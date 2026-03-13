Nessuno osa sfidare Antonella Clerici: la regina resta senza rivali Stasera, venerdì 13 marzo 2026, The Voice Generations non ha concorrenza: solo la dizi turca di Canale 5, Propaganda e Crozza affrontano il talent di Rai 1

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco le proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 13 marzo 2026: dalla musica live alla cronaca nera, dal grande cinema alla satira, fino allo sport in evidenza.

Clerici emoziona, il giallo ai Tropici e la Terra che parla: la Rai accende il prime time

Rai 1 • 21:30 • The Voice Generations. Lo spin‑off del talent porta sul palco gruppi legati da vincoli di sangue o amicizia, giudicati da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, con la conduzione di Antonella Clerici. Format ad alto tasso emotivo: Blind Auditions, squadre e una finale a colpi di interpretazioni e storie personali.

Rai 2 • 21:20 • Delitti in Paradiso. Richard Poole, detective di Scotland Yard, viene spedito sull’isola caraibica di Saint Marie per indagare sull’omicidio di un collega: quintessenza dell’inglese impettito, fatica ad adattarsi allo stile locale anche dopo l’assegnazione di una squadra fissa. Nel cast Don Gilet, Shantol Jackson, Shaquille Ali‑Yebuah, Ginny Holder, Don Warrington, Élizabeth Bourgine, Tobi Bakare.

Rai 3 • 21:25 • La pelle del Mondo. Un viaggio nella biosfera tra scienza divulgativa e attualità: la trasmissione esplora il ruolo delle piante e l’equilibrio uomo‑natura, con un linguaggio accessibile e rigoroso. Nel corso delle puntate, tra i volti citati nel progetto, lo scienziato Stefano Mancuso e l’attore‑conduttore Lillo, con incursioni narrative e momenti di intrattenimento.

Nuzzi riapre i dossier, la dizi che infiamma Canale 5 e l’epica DC: la serata Mediaset

Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews, ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, torna tra grandi casi irrisolti, perizie e confronto in studio. Storia solida (oltre 15 edizioni e 530 puntate), squadra di esperti ricorrenti (tra cui criminologi e psichiatri) e focus costante su cronaca nera e diritti.

Canale 5 • 21:21 • Io sono Farah. Farah arriva clandestinamente a Istanbul con il figlio Kerim, affetto da una rara malattia: per salvarlo accetta di lavorare per Tahir, piccolo criminale che la trascina in un vortice di segreti e pericoli. Soap turca ad alta tensione con Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar.

Italia 1 • 21:26 • Aquaman (2018, 143’, regia di James Wan). Arthur Curry reclama il trono di Atlantide in un’avventura spettacolare tra abissi e terraferma. Con Amber Heard, Jason Momoa, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe.

Zoro attacca, Crozza punge e le case vanno all’asta dei sentimenti: La7 e Discovery alzano il ritmo

La7 • 21:15 • Propaganda Live. Diego "Zoro" Bianchi orchestra reportage originali, rassegne, interviste e satira con Makkox; in studio firme come Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata, più la band live. Format nato nel 2017, erede di Gazebo, con lunghi racconti d’attualità e ironia tagliente.

Nove • 21:30 • Fratelli di Crozza. Il one‑man show di Maurizio Crozza: imitazioni, parodie e monologhi che fotografano politica, tv e costume. Dalla galleria di personaggi storici alle nuove maschere, un classico del venerdì che unisce risate e riflessione.

Real Time • 21:30 • Casa a prima vista. Docu‑reality (dal 2023) ispirato a Chasseur D’Appart: tre agenti a Milano o Roma scelgono una casa "su misura" per il cliente, che decreta il vincitore. Voce narrante di Andrea Pellizzari, dinamiche competitive e uno sguardo al mercato immobiliare reale tra budget, quartieri e sorprese.

Monaghan e Clarke in trappola, Borghese al verdetto: la notte "pop" dell’Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Black site – La tana del lupo (2022, 93’, regia di Sophia Banks). In una prigione top‑secret, un detenuto pericolosissimo evade e scatena un piano mortale: azione ad alta tensione con Jason Clarke, Michelle Monaghan, Jai Courtney, Pallavi Sharda, Phoenix Raei.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special" locale; voti segreti e possibile ribaltone col punteggio di Borghese. In palio 5.000 euro da reinvestire nell’attività: un cult del food‑entertainment dal 2015.

TV8 • 21:30 • MasterChef Italia (Stagione 14, Ep. 3). La gara tra aspiranti chef con Live Cooking e Stress Test: ai giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo si affianca, per le valutazioni iniziali, anche la chef Chiara Pavan.

Cielo • 21:20 • I fiumi di porpora (2000, 123’, regia di Mathieu Kassovitz). Tra Grenoble e l’Alta Savoia, due indagini apparentemente lontane — un omicidio in montagna e una tomba profanata — conducono a una verità scioccante legata all’università locale. Con Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda.

Eurolega in vetrina, Remix di Champions e Bundesliga in prime time: la maratona Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:30 • Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club maschili: tecnica, fisicità e grandi firme del parquet per una serata ad alto ritmo.

Sky Sport 1 • 22:30 • Reload. Appuntamento del canale in fascia serale dedicato alla programmazione sportiva della giornata.

Sky Sport 1 • 23:00 • Calcio, UEFA Champions League Remix. Il meglio delle ultime giornate di Champions: gol, immagini e giocate più spettacolari con il racconto dei telecronisti e le voci dei protagonisti per rivivere i momenti chiave della coppa regina.

Sky Sport Max • 20:30 • Calcio, Bundesliga. Dalla Germania, la massima serie: intensità, gol e talenti in mostra in un campionato tra i più spettacolari d’Europa.

