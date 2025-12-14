Stasera in tv (14 dicembre), Gerry Scotti contro Carlo Conti: sfida tra giganti in prima serata Cosa vedere stasera in tv? Carlo Conti sbarca su Rai 1 con Sarà Sanremo, Scotti risponde su Canale 5 alla guida ci Chi vuol essere milionario: ecco tutto il programma

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

RaiPlay e Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 14 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Carlo Conti accende l’Ariston: Sarà Sanremo guida la notte Rai, poi NCIS Sydney e l’inchiesta di Ranucci

Rai 1 – 21:30 – Sarà Sanremo. Carlo Conti orchestra la serata che svela i titoli dei brani dei 30 Big del 76° Festival e chiude Sanremo Giovani: sul palco del Casinò i 6 finalisti si giocano i 2 posti all’Ariston (altri 2 arriveranno da Area Sanremo). L’evento mette a fuoco visione, ritmi e ospiti della kermesse di febbraio, tra musica live e annunci attesissimi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 – 21:00 – NCIS Sydney. Con Olivia Swann, Todd Lasance, Sean Sagar, Tuuli Narkle, Mavournee Hazel, William McInnes. Nell’Indo-Pacifico, una task force congiunta tra NCIS USA e Polizia Federale Australiana affronta crimini navali nella zona più contesa del pianeta: un team eterogeneo trasforma differenze culturali e operative in forza, tra fiducia da costruire, casi ad alta tensione e indagini internazionali.

Rai 3 – 21:00 – Report. Il programma d’inchiesta nato nel 1994 (oggi condotto da Sigfrido Ranucci) continua a radiografare poteri, appalti e scandali con documenti, testimonianze e lavoro sul campo. Nella recente stagione, focus come "Cantiere Cortina" hanno mostrato come i budget lievitino rispetto ai dossier iniziali e come i cantieri rischino slittamenti: un approccio rigoroso che mette sotto la lente sostenibilità, costi e responsabilità pubbliche.

Giordano all’attacco, Scotti rilancia il milione, Ale&Franz accendono Zelig: prime time Mediaset al calor bianco

Rete 4 – 21:32 – Fuori dal coro. Il talk di Mario Giordano, nato nel 2018, porta in prima serata un linguaggio diretto e "di pancia" tra politica, cronaca, economia, inviati, dossier e la storica rubrica "Il punto". Scenografie con sagome e oggetti enfatizzano temi e numeri, in una conduzione combattiva schierata dalla parte dei cittadini.

Canale 5 – 21:20 – Chi vuol essere milionario – Il torneo. Gerry Scotti guida una versione rinnovata del quiz: qualificazioni tra 10 concorrenti, tre "scalate" verso 1 milione, nuovo "paracadute" di sicurezza e quattro aiuti (50:50, pubblico, "chiedilo all’esperto in studio", "chiedilo a Gerry"). Un duello di conoscenza, sangue freddo e gestione del tempo per diventare campione di puntata.

Italia 1 – 21:36 – Zelig On. Area Zelig diventa un laboratorio creativo con l’energia di Paolo Ruffini e la verve solare di Lodovica Comello, affiancati dall’inconfondibile duo Ale & Franz. In scena giovani comici emergenti, sketch inediti, personaggi irresistibili e un mix di tradizione e nuovi linguaggi che sperimenta in prima serata.

Harrison Ford tra bugie e verità, poi nozze "over the top": La7 e Real Time alzano l’emozione

La7 – 21:15 – Destini incrociati (1999, drammatico; 129’). Regia di Sydney Pollack. Nel cast spicca Harrison Ford insieme a Kristin Scott Thomas, Charles S. Dutton e Bonnie Hunt: un dramma d’autore costruito su sguardi, silenzi e rivelazioni tardive.

Real Time – 21:30 – Il castello delle cerimonie. Reality cult (nato come Il boss delle cerimonie) ambientato al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate: dal sogno matrimoniale ai compleanni "over the top". Dopo Antonio Polese, il timone è passato a Donna Imma Polese con Antonio Jr: tra eccessi, cultura pop e feste esagerate che hanno fatto la storia del programma dal 2014.

Jennifer Aniston e Vince Vaughn si dicono addio, Gibson porta in battaglia, Forest fa show: la notte "Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 1 – 21:15 – Ti odio, ti lascio, ti… (2006, commedia; 105’). Regia di Peyton Reed. Una commedia sentimentale con Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Jon Favreau, Vincent D’Onofrio e Cole Hauser: cast d’eccezione per un racconto spigoloso sulle crisi di coppia.

Sky Cinema 2 – 21:15 – La battaglia di Hacksaw Ridge (2016, guerra; 131’). Regia di Mel Gibson. La vera storia di Desmond Doss (Andrew Garfield), soccorritore che in guerra rifiutò di impugnare armi per fede. Tra pregiudizi, addestramento e l’inferno di Okinawa, il coraggio di un "obiettore di coscienza" sul campo.

Sky Uno – 21:15 – GialappaShow. La Gialappa’s Band, con Mago Forest alla conduzione, mette alla berlina la tv con commenti corrosivi, sketch e un cast comico affollato di ospiti e tormentoni. Una "moviola" del piccolo schermo dal ritmo altissimo.

TV8 – 21:30 – Un biglietto per Natale (2019, sentimentale; 90’). Regia di Pat Williams. Con Torrey DeVitto, Chad Michael Murray, Grant Show, Lolita Davidovich, Madison Smith: atmosfere romantiche e spirito delle feste per una storia di seconde possibilità.

Cielo – 21:20 – Men in Black II (2002, fantascienza; 82’). Regia di Barry Sonnenfeld. Il ritorno degli agenti più iconici: Kay ha perso la memoria e Jay dovrà riportarlo in azione per salvare la Terra. Con Tommy Lee Jones, Rosario Dawson, Lara Flynn Boyle e Will Smith.

Serie A in campo, Premier e coppe in Remix: la maratona Sky Sport tra gol e parquet

Sky Sport 1 – 20:00 – Basket, Serie A. Il campionato di pallacanestro italiano accende il pre-serata con sfide ad alta intensità, fisicità e tattica sul parquet: tecnica, letture e rotazioni per i quintetti di vertice.

Sky Sport 1 – 22:15 – Basket, The Lost Dreamteam. Speciale dedicato alle leggende del basket e ai "what if" della pallacanestro: racconti, immagini e retroscena per ripercorrere la grande epopea del gioco.

Sky Sport Max – 19:45 – Calcio, Premier League. Il massimo campionato inglese in vetrina: intensità, ritmo e duelli fisici per una serata a tinte britanniche tra big six e sorprese di classifica.

Sky Sport Max – 21:45 – Sky Tennis Club. Spazio di approfondimento dedicato alla racchetta: ex campioni, allenatori e commentatori analizzano tecnica, tattiche e protagonisti del circuito, tra racconti d’esperienza e lavagne.

Sky Sport Max – 22:30 – Calcio, UEFA Champions League Remix. Highlights, gol e giocate della massima coppa europea: il meglio delle ultime giornate raccontato dalle voci dei protagonisti e dai cronisti.

Sky Sport Max – 23:00 – Calcio, UEFA Europa e Conference League Remix. Sintesi, firme e curiosità dai campi delle due competizioni continentali: reti, storie e volti del giovedì europeo.

Sky Sport Max – 23:30 – La giovane Italia. Rubrica sul calcio italiano emergente: focus dedicato ai talenti azzurri tra club e nazionali giovanili, storie e prospettive verso il grande calcio.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche