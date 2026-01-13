Stasera in tv (13 gennaio), Giovanni Pascoli sfida la Coppa Italia e la Costa Concordia Cosa vedere stasera in TV? Il film sul poeta con Scamarcio e Porcaroli affronta la concorrenza di Roma-Torino, del Collegio e del dramma della nave da crociera

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 13 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Pascoli in prima serata, il docureality dei ragazzi e un cinema d’autore: la notte Rai che non ti aspetti

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, la serie biografica diretta da Giuseppe Piccioni che ripercorre la vita del poeta attraverso gli occhi della sorella Mariù: dall’assassinio del padre all’impegno politico, dal rapporto con Carducci fino al ritiro a Castelvecchio. Nel cast spiccano Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio e Margherita Buy, con Federico Cesari, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini e Sandra Ceccarelli: un ritratto intimo tra lutti, ambizioni e dinamiche familiari complesse.

Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Il collegio, lo storico docureality che riporta una nuova classe indietro nel tempo: il narratore Pierluigi Pardo ci guida tra regole d’altri tempi e uno spirito ‘90s, con studenti sospesi tra due visioni del mondo e il codice di condotta dell’epoca.

Su Rai 3 alle 21:20 c’è Il mio giardino persiano (regia di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha): Mahin, vedova sui settant’anni, decide di rimettere in moto la propria vita in una Teheran quotidiana e sorprendente. Una cena inattesa con un tassista divorziato cambia il corso di una notte e, forse, delle loro esistenze. Nel cast Lily Farhadpour ed Esmail Mehrabi.

Berlinguer al timone, la soap d’autore e la notte Coppa Italia: prime time a tutto ritmo su Mediaset

Su Rete 4 alle 21:33 torna È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer guida l’approfondimento sull’attualità con interviste, faccia a faccia e dibattiti sui temi che infiammano il Paese, tra cronaca e politica.

Su Canale 5 alle 21:21 va in onda Io sono Farah: la dizi con Demet Özdemir ed Engin Akyürek racconta la giovane Farah, medico di talento costretta all’immigrazione clandestina a Istanbul. Per curare il figlio Kerim, affetto da una rara malattia, accetta un lavoro come domestica per Tahir, piccolo criminale. Un omicidio inatteso la trascina in un mondo di segreti, minacce e scelte impossibili.

Tripletta di calcio su Italia 1. Si parte alle 20:30 con Coppa Italia Live, gli highlights e l’avvicinamento alla serata di coppa. Alle 21:00 riflettori su Calcio, Coppa Italia – Ottavi di Finale: Roma-Torino: all’Olimpico, i padroni di casa guidati (secondo scheda) da Gian Piero Gasperini affrontano il Torino di Marco Baroni per il pass ai quarti. A seguire, alle 22:57, di nuovo Coppa Italia Live per rivedere gol ed episodi chiave con tutti i contributi della serata.

Floris incalza, la memoria del 13 gennaio e gli incontri al buio: la serata La7–Discovery

Su La7 alle 21:15 c’è Di martedì: Giovanni Floris guida l’approfondimento con servizi, ospiti e interviste esclusive sui fatti della settimana, con un finale affidato al "punto di vista dei bambini".

Su Nove alle 21:30 va in onda Costa Concordia: cronaca di un disastro, factual drama che ripropone le drammatiche ore del 13 gennaio 2012, quando la grande nave da crociera impattò contro gli scogli dell’isola del Giglio: un racconto che mette in fila testimonianze e passaggi cruciali di quella notte.

Su Real Time alle 21:35 torna Primo appuntamento, il dating show tratto dal format First Dates. Due single che non si sono mai visti si incontrano al ristorante "Geco", tra accoglienza del maître, cocktail del barman e portate del cameriere: al termine, confessionale "di coppia" e la decisione se rivedersi. Alla conduzione, il "re di cuori" Flavio Montrucchio.

Emily Blunt nel thriller, Borghese giudica e la fiaba di TV8: il mix pop dell’Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva La ragazza del treno (2016, regia di Tate Taylor): Rachel osserva ogni giorno una coppia dal finestrino, immaginandone la vita perfetta, finché un dettaglio sconvolgente la travolge al centro di un mistero. Nel cast Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux e Luke Evans.

Su Sky Uno alle 21:15 spazio a Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si sfidano giudicandosi su location, servizio, menù, prezzo e "special" locale. Voti di Borghese svelati solo alla fine e premio da 5.000 euro da reinvestire nell’attività: un classico che racconta territori e imprenditoria con ritmo e gioco.

Su TV8 alle 21:30 c’è Una principessa a Natale (2021, regia di Don McBrearty): una giovane reale, per una serie di malintesi, resta bloccata nella cittadina di Tucker e si nasconde presso la famiglia Cutler. L’incognito e la semplicità della vita locale le cambieranno il cuore.

Su Cielo alle 21:20 in prima serata No Escape – Colpo di Stato (2015, regia di John Erick Dowdle) con Owen Wilson, Pierce Brosnan e Lake Bell: una famiglia americana, trasferita nel Sud‑Est asiatico per lavoro, si ritrova in mezzo a una rivolta armata e deve fuggire tra pericoli e alleanze inaspettate.

Eurocup, Serie A e Bundesliga: la maratona sui canali Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:00 apre la serata Basket, Eurocup, la competizione continentale per club con cronache e analisi live; in seconda serata, alle 22:45, il grande calcio con Calcio, Serie A, l’appuntamento dedicato alle partite del massimo campionato italiano.

Su Sky Sport Max alle 20:30 appuntamento con Calcio, Bundesliga, la massima serie tedesca: ritmi alti, tattica e pubblico caldo per una prima serata all’europea.

