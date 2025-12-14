Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (14 dicembre), Gerry Scotti contro Carlo Conti: sfida tra giganti in prima serata

Cosa vedere stasera in tv? Carlo Conti sbarca su Rai 1 con Sarà Sanremo, Scotti risponde su Canale 5 alla guida ci Chi vuol essere milionario: ecco tutto il programma

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Sanremo 2025 - Carlo Conti - Gerry Scotti
RaiPlay e Mediaset Infinity

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 14 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Carlo Conti accende l’Ariston: Sarà Sanremo guida la notte Rai, poi NCIS Sydney e l’inchiesta di Ranucci

Rai 121:30Sarà Sanremo. Carlo Conti orchestra la serata che svela i titoli dei brani dei 30 Big del 76° Festival e chiude Sanremo Giovani: sul palco del Casinò i 6 finalisti si giocano i 2 posti all’Ariston (altri 2 arriveranno da Area Sanremo). L’evento mette a fuoco visione, ritmi e ospiti della kermesse di febbraio, tra musica live e annunci attesissimi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:00NCIS Sydney. Con Olivia Swann, Todd Lasance, Sean Sagar, Tuuli Narkle, Mavournee Hazel, William McInnes. Nell’Indo-Pacifico, una task force congiunta tra NCIS USA e Polizia Federale Australiana affronta crimini navali nella zona più contesa del pianeta: un team eterogeneo trasforma differenze culturali e operative in forza, tra fiducia da costruire, casi ad alta tensione e indagini internazionali.

Rai 321:00Report. Il programma d’inchiesta nato nel 1994 (oggi condotto da Sigfrido Ranucci) continua a radiografare poteri, appalti e scandali con documenti, testimonianze e lavoro sul campo. Nella recente stagione, focus come "Cantiere Cortina" hanno mostrato come i budget lievitino rispetto ai dossier iniziali e come i cantieri rischino slittamenti: un approccio rigoroso che mette sotto la lente sostenibilità, costi e responsabilità pubbliche.

Giordano all’attacco, Scotti rilancia il milione, Ale&Franz accendono Zelig: prime time Mediaset al calor bianco

Rete 421:32Fuori dal coro. Il talk di Mario Giordano, nato nel 2018, porta in prima serata un linguaggio diretto e "di pancia" tra politica, cronaca, economia, inviati, dossier e la storica rubrica "Il punto". Scenografie con sagome e oggetti enfatizzano temi e numeri, in una conduzione combattiva schierata dalla parte dei cittadini.

Canale 521:20Chi vuol essere milionario – Il torneo. Gerry Scotti guida una versione rinnovata del quiz: qualificazioni tra 10 concorrenti, tre "scalate" verso 1 milione, nuovo "paracadute" di sicurezza e quattro aiuti (50:50, pubblico, "chiedilo all’esperto in studio", "chiedilo a Gerry"). Un duello di conoscenza, sangue freddo e gestione del tempo per diventare campione di puntata.

Italia 121:36Zelig On. Area Zelig diventa un laboratorio creativo con l’energia di Paolo Ruffini e la verve solare di Lodovica Comello, affiancati dall’inconfondibile duo Ale & Franz. In scena giovani comici emergenti, sketch inediti, personaggi irresistibili e un mix di tradizione e nuovi linguaggi che sperimenta in prima serata.

Harrison Ford tra bugie e verità, poi nozze "over the top": La7 e Real Time alzano l’emozione

La721:15Destini incrociati (1999, drammatico; 129’). Regia di Sydney Pollack. Nel cast spicca Harrison Ford insieme a Kristin Scott Thomas, Charles S. Dutton e Bonnie Hunt: un dramma d’autore costruito su sguardi, silenzi e rivelazioni tardive.

Real Time21:30Il castello delle cerimonie. Reality cult (nato come Il boss delle cerimonie) ambientato al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate: dal sogno matrimoniale ai compleanni "over the top". Dopo Antonio Polese, il timone è passato a Donna Imma Polese con Antonio Jr: tra eccessi, cultura pop e feste esagerate che hanno fatto la storia del programma dal 2014.

Jennifer Aniston e Vince Vaughn si dicono addio, Gibson porta in battaglia, Forest fa show: la notte "Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 121:15Ti odio, ti lascio, ti… (2006, commedia; 105’). Regia di Peyton Reed. Una commedia sentimentale con Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Jon Favreau, Vincent D’Onofrio e Cole Hauser: cast d’eccezione per un racconto spigoloso sulle crisi di coppia.

Sky Cinema 221:15La battaglia di Hacksaw Ridge (2016, guerra; 131’). Regia di Mel Gibson. La vera storia di Desmond Doss (Andrew Garfield), soccorritore che in guerra rifiutò di impugnare armi per fede. Tra pregiudizi, addestramento e l’inferno di Okinawa, il coraggio di un "obiettore di coscienza" sul campo.

Sky Uno21:15GialappaShow. La Gialappa’s Band, con Mago Forest alla conduzione, mette alla berlina la tv con commenti corrosivi, sketch e un cast comico affollato di ospiti e tormentoni. Una "moviola" del piccolo schermo dal ritmo altissimo.

