Stasera in tv, De Martino sfida la finale di Coppa Italia Lazio-Inter
Cosa vedere stasera in tv? Harrison Ford con Il richiamo della foresta (Italia 1) contro Chi l’ha visto? (Rai 3), mentre Enrico Brignano accende il Nove e Borghese arbitra su TV8.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 13 maggio 2026.
- De Martino scalda l’access, poi Siani e Capotondi: la notte Rai tra game, commedia e casi irrisolti
- Lazio‑Inter per la Coppa Italia e il talk di Labate: Mediaset tra grande calcio, politica e avventura
- Cazzullo rilegge un giorno-chiave, Brignano a cuore aperto, Zorzi valuta gli host: la serata La7 & Discovery
- Jason Statham orchestra La rapina perfetta, Bastianich cerca il piatto che resta, Borghese arbitra le cucine
- Roma in racchetta e tuffi in vasca: 1000 al Foro, Champions LEN e lo show del tennis
De Martino scalda l’access, poi Siani e Capotondi: la notte Rai tra game, commedia e casi irrisolti
Rai 1 • 20:35 • Affari tuoi. Il game show dei pacchi guidato da Stefano De Martino accende l’access con gag, offerte al fotofinish e il pubblico partecipe. Nelle ultime settimane lo show ha inanellato ascolti forti e curiosità attorno alle novità estive e agli speciali citati in trasmissione.
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Rai 1 • 21:45 • Succede anche nelle migliori famiglie. Commedia (2024, 80’) diretta e interpretata da Alessandro Siani, con Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia e Anna Galiena. Dopo la scomparsa del padre, Davide si riunisce alla famiglia, ma l’annuncio di nozze della madre fa emergere segreti taciuti per anni: una serata tra rivelazioni, ironia e sentimenti.
Rai 2 • 21:20 • Mare fuori. La serie-phenomenon ambientata nell’IPM di Napoli torna con il suo ampio ensemble: tra i protagonisti Carolina Crescentini, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Valentina Romani e Vincenzo Ferrera. Scelte difficili, amicizie e chance di riscatto mantengono alta la tensione emotiva di un titolo ormai di culto.
Rai 3 • 21:15 • Chi l’ha visto?. Lo storico programma (in onda dal 1989) dà voce a scomparse e grandi casi di cronaca con telefonate in diretta, ricostruzioni e testimonianze dei familiari. Nella sua lunga storia ha conquistato Telegatti (1990, 1991, 1999) e Premi Regia Televisiva (1990, 2011), diventando un punto fermo del servizio pubblico.
Lazio‑Inter per la Coppa Italia e il talk di Labate: Mediaset tra grande calcio, politica e avventura
Rete 4 • 21:30 • Realpolitik. Tommaso Labate guida un nuovo spazio di approfondimento sull’attualità: sondaggi, retroscena e analisi in diretta per leggere senza filtri fatti e scelte della giornata politica.
Canale 5 • 21:00 • Calcio, Coppa Italia – Finale: Lazio‑Inter. Atto conclusivo della stagione 2025‑26. I nerazzurri arrivano dopo una rimonta folle sul Como; i biancocelesti hanno superato l’Atalanta solo ai rigori. Una finale ad alta adrenalina in cui dettagli, cambi e nervi faranno la differenza.
Italia 1 • 21:28 • Il richiamo della foresta. Avventura (2020, 105’) di Chris Sanders con Harrison Ford. Il cane Buck, strappato alla California, affronta l’Alaska selvaggia tra ghiaccio e fatica al fianco di cercatori dello Yukon. Nel cast Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford.
Cazzullo rilegge un giorno-chiave, Brignano a cuore aperto, Zorzi valuta gli host: la serata La7 & Discovery
La7 • 21:15 • Speciale Una giornata particolare. Un viaggio dentro una data decisiva della vita di un personaggio storico: quel "giorno X" che ne ha mutato il destino e, con esso, un pezzo di Storia. Racconto divulgativo dal taglio immersivo con Aldo Cazzullo.
Nove • 21:30 • Enrico Brignano – Parte prima. Lo show teatrale di Enrico Brignano mescola comicità, confidenze e osservazioni fulminanti sul quotidiano, con ritmo e partecipazione del pubblico in sala.
Real Time • 21:40 • Turisti per case. Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home per puntata, valutandole su Posizione, Home Tour e Ospitalità (giudizi: Ok, Ottimo, Top). Alla fine, l’host con più "Top" vince una recensione firmata dalla giuria: viaggio nell’ospitalità italiana, tra concept unici e storie di proprietari.
Jason Statham orchestra La rapina perfetta, Bastianich cerca il piatto che resta, Borghese arbitra le cucine
Sky Cinema 1 • 21:15 • La rapina perfetta. Azione (2008, 110’) di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows e Stephen Campbell Moore. Un ex ladro è richiamato per svaligiare la Lloyd Bank di Londra: dietro il colpo, materiale esplosivo su un reale inglese e pedine dei Servizi Segreti. Thriller ad alta tensione tra ricatti e depistaggi.
Sky Uno • 21:15 • Foodish. Joe Bastianich elegge, ogni puntata, il "piatto che resta": il più memorabile per sapore, identità e racconto personale. Tra ospiti e storie, solo una ricetta potrà lasciare il segno.
TV8 • 21:40 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il format che ha ridefinito le sfide tra ristoratori: voti su location, servizio, menu e prezzo, con la categoria "special" dedicata a un tratto tipico del territorio. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale; i giudizi di Borghese possono ribaltare il verdetto finale.
Cielo • 21:20 • Volo Pan Am 73. Dramma (2016, 122’) ispirato a un fatto reale: nel 1986 un volo Pan Am viene dirottato. Il coraggio di una hostess e la sua rapidità nel proteggere i passeggeri diventano il cuore di un racconto teso e umano.
Roma in racchetta e tuffi in vasca: 1000 al Foro, Champions LEN e lo show del tennis
Sky Sport 1 • 20:30 • Tennis, ATP 1000 Roma. Match dagli Internazionali d’Italia: il Masters 1000 romano mette in campo i big sulla terra del Foro Italico, tra incroci tecnici, pathos e sorprese di giornata.
Sky Sport 1 • 22:30 • Sky Tennis Show. Studio e approfondimenti: servizi, analisi e racconti per rileggere risultati, protagonisti e tendenze della giornata romana, con focus e contributi dedicati.
Sky Sport Max • 20:30 • Pallanuoto, LEN Champions League. Il massimo torneo europeo per club (nato come European Cup, poi Eurolega dal 2003-04, di nuovo LEN Champions League dal 2011-12). Scontri di alto livello per una serata ad acqua alta, tra tattica e bracciate decisive.
Sky Sport Max • 22:00 • Icarus Ultra. Avventure, storie e imprese dagli sport outdoor: dopo 15 anni alla ricerca del limite, il magazine si spinge "oltre", tra curiosità, panorami mozzafiato e personaggi che vivono la sfida con la natura.
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15 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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