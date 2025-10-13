Stasera in tv (13 ottobre), Nicola Porro all'attacco di Massimo Giletti: scintille su Garlasco Cosa vedere stasera, lunedì 13 ottobre 2025, in televisione? Talk di cronaca su Chiara Poggi, Blanca su Rai 1, il Grande Fratello su Canale 5 e Max Giusti che si sdoppia

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 13 ottobre 2025: una serata ricchissima di proposte e spunti, tra fiction, inchieste, reality e grande cinema, pensata per convincere ogni tipo di pubblico.

Giannetta e Zeno in "Blanca", Mammucari on the road e Giletti riapre il caso Garlasco

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Blanca, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. La consulente non vedente della polizia affronta nuovi casi e scelte di vita in una stagione che intreccia giallo, sentimenti e colpi di scena, con una regia che alterna ritmo e introspezione.

Su Rai 2 alle 21:20 debutta Lo spaesato: Teo Mammucari porta in scena spettacoli comici nei teatri storici dei piccoli borghi italiani, dopo un viaggio fatto di incontri, interviste e storie locali. La sua visione dissacrante trasforma persone e aneddoti in una grande commedia popolare a misura di territorio.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Lo stato delle cose: Massimo Giletti dedica la puntata agli sviluppi del delitto di Garlasco, tra l’inchiesta sull’ex pm Mario Venditti, le dimissioni di Luciano Garofano e le piste che toccano anche gli abusi al santuario della Bozzola. Riflettori su intercettazioni, scontrini, consulenze e testimonianze, con un parterre che alterna avvocati, giornalisti e testimoni per ricostruire "lo stato delle cose".

Porro all’attacco, Ventura al televoto del GF e Stallone guida i "mercenari"

Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarta Repubblica: Nicola Porro apre con le novità del caso Chiara Poggi e le intercettazioni inedite collegate alla vicenda Venditti/Sempio, quindi attualità e politica con ospiti in studio e in collegamento. Il talk alterna servizi d’apertura, dibattito e il consueto "processo" finale.

Su Canale 5 alle 21:20 c’è Grande Fratello: Simona Ventura guida l’edizione del venticinquennale tra ritorno alle origini, nuovi ingressi e prime eliminazioni. Nella Casa impazzano nomination, scontri, strategie e flirt; si discute del televoto del 13 ottobre, delle dinamiche tra Benedetta e Giulio e del caso Omer, mentre in studio gli opinionisti storici commentano con tono acceso.

Su Italia 1 alle 21:20 va in onda I mercen4ri – Expendables (regia di Scott Waugh, 103’): cast da brividi con Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Sylvester Stallone e Andy Garcia. Dopo il fallimento di una missione in Libia, la squadra si riorganizza per fermare un commando che ha messo le mani su ordigni nucleari in rotta verso la Russia: azione ad alto tasso adrenalinico e cameratismo vecchia scuola.

Augias costruisce ponti, Panella giudica l’italianità all’estero e la dizi "Hercai" incendia i sentimenti

Su La7 alle 21:15 La torre di Babele: Corrado Augias ripercorre grandi temi di storia e attualità con ospiti illustri, libri e servizi. Nato nel 2023, il programma "spiega il perché delle cose" citando Virgilio e lega passato e presente con un taglio divulgativo che mette insieme politica, cultura e scienza.

Su Nove alle 21:30 Little Big Italy: Francesco Panella vola nelle città del mondo per scovare la migliore cucina italiana oltreconfine. Tre ristoranti si sfidano tra piatti iconici, atmosfera e tradizione: Panella mette alla prova gusto, autenticità e capacità di raccontare l’Italia lontano da casa.

Su Real Time alle 21:35 Hercai – Amore e vendetta (stagione 3, ep. 24): la saga turca torna a Midyat (Mardin), dove Reyyan, cresciuta in una famiglia potente che non l’ha mai davvero accettata, incrocia il destino di Miran, erede degli Aslanbey venuto a vendicare i genitori. Segreti di sangue, onore e sentimenti proibiti alimentano un melodramma ad alto impatto emotivo.

Giusti fa il bis: "Bollicine" su TV8 e Sky Uno, tra fantasmi a New York e Kubrick di culto

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva Ghostbusters: Minaccia glaciale (2024, 116’): la famiglia Spengler torna nella storica caserma di New York e si unisce agli Acchiappafantasmi originali per fronteggiare una minaccia capace di congelare il mondo. Nel cast Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Patton Oswalt: nostalgia, ironia e effetti speciali per una nuova avventura "gelida".

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 Full Metal Jacket (1987, 116’): il capolavoro di Stanley Kubrick segue il percorso dei marine dal training disumano al fronte vietnamita, tra alienazione e ferocia. Un classico sulla brutalità della guerra con Matthew Modine, Vincent D’Onofrio e R. Lee Ermey.

Su Sky Uno alle 21:30 Bollicine: Max Giusti mattatore in un one man show che alterna imitazioni cult, improvvisazione e verità scomode raccontate con ironia. Lo spettacolo, scritto in cinque anni, è un flusso comico che tocca vita, famiglia e televisione, scaldando il pubblico con la verve tipica di Giusti.

Su TV8 alle 21:30 c’è Bollicine (prima visione free): l’energia di Max Giusti ritorna sul palco tra parodie (da Alessandro Borghese ad Aurelio De Laurentiis) e racconti senza filtri. Un antipasto perfetto in attesa della sua nuova sfida televisiva nel preserale Mediaset.

Su Cielo alle 21:20 Left Behind – La profezia (2014, 110’): il thriller apocalittico di Vic Armstrong con Nicolas Cage segue un pilota nell’inferno di un misterioso "rapimento" di massa. Tra fede, panico e collasso dei sistemi, un viaggio teso nell’ignoto.

Qualificazioni Mondiali e Serie C: la notte del pallone su Sky

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: spazio ai big match del percorso verso Canada‑Messico‑USA 2026, con studio e approfondimenti in tempo reale. A seguire, alle 22:45, UEFA Champions League Magazine, il rotocalco con immagini, interviste e storie della massima competizione europea per club. Chiude alle 23:15 Sport Dataroom, l’inchiesta che spiega i fatti sportivi con dati e tecnologie, tra metriche, mappe e lavagne tattiche.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Calcio, Serie C: la terza serie italiana in diretta con sfide ad alta intensità, rivalità storiche e giovani in rampa di lancio. La serata completa il quadro calcistico insieme alle Qualificazioni, per un lunedì interamente a tinte pallonate.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