TV821:30Un biglietto per Natale (2019, sentimentale; 90’). Regia di Pat Williams. Con Torrey DeVitto, Chad Michael Murray, Grant Show, Lolita Davidovich, Madison Smith: atmosfere romantiche e spirito delle feste per una storia di seconde possibilità.

Cielo21:20Men in Black II (2002, fantascienza; 82’). Regia di Barry Sonnenfeld. Il ritorno degli agenti più iconici: Kay ha perso la memoria e Jay dovrà riportarlo in azione per salvare la Terra. Con Tommy Lee Jones, Rosario Dawson, Lara Flynn Boyle e Will Smith.

Serie A in campo, Premier e coppe in Remix: la maratona Sky Sport tra gol e parquet

Sky Sport 120:00Basket, Serie A. Il campionato di pallacanestro italiano accende il pre-serata con sfide ad alta intensità, fisicità e tattica sul parquet: tecnica, letture e rotazioni per i quintetti di vertice.

Sky Sport 122:15Basket, The Lost Dreamteam. Speciale dedicato alle leggende del basket e ai "what if" della pallacanestro: racconti, immagini e retroscena per ripercorrere la grande epopea del gioco.

Sky Sport Max19:45Calcio, Premier League. Il massimo campionato inglese in vetrina: intensità, ritmo e duelli fisici per una serata a tinte britanniche tra big six e sorprese di classifica.

Sky Sport Max21:45Sky Tennis Club. Spazio di approfondimento dedicato alla racchetta: ex campioni, allenatori e commentatori analizzano tecnica, tattiche e protagonisti del circuito, tra racconti d’esperienza e lavagne.

Sky Sport Max22:30Calcio, UEFA Champions League Remix. Highlights, gol e giocate della massima coppa europea: il meglio delle ultime giornate raccontato dalle voci dei protagonisti e dai cronisti.

Sky Sport Max23:00Calcio, UEFA Europa e Conference League Remix. Sintesi, firme e curiosità dai campi delle due competizioni continentali: reti, storie e volti del giovedì europeo.

Sky Sport Max23:30La giovane Italia. Rubrica sul calcio italiano emergente: focus dedicato ai talenti azzurri tra club e nazionali giovanili, storie e prospettive verso il grande calcio.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Anticipazioni Report - il conduttore Sigfrido Ranucci

Stasera in tv (7 dicembre): De Martino sparisce e Ranucci svela i costi (enormi) delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Cosa vedere oggi? Diego Abatantuono guida la commedia su Rai 2 contro Spielberg con ...
Anticipazioni Report - il conduttore Sigfrido Ranucci

Stasera in tv (23 novembre), Ranucci indaga sull'effetto Sinner e il governo Meloni: la replica (gelida) di Jannik

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 23 novembre: Rep...
Sigfrido Ranucci, conduttore di Report

Stasera in tv (30 novembre), la 'talpa' di Report e la grande sera di Giacomo Giorgio

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 30 novembre 2025...
Ascolti 30 novembre 2025

Ascolti tv ieri (30 novembre): vince Canale 5, colpo Ranucci, Fazio e Venier si confermano

Vince Canale 5 con La Notte nel Cuore al 16,5% di share, Carosello in Love al 15,3%,...
Ascolti 23 novembre 2025

Ascolti tv ieri (23 novembre): il trionfo dell’Italia in Coppa Davis, Fazio da record con il ricordo di Ornella Vanoni

Colpo in prima serata per La Notte nel Cuore al 17% di share, De Martino sprofonda a...
Ascolti tv 7 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (7 dicembre): Gerry Scotti vola altissimo e la Prima della Scala soccombe

Il ritorno di Chi vuol essere milionario brilla su Canale 5 con tutti i programmi de...
Stasera in tv (13 dicembre), Ballando con le stelle e Milly Carlucci hanno un nuovo rivale: il Volo tenta il sorpasso

Stasera in tv (13 dicembre), Ballando con le stelle e Milly Carlucci hanno un nuovo rivale: il Volo tenta il sorpasso

Cosa vedere stasera in tv? Oltre alla sfida Ballando-Il volo, troviamo IF con Ryan R...
Anticipazioni Gigi e Vanessa - Insieme, ospiti e scaletta del 26 novembre

'Gigi e Vanessa - Insieme', D’Alessio e Incontrada sfidano Montalbano con Gerry Scotti: cosa vedremo

Stasera seconda puntata dello show di Canale 5 sull’amicizia: Gerry Scotti spicca in...
Gigi e Vanessa insieme, Scotti rimprovera Incontrada: "Come Carlo Conti". E l'ossessione di D'Alessio

Gigi e Vanessa insieme, Scotti rimprovera Incontrada: "Come Carlo Conti". E l'ossessione di D'Alessio

Nella puntata del 26 novembre, tanti ospiti di spicco ma è Gerry Scotti a fare le ri...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

Diego Fornaciari
Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti
Francesca Inaudi

Francesca Inaudi
John Hannah

John Hannah

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963