Stasera in tv (14 agosto), Mogol celebrato da Giletti sfida la Coppa Italia e gli Europei di atletica leggera Cosa vedere stasera? Il meglio della prima serata di venerdì 14 agosto: l’omaggio a Mogol su Rai 1 contro L’erede su Canale 5 e la finale del Trofeo Bortolotti su TV8.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 14 agosto 2026: una selezione ricchissima di musica, cinema d’autore, grande sport e intrattenimento, pensata per soddisfare ogni gusto.

Giletti racconta Mogol, sprint azzurro e bugie fuori controllo: la Rai va all’attacco

Rai 1 – Viva Mogol! Con i grandi della musica alle 21:30. Massimo Giletti conduce una serata-evento che omaggia l’autore che più di tutti ha dato voce alle emozioni degli italiani. Sul palco, racconti, aneddoti e performance per ripercorrere la storia personale e artistica di Mogol, tra successi intramontabili e collaborazioni che hanno segnato generazioni.

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Rai 2 – Atletica leggera, Europei Birmingham 2026 alle 21:00. Dall’Alexander Stadium le gare dei XXVII Campionati Europei (10–16 agosto 2026): serata tra corsie e pedane con finali e qualificazioni che pesano sul medagliere azzurro. Riflettori su velocità, salti e lanci per un prime time ad alta intensità sportiva.

Rai 3 – Bugiardo seriale alle 21:20. Commedia di Olivier Baroux con Tarek Boudali, Artus e Pauline Clément. Jérôme è schiavo delle sue bugie compulsive e rifiuta di riconoscere il problema, finché una "maledizione" non rende reali tutte le sue menzogne. Da quel momento inizia un incubo esilarante fatto di guai su guai, tra identità che si sdoppiano e verità che presentano il conto.

Colpo grosso su Rete 4, amori e faide su Canale 5, poi la Fiorentina di Grosso accende Italia 1

Rete 4 – Non si ruba a casa dei ladri alle 21:33. Commedia diretta da Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme e Massimo Ghini. Antonio vuole vendicarsi di un politico corrotto che ha messo al sicuro in Svizzera i proventi delle sue truffe: nasce così un piano "artigianale" con una banda improvvisata di derubati, tra travestimenti, imprevisti e un colpo da realizzare a Zurigo.

Canale 5 – L’erede alle 21:21. Soap ambientata a Urfa: la storica faida tra Yelduran e Kordagli sembra placarsi con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma Serhat, stimato chirurgo a Istanbul e considerato il legittimo erede della dinastia, rifiuta il destino impostogli. L’incontro con Melek e un drammatico ricovero d’urgenza lo costringeranno a scegliere tra cuore, onore e famiglia. Cast: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen.

Italia 1 – Coppa Italia Live alle 20:35. Studio e highlights per entrare nel clima della serata: analisi, immagini e tutte le informazioni utili prima del fischio d’inizio.

Italia 1 – Calcio, Coppa Italia – Trentaduesimi di finale: Fiorentina-Benevento alle 21:15. Primo test ufficiale per la nuova Fiorentina guidata da Fabio Grosso, profondamente rinnovata dal mercato estivo. Al Franchi arrivano i giallorossi del Benevento: curiosità per i nuovi innesti viola e per gli equilibri tecnici di una squadra tutta da scoprire.

Italia 1 – Coppa Italia Live alle 23:17. Il post partita con gli highlights di tutte le gare, le giocate decisive, i numeri e i momenti chiave della serata di Coppa Italia.

Caligola, sfide a colpi di battute e l’ossessione che diventa impresa

La7 – Caligola’s Hidden Legacy alle 21:15. Documentario (2015) diretto da Vivien Floris e Gokce Oze: un viaggio tra fonti, reperti e ricostruzioni per indagare l’eredità nascosta di Caligola, imperatore tanto discusso quanto centrale per capire i meccanismi del potere nell’antica Roma.

Nove – Comedy Match alle 21:30. Due squadre di comici professionisti si affrontano in improvvisazioni, giochi fulminanti e tempi comici serrati. Format ad alto tasso di ritmo in cui ogni round chiede prontezza, fantasia e colpi di genio.

Real Time – Malati di pulito alle 21:40. Docureality sui "pulitori compulsivi" che hanno trasformato la loro ossessione in una professione. Protagonista l’efficientissima squadra di Linda Dykes, capace di rimettere a nuovo qualsiasi spazio 24 ore su 24: niente accumuli estremi, ma organizzazione, metodo e risultati lampo.

Navy Seals in missione, spose in gara, trofeo a Bergamo e amicizia che sfida le vette

Sky Cinema 1 – Una sola possibilità alle 21:15. Action di James Nunn con Scott Adkins, Ashley Greene e Ryan Phillippe. Un’unità di Navy Seals, guidata dal tenente Jake Harris con l’analista CIA Zoe Anderson, deve impedire un attacco a Washington. Obiettivo: prelevare un detenuto da un penitenziario su un’isola. Ma l’ostilità del direttore Jack Yorke innesca una corsa contro il tempo tra assalti e contromosse.

Sky Uno – Quattro matrimoni alle 21:15. Quattro future spose aprono le porte del loro giorno perfetto per essere giudicate dalle rivali su abito, cerimonia e ricevimento. Strategie, colpi di scena e il sogno di conquistare l’ambito premio, tra tradizione e creatività senza freni.

TV8 – Calcio, Trofeo Bortolotti – Finale: Atalanta-Athletic Bilbao alle 20:45. Ventottesima edizione del tradizionale trofeo dedicato ad Achille e Cesare Bortolotti: al Gewiss Stadium i padroni di casa dell’Atalanta sfidano l’Athletic Bilbao in una delle ultime amichevoli prima del via della stagione. Occasione per testare condizione e nuove soluzioni tattiche.

Cielo – Le otto montagne alle 21:20. Film di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi ed Elena Lietti. L’amicizia di due ragazzi cresce tra sfide personali e sentieri dell’anima, sulle montagne che diventano mappa interiore: un viaggio fisico ed emotivo alla ricerca di sé e del senso dei legami, tra scelte, radici e fedeltà.

Pedane, vento e leggenda: l’Europa in pista e l’omaggio alla Divina

Sky Sport 1 – Atletica leggera, Europei Birmingham 2026 alle 20:50. Dalla cattedrale inglese dell’atletica, la sessione serale dei Campionati Europei (10–16 agosto 2026): sprint, salti e lanci con azzurri in caccia di medaglie pesanti e qualificazioni decisive.

Sky Sport Max – Vela, Highlights SailGP alle 20:50. Il meglio dalle tappe della competizione più spettacolare sui catamarani F50: velocità, manovre al limite e tattica in mare aperto per una serie di highlight mozzafiato.

Sky Sport Max – L’ultima Fede alle 21:50. Speciale che rende omaggio a Federica Pellegrini: immagini, racconti e le ultime gare ISL di Eindhoven per ripercorrere la chiusura della carriera internazionale della "Divina", tra record, emozioni e un’eredità sportiva senza eguali.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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