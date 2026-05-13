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Stasera in tv, De Martino sfida la finale di Coppa Italia Lazio-Inter

Cosa vedere stasera in tv? Harrison Ford con Il richiamo della foresta (Italia 1) contro Chi l’ha visto? (Rai 3), mentre Enrico Brignano accende il Nove e Borghese arbitra su TV8.

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Redazione

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Stefano De Martino, conduttore di 'Affari tuoi'
ANSA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 13 maggio 2026.

De Martino scalda l’access, poi Siani e Capotondi: la notte Rai tra game, commedia e casi irrisolti

Rai 120:35Affari tuoi. Il game show dei pacchi guidato da Stefano De Martino accende l’access con gag, offerte al fotofinish e il pubblico partecipe. Nelle ultime settimane lo show ha inanellato ascolti forti e curiosità attorno alle novità estive e agli speciali citati in trasmissione.

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Rai 121:45Succede anche nelle migliori famiglie. Commedia (2024, 80’) diretta e interpretata da Alessandro Siani, con Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia e Anna Galiena. Dopo la scomparsa del padre, Davide si riunisce alla famiglia, ma l’annuncio di nozze della madre fa emergere segreti taciuti per anni: una serata tra rivelazioni, ironia e sentimenti.

Rai 221:20Mare fuori. La serie-phenomenon ambientata nell’IPM di Napoli torna con il suo ampio ensemble: tra i protagonisti Carolina Crescentini, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Valentina Romani e Vincenzo Ferrera. Scelte difficili, amicizie e chance di riscatto mantengono alta la tensione emotiva di un titolo ormai di culto.

Rai 321:15Chi l’ha visto?. Lo storico programma (in onda dal 1989) dà voce a scomparse e grandi casi di cronaca con telefonate in diretta, ricostruzioni e testimonianze dei familiari. Nella sua lunga storia ha conquistato Telegatti (1990, 1991, 1999) e Premi Regia Televisiva (1990, 2011), diventando un punto fermo del servizio pubblico.

Lazio‑Inter per la Coppa Italia e il talk di Labate: Mediaset tra grande calcio, politica e avventura

Rete 421:30Realpolitik. Tommaso Labate guida un nuovo spazio di approfondimento sull’attualità: sondaggi, retroscena e analisi in diretta per leggere senza filtri fatti e scelte della giornata politica.

Canale 521:00Calcio, Coppa Italia – Finale: Lazio‑Inter. Atto conclusivo della stagione 2025‑26. I nerazzurri arrivano dopo una rimonta folle sul Como; i biancocelesti hanno superato l’Atalanta solo ai rigori. Una finale ad alta adrenalina in cui dettagli, cambi e nervi faranno la differenza.

Italia 121:28Il richiamo della foresta. Avventura (2020, 105’) di Chris Sanders con Harrison Ford. Il cane Buck, strappato alla California, affronta l’Alaska selvaggia tra ghiaccio e fatica al fianco di cercatori dello Yukon. Nel cast Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford.

Cazzullo rilegge un giorno-chiave, Brignano a cuore aperto, Zorzi valuta gli host: la serata La7 & Discovery

La721:15Speciale Una giornata particolare. Un viaggio dentro una data decisiva della vita di un personaggio storico: quel "giorno X" che ne ha mutato il destino e, con esso, un pezzo di Storia. Racconto divulgativo dal taglio immersivo con Aldo Cazzullo.

Nove21:30Enrico Brignano – Parte prima. Lo show teatrale di Enrico Brignano mescola comicità, confidenze e osservazioni fulminanti sul quotidiano, con ritmo e partecipazione del pubblico in sala.

Real Time21:40Turisti per case. Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home per puntata, valutandole su Posizione, Home Tour e Ospitalità (giudizi: Ok, Ottimo, Top). Alla fine, l’host con più "Top" vince una recensione firmata dalla giuria: viaggio nell’ospitalità italiana, tra concept unici e storie di proprietari.

Jason Statham orchestra La rapina perfetta, Bastianich cerca il piatto che resta, Borghese arbitra le cucine

Sky Cinema 121:15La rapina perfetta. Azione (2008, 110’) di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows e Stephen Campbell Moore. Un ex ladro è richiamato per svaligiare la Lloyd Bank di Londra: dietro il colpo, materiale esplosivo su un reale inglese e pedine dei Servizi Segreti. Thriller ad alta tensione tra ricatti e depistaggi.

Sky Uno21:15Foodish. Joe Bastianich elegge, ogni puntata, il "piatto che resta": il più memorabile per sapore, identità e racconto personale. Tra ospiti e storie, solo una ricetta potrà lasciare il segno.

TV821:40Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il format che ha ridefinito le sfide tra ristoratori: voti su location, servizio, menu e prezzo, con la categoria "special" dedicata a un tratto tipico del territorio. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale; i giudizi di Borghese possono ribaltare il verdetto finale.

Cielo21:20Volo Pan Am 73. Dramma (2016, 122’) ispirato a un fatto reale: nel 1986 un volo Pan Am viene dirottato. Il coraggio di una hostess e la sua rapidità nel proteggere i passeggeri diventano il cuore di un racconto teso e umano.

Roma in racchetta e tuffi in vasca: 1000 al Foro, Champions LEN e lo show del tennis

Sky Sport 120:30Tennis, ATP 1000 Roma. Match dagli Internazionali d’Italia: il Masters 1000 romano mette in campo i big sulla terra del Foro Italico, tra incroci tecnici, pathos e sorprese di giornata.

Sky Sport 122:30Sky Tennis Show. Studio e approfondimenti: servizi, analisi e racconti per rileggere risultati, protagonisti e tendenze della giornata romana, con focus e contributi dedicati.

Sky Sport Max20:30Pallanuoto, LEN Champions League. Il massimo torneo europeo per club (nato come European Cup, poi Eurolega dal 2003-04, di nuovo LEN Champions League dal 2011-12). Scontri di alto livello per una serata ad acqua alta, tra tattica e bracciate decisive.

Sky Sport Max22:00Icarus Ultra. Avventure, storie e imprese dagli sport outdoor: dopo 15 anni alla ricerca del limite, il magazine si spinge "oltre", tra curiosità, panorami mozzafiato e personaggi che vivono la sfida con la natura.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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