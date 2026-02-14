Stasera in tv (14 febbraio), Maria De Filippi riapre la busta di C’è posta per te contro la finale di The Voice Kids Cosa vedere stasera in tv? Bud Spencer e Terence Hill tornano su Rete 4, Ben Stiller fa tardi con Una notte al museo 3 su Italia 1 e i clan di Gomorra infiammano Cielo.

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco le proposte imperdibili di giovedì 14 febbraio 2026: una guida rapida e completa per scegliere la vostra prima serata.

Clerici chiude la sua corsa in prima serata, la notte olimpica e il West di Kevin Costner su Rai

Rai 1 • 21:30 • The Voice Kids — Talent show dedicato ai cantanti tra i 7 e i 14 anni, nato dallo spin-off dell’omonimo format di John de Mol e condotto da Antonella Clerici. Dopo le blind auditions con le iconiche poltrone girevoli, i coach — Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt — accompagnano i giovani artisti tra consigli tecnici, prove live con orchestra e scelte decisive. Il programma (in onda dal 2023) celebra la crescita, il coraggio e la personalità dei piccoli talenti.

Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — Dirette e collegamenti dalla XXV edizione dei Giochi invernali ospitati in Italia, tra Milano e Cortina d’Ampezzo. Una serata "totalmente olimpica" per rivivere le emozioni di ghiaccio e neve, con finestre live e approfondimenti sull’evento sportivo dell’anno.

Rai 3 • 21:25 • Balla coi lupi — Western epico diretto e interpretato da Kevin Costner, con Graham Greene, Mary McDonnell e Rodney A. Grant. La storia dell’ufficiale che, dopo essersi distinto in guerra, chiede il trasferimento in un avamposto remoto e viene accolto dalla tribù Sioux, imparando a vivere in armonia con la natura e con i suoi abitanti. Un classico che coniuga spettacolo e sguardo umano.

Bud & Terence scatenati, De Filippi riapre la busta e Ben Stiller fa notte al museo su Mediaset

Rete 4 • 21:34 • Non c’è due senza quattro — Commedia di E.B. Clucher (Enzo Barboni) del 1984, 96’. Nel cast l’amatissima coppia Bud Spencer e Terence Hill, con April Clough e Harold Bergman: equivoci, scambi di persona e la verve inconfondibile della "premiata ditta" per una serata all’insegna delle risate e delle scazzottate coreografiche.

Canale 5 • 21:40 • C’è posta per te — Il people show ideato da Maria De Filippi (in onda dal 2000) torna a raccontare ricongiungimenti, sorprese e storie di vita vera. La formula resta quella che ha fatto la storia della tv italiana: i postini recapitano l’invito a "aprire la busta", in studio si incrociano emozioni, scelte e, talvolta, celebri ospiti che rendono indimenticabili i momenti chiave. Una liturgia pop che unisce famiglie e pubblico del sabato sera.

Italia 1 • 21:28 • Una notte al museo 3: Il segreto del faraone — Avventura per famiglie (2014, 97’) diretta da Shawn Levy: il custode Larry e i suoi amici tornano in azione quando la magia del museo rischia di svanire per sempre. Nel cast sfilano stelle come Ben Stiller, Robin Williams, Dick Van Dyke e Ben Kingsley, per un capitolo brillante e ricco di invenzioni visive.

Gramellini accende il confronto, il duello di "Accordi & Disaccordi" e le prove del forno di Fulvio Marino

La7 • 20:35 • In altre parole — Massimo Gramellini guida il talk-rotocalco nato nel 2023 come erede della sua storica rubrica: parole chiave della settimana, ospiti fissi e d’eccezione, musica e attualità. In diretta dallo studio romano, un viaggio tra notizie e costume che stimola il dialogo con un tono lucido e leggero.

Nove • 21:30 • Accordi e disaccordi — Un tema, due ospiti con posizioni opposte e un’ora serrata di confronto: ritmo, argomentazioni e analisi per far emergere visioni divergenti con un linguaggio diretto. Il format mette al centro il contraddittorio costruito punto su punto.

Real Time • 20:15 • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara — Fulvio Marino arbitra la sfida tra tre forni in quattro categorie: salato, dolce, "la meraviglia" e valutazione complessiva. Grani, lieviti e tecniche contemporanee si intrecciano con tradizione e creatività, per una gara profumata di artigianalità.

Real Time • 21:45 • Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 14) — Serie medical con Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay. Ates, specialista in infettivologia e nefrologia, affronta casi complessi con metodo anticonformista, forzando spesso le regole e mettendo in competizione il team per alzare l’asticella.

Draghi, chef e clan: da Dragon Trainer a MasterChef e Gomorra, la notte pop di Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Dragon trainer — Fantasy d’avventura (2025, 125’) diretto da Dean DeBlois: Hiccup, giovane vichingo fuori dagli schemi, stringe un’improbabile amicizia con il drago Sdentato. Quando un’antica minaccia riemerge, il loro legame diventa la chiave per superare pregiudizi e immaginare una nuova convivenza tra draghi e uomini.

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Italia (St. 15, Ep. 19) — La gara ai fornelli che è diventata fenomeno di costume: giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo guidano Mystery, Invention e Pressure Test. Focus crescente su sostenibilità e filiere, tra tecnica, creatività e storytelling personale.

TV8 • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Nato dal format tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal", lo show mette in sfida quattro ristoratori della stessa area che si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e categoria "special" legata al territorio. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale e, spesso, un verdetto capace di ribaltare la classifica grazie al voto finale di Borghese.

Cielo • 21:20 • Gomorra – La serie (St. 4, Ep. 9) — Il cult sulla guerra tra clan con un cast di volti iconici: Marco D’Amore, Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito. Regia firmata, tra gli altri, da Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima: alleanze, tradimenti e una messa in scena potente che ha ridefinito l’immaginario del crime italiano.

Sky Sport 1 • 20:45 • Calcio, Serie A — La massima serie italiana in diretta: studio, telecronache e collegamenti per vivere il campionato nel dettaglio, tra big match, analisi e voci dal campo. Appuntamento cardine per chi vuole seguire la giornata di campionato dal prime time.

Palla al centro e highlights: la finestra "sportiva" della serata

In base ai dati forniti non risultano ulteriori programmi con emittente classificata come "Sky Sport" oltre agli appuntamenti già indicati: consultate comunque la nostra guida per eventuali aggiornamenti di palinsesto in tempo reale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

