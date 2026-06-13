Stasera in tv (13 giugno), dal concerto Una voce per Padre Pio con la Venier, alla gara di Ciao Darwin con Bonolis Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di sabato 13 giugno 2026: Una voce per Padre Pio su Rai 1, Guardia del corpo su Sky Cinema 1 e Vite al limite su Real Time.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile sabato 13 giugno 2026: una guida compatta per scegliere tra eventi, film cult, grandi show e approfondimenti.

Bud Spencer ruggisce, Una Voce per Padre Pio commuove, su Rai2 scatta la caccia al serial killer

Rai 1 • 21:30 • Una voce per Padre Pio. Il tradizionale spettacolo dedicato a San Pio da Pietrelcina intreccia storie umane, devozione e solidarietà. Condotta da Mara Venier, anche quest’anno la serata accompagna una maratona benefica per sostenere i progetti dell’associazione Una Voce per Padre Pio Onlus, nel segno dell’insegnamento del frate: dare sollievo alla sofferenza umana.

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Rai 2 • 21:20 • Come ho catturato il serial killer (2023, 87’, regia di Robin Hays). Giallo ispirato a una storia vera: la giovane detective Linda Murphy (Sarah Drew) si offre volontaria per un’operazione sotto copertura con l’obiettivo di incastrare l’assassino seriale che terrorizza la zona. Nel cast anche Eric Keenleyside e Jamall Johnson.

Rai 3 • 21:25 • Piedone lo sbirro (1973, 110’, regia di Steno). A Napoli il commissario più roccioso della città, Bud Spencer, affronta una nuova sfida quando un gruppo di criminali provenienti da Marsiglia sbarca in città. Tra scazzottate, umanità e ritmo da commedia d’azione, con Adalberto Maria Merli, Enzo Cannavale e Juliette Mayniel.

La Promessa apre, Ciao Darwin accende la sfida, Belle e Sébastien emoziona: la notte Mediaset

Rete 4 • 21:34 • La promessa (Soap, 2023). Spagna, 1913: al Palazzo La Promessa, nella valle di Los Pedroches, le nozze dell’erede Tomás si trasformano in preludio al destino. Un aereo precipita e Manuel, figlio dei marchesi di Luján, viene salvato da Jana. La giovane chiede di lavorare a palazzo: non cerca denaro ma verità sul passato della madre assassinata e sul fratellino rapito. Il suo unico indizio la riporta proprio tra quelle mura, dove l’incontro con Manuel non era nei piani di nessuno.

Canale 5 • 21:20 • Ciao Darwin. Il celebre show mette a confronto due categorie agli antipodi in una gara ironica e spassosa: ogni puntata la squadra vincente contribuisce a definire l’"uomo del terzo millennio". Prove, parodie e sfide iconiche per un varietà pop diventato cult (storicamente capitanato da Paolo Bonolis con la spalla di Luca Laurenti), capace di ribaltare stereotipi con leggerezza.

Italia 1 • 21:30 • Belle e Sebastien – Next generation (2022, 96’, regia di Pierre Coré). Avventura per famiglie: un ragazzino di dieci anni trascorre l’estate in montagna con nonna e zia. Lì stringe un legame indissolubile con Belle, una cagna maltrattata che decide di proteggere a ogni costo. Nel cast Robinson Mensah‑Rouanet, Caroline Anglade, Alice David, Michèle Laroque, Aurélien Recoing.

Cacciari riapre il caso Kraus, In altre parole di più… Best rilegge l’attualità, Vite al limite tocca corde profonde

La7 • 21:15 • In altre parole di più… Best. Il meglio del programma in una selezione che aiuta a interpretare il presente con linguaggi e punti di vista non scontati: una chiave di lettura alternativa dei fatti, tra storie e riflessioni che illuminano la complessità dell’attualità.

Nove • 21:30 • Gli ultimi giorni dell’umanità. Il filosofo Massimo Cacciari guida una riflessione televisiva sul tema della guerra, rileggendo il colossale dramma di Karl Kraus (1922). Dalla "cecità" di un’Europa in rotta verso la Grande Guerra al nostro presente, una serata che intreccia critica dei media, etica della verità e il dovere – estetico e civile – di dire "no" all’orrore.

Real Time • 21:40 • Vite al limite (regia di Jonathan Nowzaradan). Dal 2012 il docu‑reality segue persone clinicamente obese in percorsi di rinascita, spesso passando per il bypass gastrico del dottor Younan Nowzaradan. Nel tempo il formato è cresciuto (episodi più lunghi, arco narrativo esteso) e ha generato lo spin‑off "Vite al limite: e poi…", raccontando trasformazioni difficili tra medicina, psicologia e scelte di vita.

Kevin Costner e Whitney Houston, la tensione di Money Road e le sfide di 4 Ristoranti: la notte Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Guardia del corpo (1992, 129’, regia di Mick Jackson). Cult romantico‑thriller: una superstar del pop è nel mirino di uno stalker e un ex agente CIA viene assunto per proteggerla. Suspense e sentimento si intrecciano nel rapporto tra Frank e Rachel, con Kevin Costner e Whitney Houston.

Sky Uno • 21:15 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici persone vengono immerse in un ambiente remoto e ostile, con il solo essenziale per sopravvivere. Ogni "richiamo" – anche segreto – erode il jackpot comune: decisioni individuali contro obiettivi collettivi, leadership, morale e strategia fino al traguardo, dove solo chi resiste potrà partecipare alla divisione del montepremi.

TV8 • 21:35 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Dall’idea tedesca Mein Lokal, Dein Lokal al fenomeno tv italiano: quattro ristoratori della stessa area e tipologia si sfidano valutandosi a vicenda su location, servizio, menu, prezzo (e una categoria "special"). I voti finali dello chef possono ribaltare tutto e assegnano 5.000 euro da reinvestire nell’attività, tra colpi di scena e confronto "a carte scoperte".

Cielo • 21:20 • Venom (2018, 112’, regia di Ruben Fleischer). Un ex giornalista entra in simbiosi con un’entità aliena e scopre poteri incontrollabili: mentre affronta il fondatore senza scrupoli di una corporation, deve anche fare i conti con la rabbia interiore e la convivenza col simbionte. Con Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Jenny Slate, Reid Scott.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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