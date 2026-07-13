Temptation Island spazza via i buoni sentimenti: il destino è segnato Questa sera, lunedì 13 luglio 2026, il reality con Filippo Bisciglia approfitta dell'assenza dei Mondiali e si prepara a battere la Partita del Cuore: la programmazione

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 13 luglio 2026: una prima serata ricchissima, tra beneficenza in campo, reality ad alta tensione, cinema d’azione e sport live.

Mancini, Elettra e Monteleone: cuore, docureality e inchieste accendono la Rai

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda La Partita del cuore 2026: l’evento unisce spettacolo e solidarietà con la Nazionale Cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, contro la Nazionale della Politica guidata dal mister Roberto Mancini. L’edizione 2026 concentra la raccolta fondi sulla gestione dell’emergenza legata al terremoto in Venezuela, trasformando calcio e musica in uno strumento concreto di vicinanza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 alle 21:20 arriva Boss in incognito, il docureality in cui il grande capo si traveste da lavoratore per scoprire limiti e virtù della propria azienda. Turni veri, errori, prove sul campo e, nel finale, lo svelamento con ricadute reali per i dipendenti. La presenza delle telecamere è giustificata come un documentario sull’attività: uno stratagemma che regala autenticità e colpi di scena umani.

Su Rai 3 alle 21:15 tocca a Filorosso, la finestra di approfondimento che alterna interviste, reportage e inchieste dall’Italia e dal mondo. Cronaca, attualità e analisi si intrecciano in un racconto rigoroso, con uno sguardo puntuale sulle storie che dividono e appassionano l’opinione pubblica.

Eastwood e Travolta guidano l’azione, Bisciglia riapre il "viaggio nei sentimenti" su Mediaset

Su Rete 4 alle 21:34 c’è Potere assoluto (1997, 121’, regia di Clint Eastwood): un thriller ad alta tensione in cui un ladro esperto assiste a un omicidio legato al presidente degli Stati Uniti e diventa bersaglio di una caccia spietata. Nel cast Gene Hackman, Clint Eastwood, Laura Linney e Scott Glenn: potere, scandali e doppi giochi in una notte senza via d’uscita.

Su Canale 5 alle 21:20 torna Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Coppie non sposate e senza figli vivono separate per 21 giorni, senza contatti con l’esterno, tra falò di confronto e video che possono cambiare destini e progetti di vita. Questa edizione vive la novità del cambio di collocazione: da questa settimana l’appuntamento si sposta al lunedì (oggi 13 luglio 2026), per evitare lo scontro con i match dei Mondiali: attese lacrime, scelte definitive e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Su Italia 1 alle 21:27 arriva Cash out – I maghi del furto (2022, 92’, regia di Randall Emmett). Mason, genio del crimine, sogna il colpo della vita finché la sua amante Decker si rivela un’agente sotto copertura dell’FBI. Tradito e in fuga, decide di mollare… ma quando il fratello minore rimane impelagato in una rapina in banca, Mason deve rientrare in gioco prima che l’irruzione della SWAT chiuda ogni possibilità. Nel cast anche John Travolta, Kristin Davis, Lukas Haas e Quavo.

In Onda smonta la giornata, Panella caccia l’Italia nel mondo, Melek commuove su Real Time

Su La7 alle 20:35 appuntamento con In onda, l’approfondimento giornalistico dell’access che decifra i temi caldi della politica e della società con collegamenti, servizi e commenti in studio. Un diario critico della giornata appena conclusa.

Alle 21:30 sul Nove c’è Little Big Italy: il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città con grandi comunità di espatriati, assaggia tre locali "tricolori" e incorona la migliore esperienza italiana all’estero. Storie, identità e ricette autentiche in una sfida di sapori e accoglienza.

Su Real Time alle 21:50 prosegue Melek – Il coraggio di una madre (St. 1, Ep. 21, 2025): Melek vive a Berlino con tre figli, lontana dalle radici, finché una notizia drammatica sconvolge tutto. Un racconto emotivo di identità, scelte difficili e resilienza, nel solco della grande tradizione delle dizi.

Butler sopravvive in Greenland 2, Zorro sfodera la spada e la cucina di MasterChef scalda la serata

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Greenland 2: Migration (2026, 99’, regia di Ric Roman Waugh). Cinque anni dopo l’impatto della cometa Clarke, la famiglia Garrity riemerge dal bunker in Groenlandia: un mondo irriconoscibile li attende, tra catastrofi climatiche e un’umanità allo stremo. Con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis e Tommie Earl Jenkins: sopravvivenza e scelte radicali in un pianeta cambiato per sempre.

Su Sky Uno alle 21:15 torna MasterChef Usa: aspiranti cuochi non professionisti si sfidano in prove a tempo, creatività e tecnica sotto l’occhio inflessibile dei giudici, per un titolo che può cambiare la vita.

Su TV8 alle 21:40 l’avventura classica La maschera di Zorro (1998, 136’, regia di Martin Campbell): azione, duelli e romanticismo con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones e Anthony Hopkins in uno dei film-simbolo del genere cappa e spada moderno.

Su Cielo alle 21:20 tocca a Blood father (2016, 88’, regia di Jean‑François Richet): un action duro e senza fronzoli con Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna e William H. Macy. Un concentrato di ritmo e tensione per gli amanti dell’adrenalina.

Sabbia rovente su Sky Sport Max: il Campionato Italiano Gold fa spettacolo

Su Sky Sport Max alle 20:00 e poi alle 21:00 spazio a Beach Volley, Campionato Italiano Gold: le migliori coppie italiane si sfidano in notturna tra difese acrobatiche, attacchi a filo riga e rimonte al cardiopalma. Un doppio appuntamento che promette spettacolo e ritmo altissimo sulla sabbia.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche