Stasera in tv (14 gennaio), Aldo Cazzullo ricorda il disastro del Vajont e le sue vittime I programmi in onda questa sera, mercoledì 145 gennaio 2026: Una giornata particolare torna sul dramma della diga, Chi l'ha visto indaga e la Ferilli va A testa alta

Scoprite cosa guardare stasera, 14 gennaio 2026: una prima serata densa di storie forti, cinema, approfondimenti e sport live per tutti i gusti.

Marcoré alla regia, il dramma dei destini incrociati e la memoria di un cult dell’inchiesta: la notte Rai

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Zamora (2024, regia di Neri Marcoré): Walter Vismara approda a Milano al servizio del Cavalier Tosetto, che impone ai dipendenti una competizione calcistica tra scapoli e sposati. Una commedia di costume dove l’ossessione per il pallone accende rivalità e ribalta i ruoli. Nel cast Neri Marcoré, Antonio Catania, Alberto Paradossi, Marta Gastini e Anna Ferraioli Ravel.

Su Rai 2 alle 21:20 c’è il film Intreccio di destini (2020, regia Lance Hool): due coppie lontane nel tempo e nello spazio scoprono legami segreti che le condurranno a un incontro miracoloso. Cast: Radha Mitchell, Jacob Elordi, Tiera Skovbye, Kari Matchett, Adan Canto, Tahmoh Penikett. Un dramma che unisce coincidenze, rivelazioni e seconde possibilità.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Chi l’ha visto?: il programma d’inchiesta nato nel 1989 (tra i volti storici Donatella Raffai e oggi la giornalista Federica Sciarelli) racconta persone scomparse, ricostruzioni e appelli in diretta con il pubblico, che può segnalare informazioni via telefono. Nel corso degli anni il format ha ampliato il raggio d’azione alla grande cronaca irrisolta, ottenendo Telegatti e il Premio Regia Televisiva.

Labate al contrattacco, Ferilli difende la dignità, Statham fa esplodere l’adrenalina: la sfida Mediaset

Su Rete 4 alle 21:30 arriva Realpolitik: Tommaso Labate guida un nuovo spazio di approfondimento tra sondaggi, retroscena e analisi live. Un racconto senza filtri dell’attualità, costruito con ritmo e un taglio incisivo.

Su Canale 5 alle 21:27 prosegue A testa alta – Il coraggio di una donna (2025, regia di Giacomo Martelli): Virginia Terzi, preside di un liceo alle porte di Roma, ha ideato un progetto contro la dipendenza digitale; la sua vita crolla quando un video intimo diffuso senza consenso scatena scandalo e calunnie. Tra tribunali mediatici e resilienza, il racconto mette al centro dignità e verità. Nel cast Sabrina Ferilli, Gioia Spaziani, Raniero Monaco di Lapio, Fabrizio Ferracane, Maria Chiara Augenti, Ninni Bruschetta, Francesco Petit.

Su Italia 1 alle 21:25 tocca a Homefront (2013, regia Gary Fleder): un ex agente DEA cerca una nuova vita in una cittadina di provincia con la figlia, ma finisce in un conflitto con la rete di droga locale. Cast: Jason Statham, James Franco, Rachelle Lefevre, Winona Ryder. Un action teso tra vendette, segreti e protezione della famiglia.

Cazzullo racconta il "giorno che decide tutto", Panella mette al banco di prova il made in Italy, amori al buio che dividono

Su La7 alle 21:15 torna Una giornata particolare: un viaggio narrativo dentro 24 ore cruciali nella vita di un personaggio – e talvolta della Storia – per illuminarne scelte e conseguenze con fonti, memoria e racconto. Nella puntata di stasera il disastro del Vajont del 9 ottobre 1963, quando una gigantesca frana causò l’esondazione del bacino idroelettrico, la distruzione di città e paesi e la morte di oltre 1.900 persone.

Su Nove alle 21:30 nuova puntata di Little Big Italy: il ristoratore Francesco Panella vola nelle città del mondo con grandi comunità italiane e mette a confronto tre locali "tricolore". Autenticità, menù e spirito d’impresa nel mirino fino al verdetto finale.

Su Real Time alle 21:30 torna Matrimonio a prima vista Italia (regia di Marco Manes), versione italiana del format danese: tre coppie di sconosciuti si sposano "al buio" e convivono per tre settimane sotto la guida degli esperti (tra i nomi storici il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nada Loffredi; nel tempo si sono alternati Gerry Grassi, Fabrizio Quattrini e poi Andrea Favaretto). Alla fine, la scelta: restare insieme o separarsi.

Allarme clima e coraggio in cucina, Godzilla ruggisce, poi l’incubo nel cuore della Terra: la notte pop dell’Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Acid (2023, regia Just Philippot): in Francia nubi di pioggia acida devastante costringono una famiglia separata a riunirsi per sopravvivere. Con Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach, Marie Jung, Martin Verset. Un survival ad alta tensione sul crinale dell’apocalisse climatica.

Su Sky Uno alle 21:15 arriva Foodish: solo un piatto sarà proclamato "Foodish", quello capace di restare indelebile nella memoria di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata. Creatività, tecnica e sapori che parlano dritto alle emozioni.

Su TV8 alle 21:30 spazio a Godzilla (1998, regia Roland Emmerich) con Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria e Kevin Dunn: il kaiju atomico approda a New York scatenando una caccia senza tregua. Curiosità dal franchise: Toho ha annunciato l’uscita nelle sale internazionali di "Godzilla Minus Zero" il 6 novembre 2026 (anteprima in Giappone il 3 novembre, Godzilla Day), dopo il successo globale di "Godzilla Minus One".

Su Cielo alle 21:20 il disaster sci‑fi The Core (2003, regia Jon Amiel): una squadra di scienziati tenta di riattivare il nucleo della Terra per salvare l’umanità. Nel cast Hilary Swank e Stanley Tucci, con Aaron Eckhart, Delroy Lindo e Tchéky Karyo.

Muri d’Europa e gol in vetrina, poi il tennis raccontato da chi l’ha vissuto: la maratona Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:00 la Pallavolo Femminile, CEV Champions League: le regine d’Europa in campo con tecnica, combinazioni e difese spettacolari.

Sempre su Sky Sport 1 alle 22:00 Panatta e Bertolucci Tennis Heroes (2025): Adriano Panatta e Paolo Bertolucci – con Stefano Meloccaro – ripercorrono miti e campioni, da Borg ai giorni nostri, tra aneddoti e "sfida" all’intelligenza artificiale vinta dall’esperienza di chi il campo l’ha vissuto.

Su Sky Sport Max alle 20:30 il Calcio, Bundesliga: la massima serie tedesca accende la serata con ritmo, tattica e pubblico caldissimo.

Infine su Sky Sport Max alle 22:45 spazio al Calcio, Serie A: l’appuntamento di seconda serata tra cronaca, analisi e highlights del massimo campionato italiano.

