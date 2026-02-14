Trova nel Magazine
Stasera in tv (14 febbraio), Maria De Filippi riapre la busta di C’è posta per te contro la finale di The Voice Kids

Cosa vedere stasera in tv? Bud Spencer e Terence Hill tornano su Rete 4, Ben Stiller fa tardi con Una notte al museo 3 su Italia 1 e i clan di Gomorra infiammano Cielo.

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Maria De Filippi e Antonella Clerici
Raiplay, Raiplay

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco le proposte imperdibili di giovedì 14 febbraio 2026: una guida rapida e completa per scegliere la vostra prima serata.

Clerici chiude la sua corsa in prima serata, la notte olimpica e il West di Kevin Costner su Rai

Rai 121:30The Voice Kids — Talent show dedicato ai cantanti tra i 7 e i 14 anni, nato dallo spin-off dell’omonimo format di John de Mol e condotto da Antonella Clerici. Dopo le blind auditions con le iconiche poltrone girevoli, i coach — Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt — accompagnano i giovani artisti tra consigli tecnici, prove live con orchestra e scelte decisive. Il programma (in onda dal 2023) celebra la crescita, il coraggio e la personalità dei piccoli talenti.

Rai 221:00Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — Dirette e collegamenti dalla XXV edizione dei Giochi invernali ospitati in Italia, tra Milano e Cortina d’Ampezzo. Una serata "totalmente olimpica" per rivivere le emozioni di ghiaccio e neve, con finestre live e approfondimenti sull’evento sportivo dell’anno.

Rai 321:25Balla coi lupi — Western epico diretto e interpretato da Kevin Costner, con Graham Greene, Mary McDonnell e Rodney A. Grant. La storia dell’ufficiale che, dopo essersi distinto in guerra, chiede il trasferimento in un avamposto remoto e viene accolto dalla tribù Sioux, imparando a vivere in armonia con la natura e con i suoi abitanti. Un classico che coniuga spettacolo e sguardo umano.

Bud & Terence scatenati, De Filippi riapre la busta e Ben Stiller fa notte al museo su Mediaset

Rete 421:34Non c’è due senza quattro — Commedia di E.B. Clucher (Enzo Barboni) del 1984, 96’. Nel cast l’amatissima coppia Bud Spencer e Terence Hill, con April Clough e Harold Bergman: equivoci, scambi di persona e la verve inconfondibile della "premiata ditta" per una serata all’insegna delle risate e delle scazzottate coreografiche.

Canale 521:40C’è posta per te — Il people show ideato da Maria De Filippi (in onda dal 2000) torna a raccontare ricongiungimenti, sorprese e storie di vita vera. La formula resta quella che ha fatto la storia della tv italiana: i postini recapitano l’invito a "aprire la busta", in studio si incrociano emozioni, scelte e, talvolta, celebri ospiti che rendono indimenticabili i momenti chiave. Una liturgia pop che unisce famiglie e pubblico del sabato sera.

Italia 121:28Una notte al museo 3: Il segreto del faraone — Avventura per famiglie (2014, 97’) diretta da Shawn Levy: il custode Larry e i suoi amici tornano in azione quando la magia del museo rischia di svanire per sempre. Nel cast sfilano stelle come Ben Stiller, Robin Williams, Dick Van Dyke e Ben Kingsley, per un capitolo brillante e ricco di invenzioni visive.

Gramellini accende il confronto, il duello di "Accordi & Disaccordi" e le prove del forno di Fulvio Marino

La720:35In altre parole — Massimo Gramellini guida il talk-rotocalco nato nel 2023 come erede della sua storica rubrica: parole chiave della settimana, ospiti fissi e d’eccezione, musica e attualità. In diretta dallo studio romano, un viaggio tra notizie e costume che stimola il dialogo con un tono lucido e leggero.

Nove21:30Accordi e disaccordi — Un tema, due ospiti con posizioni opposte e un’ora serrata di confronto: ritmo, argomentazioni e analisi per far emergere visioni divergenti con un linguaggio diretto. Il format mette al centro il contraddittorio costruito punto su punto.

Real Time20:15Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara — Fulvio Marino arbitra la sfida tra tre forni in quattro categorie: salato, dolce, "la meraviglia" e valutazione complessiva. Grani, lieviti e tecniche contemporanee si intrecciano con tradizione e creatività, per una gara profumata di artigianalità.

Real Time21:45Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 14) — Serie medical con Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay. Ates, specialista in infettivologia e nefrologia, affronta casi complessi con metodo anticonformista, forzando spesso le regole e mettendo in competizione il team per alzare l’asticella.

Draghi, chef e clan: da Dragon Trainer a MasterChef e Gomorra, la notte pop di Sky

Sky Cinema 121:15Dragon trainer — Fantasy d’avventura (2025, 125’) diretto da Dean DeBlois: Hiccup, giovane vichingo fuori dagli schemi, stringe un’improbabile amicizia con il drago Sdentato. Quando un’antica minaccia riemerge, il loro legame diventa la chiave per superare pregiudizi e immaginare una nuova convivenza tra draghi e uomini.

Sky Uno21:15MasterChef Italia (St. 15, Ep. 19) — La gara ai fornelli che è diventata fenomeno di costume: giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo guidano Mystery, Invention e Pressure Test. Focus crescente su sostenibilità e filiere, tra tecnica, creatività e storytelling personale.

TV821:15Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Nato dal format tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal", lo show mette in sfida quattro ristoratori della stessa area che si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e categoria "special" legata al territorio. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale e, spesso, un verdetto capace di ribaltare la classifica grazie al voto finale di Borghese.

Cielo21:20Gomorra – La serie (St. 4, Ep. 9) — Il cult sulla guerra tra clan con un cast di volti iconici: Marco D’Amore, Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito. Regia firmata, tra gli altri, da Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima: alleanze, tradimenti e una messa in scena potente che ha ridefinito l’immaginario del crime italiano.

Sky Sport 120:45Calcio, Serie A — La massima serie italiana in diretta: studio, telecronache e collegamenti per vivere il campionato nel dettaglio, tra big match, analisi e voci dal campo. Appuntamento cardine per chi vuole seguire la giornata di campionato dal prime time.

Palla al centro e highlights: la finestra "sportiva" della serata

In base ai dati forniti non risultano ulteriori programmi con emittente classificata come "Sky Sport" oltre agli appuntamenti già indicati: consultate comunque la nostra guida per eventuali aggiornamenti di palinsesto in tempo reale.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

