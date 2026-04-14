Per Ilary Blasi si mette male: il GF Vip verso un nuovo flop Stasera, martedì 14 aprile 2026, il reality dei famosi si scontra contro l'inossidabile Montalbano e le interviste della Fagnani a Belve. Ricca offerta informativa

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio disponibile martedì 14 aprile 2026: una sera ricchissima di fiction cult, talk d’attualità, inchieste e grande cinema, con sfide che promettono di tenervi incollati allo schermo.

Zingaretti torna in prima linea, Fagnani graffia e Sottile illumina le zone d’ombra

Rai 1 • 21:30 • Il Commissario Montalbano – Gatto e Cardellino: nuovo appuntamento in prima serata con la fiction tratta dai romanzi di Camilleri, per la regia di Alberto Sironi (2002, 120’). Nel cast spiccano Luca Zingaretti e Cesare Bocci, accanto a Katharina Böhm e Peppino Mazzotta. Un capitolo della saga che conferma il carisma del commissario di Vigata e l’alchimia di un ensemble amatissimo dal pubblico.

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Rai 2 • 21:20 • Belve: il talk ideato e condotto da Francesca Fagnani, nato nel 2018 e approdato su Rai 2 dal 2021, torna con il suo faccia a faccia senza sconti. Il format alterna interviste ravvicinate a personalità "da belva" e novità editoriali come la striscia dedicata ai "Nip" e lo spin-off Belve Crime. Stile diretto, domande taglienti e ritmo serrato per un appuntamento che ha ridefinito il genere dell’intervista televisiva.

Rai 3 • 21:20 • Farwest: Salvo Sottile guida un viaggio tra i "far west d’Italia", le terre di confine dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Inchieste, reportage, collegamenti e testimonianze live in studio si intrecciano per gettare luce sulle zone d’ombra del Paese e indicare possibili soluzioni, con una narrazione che unisce storie umane e indagini sul campo.

Berlinguer al contrattacco, Blasi infiamma il reality e Le Iene firmano l’inchiesta sulla sanità

Rete 4 • 21:34 • È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer presidia il prime time con un confronto serrato su cronaca, politica e temi sociali. In ogni puntata, servizi mirati e un faccia a faccia con un protagonista animano il dibattito, dando voce a posizioni differenti e allargando lo sguardo sull’attualità.

Canale 5 • 21:20 • Grande Fratello Vip: la versione celebrity del reality più longevo torna in prima serata con dinamiche incandescenti, nomination e televoti. Al timone Ilary Blasi, con un impianto che alterna storie personali, prove in diretta e confessionali: un classico della televisione italiana che, dal 2016, ha rinnovato linguaggi e format senza perdere l’appeal del racconto "senza filtri".

Italia 1 • 21:15 • Le Iene presentano: La cura: un’inchiesta che esplora luci e ombre del sistema sanitario italiano, raccontando criticità, eccellenze, ricerca e speranza. Un percorso che unisce testimonianze, ricostruzioni e verifiche sul campo nel solco della tradizione investigativa del programma.

Floris incalza la politica, il Nove fa ridere senza tregua e Real Time accende l’amore a tavola

La7 • 21:15 • Di martedì: l’approfondimento politico di Giovanni Floris mette in fila fatti e protagonisti della settimana con interviste, sondaggi e un contraddittorio serrato. Chiusura affidata al punto di vista dei bambini, che ribalta con leggerezza le certezze degli adulti.

Nove • 21:30 • Only fun – Comico show: monologhisti e comici si alternano sul palco per un’ora di risate a ritmo serrato. Uno show che punta su linguaggi pop e tempi comici precisi, tra personaggi, stand-up e sketch dal vivo.

Real Time • 21:40 • Primo appuntamento: il dating show (format First Dates) mette due single per la prima volta a tavola, tra accoglienza del maître, cocktail del barman e servizio al tavolo, prima del verdetto finale: rivedersi o dirsi addio. Conduce Flavio Montrucchio; il "Ristorante Geco" all’Eur fa da set alle storie, mentre lo spin-off in crociera amplia l’universo del programma.

Brad Pitt guida l’incubo globale, Barbieri mette in riga gli albergatori: talent e action chiudono il cerchio

Sky Cinema 1 • 21:15 • World War Z: un impiegato ONU (interpretato da Brad Pitt) affronta un’epidemia che trasforma le persone in feroci zombie, in una corsa contro il tempo tra continenti per fermare l’apocalisse. Nel cast anche Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella Kertesz e un cameo italiano di Pierfrancesco Favino; regia di Marc Forster (2013, 115’).

Sky Uno • 21:15 • Bruno Barbieri – 4 hotel: lo spin-off di "4 ristoranti" chiama in gara quattro albergatori della stessa area: check-in, notte in struttura e ispezioni rituali di Bruno Barbieri (materasso, topper, cuscini, bagno, minibar). Voti su location, servizi, camere, prezzi e colazione; confronto finale e 5.000 euro da reinvestire per il vincitore.

TV8 • 21:40 • Italia’s Got Talent (St.14 Ep.6): il talent dei "100 secondi" dove tutto è possibile: canto, danza, magia, comicità e Golden Buzzer per l’accesso diretto in finale. Dalle origini (con Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Gerry Scotti) alla fase Sky con Frank Matano, Elio e la conduzione di Lodovica Comello, il format continua a scoprire talenti in ogni disciplina, con in palio 100.000 euro e uno show a Las Vegas.

Cielo • 21:20 • Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013, 115’): un ex agente dei servizi segreti torna in azione quando un commando nordcoreano assalta la Casa Bianca e punta al Presidente. Nel cast Gerard Butler, Aaron Eckhart, Angela Bassett e Morgan Freeman; regia di Antoine Fuqua. Azione a orologeria, assedio e controffensiva per un adrenalinico "siege movie".

Notte Champions e motori: studio, gol in simultanea e adrenalina off-road

Sky Sport 1 • 20:00 • Champions League Show: studio, immagini e interviste ai protagonisti UEFA per preparare la notte europea, tra analisi tattiche, collegamenti e highlights della giornata.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, Diretta Gol Champions League: finestra in simultanea dai principali campi d’Europa, per non perdere neanche un gol tra aggiornamenti in tempo reale e passaggi live dai match più caldi.

Sky Sport Max • 21:00 • Automobilismo, WRC: il Mondiale Rally mette in scena velocità, strategia e fondi insidiosi. Una competizione leggendaria che esalta tecnica, nervi saldi e spettacolo a ogni prova speciale.

Sky Sport Max • 22:30 • Icarus Ultra: il magazine degli sport outdoor "spinto oltre": avventure, imprese, curiosità e storie dal mondo dell’endurance e della natura, alla ricerca del limite umano e sportivo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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