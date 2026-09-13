Stasera in tv (13 settembre): le Iene ripartono e sfida tra Alessandro Borghese e Bruno Barbieri Cosa vedere stasera? Il volley su Rai 2 incrocia il tennis su Sky Sport 1, mentre su Sky Cinema 1 arriva Santocielo con Ficarra & Picone e su Sky Uno Bruno Barbieri apre le stanze di 4 Hotel.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata di 13 settembre 2026, qui trovate il meglio della prima serata: sport da brividi, cinema d’autore, reality e grandi classici per una domenica che accontenta tutti.

Rai, Siani-De Sica per far ridere e l’Italvolley per far esultare: Iacona torna con le inchieste

Rai 1 — 21:30 — Il principe abusivo. La favola pop di Alessandro Siani diventa commedia degli equivoci: un ragazzo qualunque finisce alla corte di una principessa e impara (a modo suo) etichetta e sentimenti. Nel cast anche Alessandro Siani, Christian De Sica, Sarah Felberbaum e Serena Autieri: ritmo brillante e romanticismo all’italiana.

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Rai 2 — 21:00 — Pallavolo maschile, Europei 2026 – 3a giornata (Girone A): Italia-Slovacchia. Terzo impegno continentale per gli Azzurri: battuta, muro e cambio palla per indirizzare il girone e testare la profondità della rosa in vista della fase calda.

Rai 3 — 20:30 — Presa diretta. Riccardo Iacona guida il magazine d’inchiesta che, dal 2009, scandaglia politica, ambiente, conti pubblici, sanità e giustizia con reportage sul campo e punti di vista molteplici. Un racconto che cerca soluzioni concrete ai problemi quotidiani, con un metodo che privilegia il territorio e modelli virtuosi.

Mediaset, Capuozzo racconta i "Giganti", la dizi turca al calor bianco e l’indagine di Le Iene

Rete 4 — 21:34 — Giganti – I protagonisti della Storia. Un viaggio televisivo tra vite e opere di figure che hanno inciso sul nostro presente: biografie, retroscena e riletture per capire chi ha davvero cambiato il mondo.

Canale 5 — 21:21 — Racconto di una notte. Vent’anni dopo l’omicidio del padre, l’ispettore Mahir rientra a Denizli in cerca di giustizia. L’avvicinamento a Canfeza lo trascina in una ragnatela di segreti, rituali antichi e alleanze spezzate: indagine e passato corrono verso una notte che può ribaltare ogni destino. Con Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu.

Italia 1 — 21:13 — Le Iene presentano: Inside. Speciali che riprendono e approfondiscono i casi più discussi del programma: nuove piste, elementi inediti e verifiche sul campo nel solco del taglio investigativo della trasmissione. La puntata di stasera racconta storie di persone che hanno attraversato momenti drammatici e hanno dovuto ricominciare.

Si parla di diagnosi, incidenti e lutti che hanno cambiato completamente la loro vita. La puntata, condotta da Cizco, si concentra soprattutto sul percorso per ritrovare un nuovo equilibrio. Alcuni protagonisti hanno vissuto una seconda rinascita, trasformando il proprio dolore in un modo per aiutare gli altri.

La7 e Discovery, amore e addestramento: Richard Gere commuove; tra esperimenti d’amore e sfide comiche

La7 — 21:15 — Ufficiale e gentiluomo. Il duro addestramento dei cadetti e una storia d’amore che resiste alle prove della vita: Richard Gere, Debra Winger e Louis Gossett Jr. per un classico che ha fatto storia tra disciplina, ambizione e sentimento.

Nove — 21:30 — Comedy Match. Due squadre di professionisti dell’umorismo si sfidano a colpi di improvvisazione: battute fulminanti, giochi e colpi di scena per un’arena tutta da ridere.

Real Time — 20:30 — Matrimonio a prima vista Italia. La versione italiana del format danese: tre coppie di sconosciuti si sposano "al buio" e convivono per tre settimane sotto la guida di un team di esperti tra sociologia, psicologia e sessuologia. Alla fine, la scelta: restare insieme o separarsi.

Real Time — 21:55 — 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni. Il prequel del celebre docureality: nuove e vecchie coppie alle prese con il visto, i primi incontri e il banco di prova delle aspettative. Sarà vero amore?

Intrattenimento Sky, tra cinema italiano e stanze d’hotel: Barbieri ispeziona, Borghese valuta, IGT fa spettacolo e Lanthimos punge

Sky Cinema 1 — 21:15 — Santocielo. Commedia corale con Barbara Ronchi, Giovanni Storti, Maria Chiara Giannetta, Valentino Picone e Salvo Ficarra: equivoci, miracoli mancati e seconde possibilità in un racconto leggero che gioca con destino e quotidianità.

Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Quattro albergatori si ospitano e si giudicano su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Le celebri "ispezioni" di Barbieri passano al setaccio topper, cuscini, bagni e minibar prima del verdetto con premio da reinvestire.

TV8 — 20:35 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro locali della stessa area e tipologia di cucina si confrontano su location, servizio, menù, prezzo e categoria "special": classifica, bonus e un investimento finale al vincitore.

TV8 — 21:50 — Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 8). Il talent dei "cento secondi": tra golden buzzer, esibizioni sorprendenti e storie che emozionano, la giuria seleziona chi merita la finale e la sfida per i 100 mila euro.

Cielo — 21:20 — La favorita. Yorgos Lanthimos firma una corte velenosa tra intrighi, potere e rivalità: Olivia Colman, Rachel Weisz ed Emma Stone in un triangolo che piega la politica ai capricci del cuore.

Sky Sport, notti Slam e motori: dritti vincenti a New York, sprint in pista e storie di campioni

Sky Sport 1 — 20:00 — Tennis, US Open. Live dal cemento di Flushing Meadows: ultimi turni dello Slam tra prime vincenti, rovesci in diagonale e tie-break da brividi, con studio e analisi a corredo.

Sky Sport Max — 18:00 — Atletica Leggera, World Athletics Ultimate Championships Budapest 2026. Sprint, mezzofondo, salti e lanci: i big dell’atletica si giocano medaglie e primati nella rassegna che riunisce i fuoriclasse della stagione.

Sky Sport Max — 21:00 — Nascar Euro Series. La serie ufficiale NASCAR in versione europea: stock-car, contatti ruota a ruota e strategie ai box per una serata ad alta tensione.

Sky Sport Max — 21:30 — 90/10. Rubrica che riporta alla luce campioni, gol e momenti indimenticabili tra anni ’90 e primi 2000: nostalgia, aneddoti e immagini iconiche.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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