raccoglie più "Top": storytelling, accoglienza e dettagli fanno la differenza.

Gioia mia commuove, Quattro matrimoni giudica; Jumanji e Seagal alzano l’adrenalina

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Gioia mia (2025, 92’), regia di Margherita Spampinato: il giovane Nico passa l’estate in Sicilia con una zia profondamente devota; tra contrasti, confidenze e nuove consapevolezze nasce un legame sincero. Con Aurora Quattrocchi e Marco Fiore.

Su Sky Uno alle 21:15 torna Quattro matrimoni: quattro spose si giudicano tra abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio. Tradizione, scelte audaci e colpi di scena in un reality cult dedicato al "giorno più bello".

Su TV8 alle 21:40 tocca a Jumanji – The Next Level (2019, 114’): gli amici rientrano nel gioco e scoprono che nulla è come prima, tra avatar inattesi e nuove sfide. Avventura spassosa con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e Alex Wolff.

Su Cielo alle 21:15 c’è Contract to Kill (2016, 90’): tra Istanbul e gli USA, un agente CIA/DEA indaga su un complotto che lega narcos e militanti islamisti pronti a introdurre armi per un attacco imminente. Action diretto da Keoni Waxman con Steven Seagal, Russell Wong e Jemma Dallender.

Mancini a cuore aperto e motori al limite: WorldSBK, Premier da rivivere e The Boat Show

Su Sky Sport 1 alle 20:00 spazio a Motociclismo, WorldSBK: il campionato per derivate di serie racconta tecnica, duelli e protagonisti di una stagione ad alto tasso di adrenalina.

Su Sky Sport 1 alle 21:00 Giorgio Porrà intervista Roberto Mancini: speciale a tu per tu con il commissario tecnico per ripercorrere idee, svolte e prospettive del suo percorso.

Su Sky Sport Max alle 20:00 va in onda Premier League, storia della stagione: gol, snodi tecnici e protagonisti per rivivere l’ultima, emozionante annata del massimo campionato inglese in vista della ripartenza.

Su Sky Sport Max alle 21:30 chiude The Boat Show: prove in mare tra motoscafi e vela, focus su regate e grandi eventi, storie e personaggi che accendono la passione per la nautica.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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