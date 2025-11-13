Stasera in tv (13 novembre), Geppi Cucciari rimane da sola: cosa le succede stasera Cosa vedere in TV stasera, giovedì 13 novembre 2025? Nella serata di grande sport della Rai, con la Nazionale e Musetti-Alcaraz, resta in onda solo la comica. La programmazione

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 13 novembre 2025: una programmazione ricchissima tra calcio degli Azzurri, talk d’attualità, cinema di richiamo e talent live, con scelte per ogni gusto.

Azzurri in campo e palinsesto rivoluzionato: Musetti–Alcaraz su Rai 2, Geppi firma la cornice

Rai 1 (20:45) — Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 9a giornata (Gruppo I): Moldavia-Italia. Viaggio in Moldavia per gli Azzurri: la Nazionale affronta i padroni di casa nella nona giornata del cammino UEFA verso il Mondiale 2026. Una partita chiave per la classifica, con collegamenti e approfondimenti dedicati al match e alle scelte di formazione del CT.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 (21:20) — Ore 14 Sera. La versione di prima serata del talk di attualità con notizie, politica e cronaca cede eccezionalmente il campo al grande tennis: come comunicato dalla rete, stasera non va in onda per lasciare spazio alla sessione serale delle ATP Finals di Torino, con l’attesissimo Musetti–Alcaraz previsto non prima delle 20:30.

Rai 3 (21:20) — Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra uno show che unisce ironia e cultura: band dal vivo, il divulgatore Roberto Mercadini e il prof. Andrea Maggi accompagnano una serata di racconti, ospiti e libri. Dalla prima messa in onda del 2023, il format (Rai Cultura, con Itv Movie) ha costruito un pubblico fedele e curioso, grazie a un mix di divulgazione pop e ritmo da varietà intelligente.

Del Debbio al contrattacco, J.Lo tra ostaggi e scintille, Depp riapre la fabbrica dei sogni

Rete 4 (21:30) — Dritto e rovescio. Il talk politico di Paolo Del Debbio (Videonews) torna con interviste uno–a–uno, collegamenti dalle piazze e dibattiti serrati su economia, società e cronaca. In studio il consueto parterre di firme e opinionisti, per un confronto senza sconti nello stile diretto del programma nato nel 2019.

Canale 5 (21:40) — Un matrimonio esplosivo. Regia di Jason Moore. Cast: Jennifer Coolidge, D’Arcy Carden, Josh Duhamel, Jennifer Lopez, Callie Hernandez. La festa di nozze perfetta si trasforma in un incubo quando gli invitati vengono presi in ostaggio: ai futuri sposi tocca salvare tutti, sempre che non finiscano per farsi la guerra. Action, romanticismo e humour per una serata ad alta tensione con J.Lo protagonista.

Italia 1 (21:24) — La fabbrica di cioccolato. Regia di Tim Burton. Con Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, Christopher Lee, e un cast corale. Un bambino vince l’accesso alla più grande fabbrica di cioccolato del Paese: l’eccentrico Willy Wonka lo guida in un viaggio tra invenzioni, sorprese e prove memorabili. Visione burtoniana, atmosfere fiabesche e morale senza tempo per il classico di Roald Dahl.

Formigli all’assalto, love‑show dal palco e casi estremi: la notte La7 & Discovery

La7 (21:15) — PiazzaPulita. Corrado Formigli guida l’approfondimento che incrocia interviste, scontri di idee e inchieste. In studio rubriche come "Piazzaselvaggia" di Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini, per leggere l’attualità con numeri, reportage e linguaggi diversi.

Nove (21:30) — Save the dating – Amori in corso. Marta e Gianluca (dal mondo di Only Fun) portano in scena lo spin‑off che fonde stand‑up comedy e dating: i single in platea partecipano a giochi dal vivo, nascono coppie spontanee e si mette alla prova la compatibilità… tra risate e colpi di fulmine.

Real Time (21:30) — Vite al limite. Lo storico docureality (My 600‑lb Life) segue pazienti clinicamente obesi nel percorso verso il bypass gastrico con il dott. Younan Nowzaradan. Tra dieta, psicologia e ricadute, la serie — nata come miniserie nel 2012 e cresciuta fino allo spin‑off "Vite al limite: e poi…" — racconta sfide reali, successi e cadute con sguardo lungo e realistico.

Ghostbusters e Bataclan: il cinema d’autore incontra il talento live (e un mélo da lacrime)

Sky Cinema 1 (21:15) — Ghostbusters: Minaccia glaciale. Regia di Gil Kenan. Con Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Patton Oswalt. La famiglia Spengler torna nell’iconica caserma di New York e unisce le forze con gli Acchiappafantasmi originali per fronteggiare una minaccia capace di congelare il mondo intero. Nostalgia, nuova generazione e blockbuster‑feel per una serata family ad alto tasso di divertimento.

Sky Cinema 2 (21:15) — November – I cinque giorni dopo il Bataclan. Regia di Cédric Jimenez. Con Lyna Khoudri, Marine Vacth, Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain. Un thriller civile che segue da vicino le operazioni delle forze antiterrorismo francesi nei cinque giorni successivi al 13 novembre 2015 a Parigi: procedure, tensione e ferite aperte della città.

Sky Uno (21:15) — X Factor Italia. I Live accendono il talent: identità artistiche, assegnazioni e performance puntano al salto di qualità sul palco. Tra storie, band dal vivo e coaching, la gara entra nella fase calda con sfide e colpi di scena in diretta.

TV8 (21:30) — Io prima di te. Regia di Thea Sharrock. Con Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman, Charles Dance, Matthew Lewis, Janet McTeer. Louisa, in cerca di lavoro, diventa assistente di Will, banchiere tetraplegico: da un inizio difficile nasce un legame che cambia le loro vite. Un mélo contemporaneo che non rinuncia al sorriso.

Cielo (21:20) — The Keeper. Regia di Keoni Waxman. Con Steven Seagal, Liezl Carstens, Arron Shiver. Roland, poliziotto di Los Angeles tradito dal partner, si ritrova a proteggere una giovane minacciata da un gangster locale: vendetta, pallottole e resa dei conti. Action teso nel segno dell’icona Seagal.

Finals, analisi e NBA Night: la maratona sportiva firmata Sky

Sky Sport 1 (20:30) — Tennis, ATP Finals Torino 2025. Il Masters di fine stagione dall’Inalpi Arena: sessione serale con i big in corsa per le semifinali e studio con analisi, servizi e voci dal campo.

Sky Sport 1 (22:30) — Studio Tennis. Il dopo‑gara delle Finals: numeri, tattica, interviste e immagini a caldo per leggere i match punto per punto.

Sky Sport Max (20:00) — Basket, NBA. La notte a stelle e strisce si accende con una programmazione dedicata e il focus sui big‑match: tra le sfide di cartello annunciate, Philadelphia 76ers–Boston Celtics e Sacramento Kings–Denver Nuggets, oltre all’Eurolega in prima serata sulle reti dedicate.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche